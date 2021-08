Respekt vs. tolerance.

Dnes během ranní meditace s mobilem v ruce na mě vyskočil citát: »Tolerance jednou dojde tak daleko, že inteligenti nebudou smět přemýšlet, aby neuráželi blbce.« Člověk by se tomu jen zasmál, nebýt toho, jak jsme denně masírování tím, co a jak si myslet… Copak už jsme za blbce?

Tolerance je dnes mnohem důležitější a propíranější slovo, než třeba slovo svoboda. Další citáty praví, že »tolerance je to, když sami nemáte vlastní názor«. V tom případě se obávám, že tolerance neexistuje. Protože v dnešním digitálním světě má každý na všechno nějaký názor. A většinou čím hlasitější, tím pravdivější.

Nebo je tolerance to, že připouštíte, že i ten druhý má »svou« pravdu? Podle mě je to ukázkou vlastní moudrosti, když připustím, že i názor druhého člověka může být pravdivý. Přeci jen, kouká na problém ze svého, tedy jiného úhlu pohledu.

Je ale tolerance to, že musím respektovat a uznávat každého za každou cenu? Že máme tolerovat i ty, kteří netolerují nás? Dá se tolerance vnutit? Něco jiného je tolerovat sexuální menšiny – tady ať si každý hraje dle svého uvážení, pokud to dělá v soukromí a nikomu tím neubližuje, či tím nenarušuje mravní výchovu mládeže, že. Ale prosazovat a ukazovat odlišnou sexualitu jako moderní trend a idol nového věku – to není tolerance, to je úchylnost.

Jiná pohádka je tolerance jiných národů, etnik či ras, chcete-li. Tady by mělo platit: »Jak se chováš ty ke mně, budu se chovat já k tobě.«

Ovšem tady se dostáváme od tolerance k respektu. Respekt je také poměrně zajímavé slovíčko, které je používáno ne vždy úplně korektně. Respekt podle slovníku znamená: »vážnost, úctu, vážit si něčeho, někoho, být uctivý, či zdvořilý«. Rozděluje tedy podle mého respekt na dva typy. V rovině zdvořilostní – respektuji tvůj život, zvyky, odlišnosti, respektuj ty mé. A pak je tu ještě respekt z úcty. Respektuji druhé pro to, co dokázali, či jakými jsou lidmi.

Člověk rád respektuje lidskost. Moudrost skutečně moudrých. Odvahu skutečně i nečekaně odvážných. Vlídnost, soucit a štědrost projevující se skutečnými činy, ne jen slovy. Bohužel ale společnost častěji respektuje více mocné, než moudré. Více egoistické, než odvážné. A dává přednost silným a hlučným davům, než klidné a vlídné většině.

Každopádně obě tato slova se musíme naučit používat správně. Už jen proto, aby se tolerance nezměnila v diktaturu názoru a respekt se nezvrátil v bezohlednost nebo pohrdání (jak už tomu u mnohých, kteří tato slova používají nejčastěji, bohužel je…)

Helena KOČOVÁ