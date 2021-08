Co nám řekl jeden průzkum

Průzkum veřejného mínění na téma zdraví, jehož výsledky se objevily i v Haló novinách, mohl být sondou, co my na to, když dojde k byť i částečnému zpoplatnění zdravotnictví, anebo naopak varováním pro ty, kteří by z něj chtěli udělat svůj byznys. Jde skutečně o kšeft nebývalého rozsahu, na nějž si brousí zuby velký kapitál, a to nejen český, ale především zahraniční. Nepochybuji o tom, že ona různá zdůvodnění, proč bez spoluúčasti pacientů nebude možné zajistit současnou úroveň zdravotní péče, se velmi rychle ve velkém množství dostanou do prodejných médií a bude následovat psychologická masáž. Pamatuji, jak při julínkovské první vlně útoku dokonce i jeden z našich nejznámějších profesorů-lékařů se pro finanční spoluúčast pacientů také vyjádřil. A vůbec nešlo o nadstandard, který si ti nejsolventnější mohou objednat. Jenže co je to nadstandard? Nejde přece jen o lepší pokoj s lepší televizí. Lákavá jistě pro jistý okruh pacientů je možnost »přednostně si koupit určitou operaci«, čímž odsunou ty druhé, kteří jsou možná v potřebě zásahu momentálně potřebnější. Je mnoho etických otázek, na něž neznáme zatím odpovědi.

Podle Listiny práv a svobod, která je součástí naší Ústavy, každý máme právo na zdraví. Nežijeme v době, kdy kvůli léčbě bylo nutné prodat dům či se neúměrně zadlužit. Ta éra s příchodem 20. století, a zvláště pak s érou socialismu, zmizela. Nežijeme ani ve Spojených státech, kde velká část obyvatel nemá na léčbu, není pojištěna anebo jen částečně, a proto v zemi, v níž jinak je zdravotnictví na vysoké úrovni, je nechává svému osudu. To kdysi pochopil Obama, ovšem odmítl Trump a nijak se do boje o zdraví v USA nežene Biden.

Jsme však tady, uprostřed Evropy, v Česku, a máme právo na léčbu. Proto generace před námi dokázaly vytvořit pro to základ. A my bychom ho měli rozvíjet. Proto tedy osmdesát pět procent dotázaných odmítlo i znovuzavedení poplatku třiceti julínkovských korun za pouhou návštěvu lékaře, které jsou jakousi »vstupní branou« do dalších a dalších plateb za zdraví. A dodejme, z dalších odpovědí bylo možné si vydedukovat i odmítnutí další privatizace nemocnic, jež ve velkém ve Středočeském kraji za éry svého hejtmanství zahájil dnešní poslanec Bendl, protože tak by dalším platbám už zřejmě nebylo možné zabránit.

To je také poučení, proč se zamýšlet nad tím, koho chceme mít ve Sněmovně, a koho ne.

Václav ŠENKÝŘ, zastupitel KSČM v Zastupitelstvu města Děčína