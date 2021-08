Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Hasiči v Bejrútu mířili vstříc jisté smrti

Deset obětovaných životů. Po roce od exploze, jež zasáhla Bejrút, hasiči oplakávají své kolegy z kasáren ve čtvrti Karantina, která se nachází ve východní části libanonské metropole. Právě oni vyrazili loni 4. srpna do přístavu poté, co na tísňovou linku někdo nahlásil požár v hangáru číslo 12, napsala na svém webu stanice France24.

Aniž to tušili, hasiči mířili vstříc jisté smrti. Jen pár minut po příjezdu na místo, asi kilometr od hasičských kasáren, je zabila mohutná a ničivá exploze, která si vyžádala 204 mrtvých a 6500 zraněných. Tlaková vlna poničila několik čtvrtí. »Prosím Boha, abych už nezažil takový den, 4. srpen je prokletým dnem na Zemi, kletba, jež sestoupila a zabíjela v Bejrútu, mezi jeho obyvateli a hasiči,« říká mluvčí hasičů Alí Nažem. »Jsme stále zdrceni, naše srdce jsou zlomená, je to jako ztratit 10 členů rodiny,« dodává mluvčí, jenž je u hasičů od r. 1996. »Nikdo nebyl na tu tragédii připraven, členové zásahu nevěděli, co dělat, nezavolali je, aby uhasili požár, ale aby zneškodnili jadernou bombu, tuto hrůzu, stříkačkami,« dodal mluvčí.

Když obdrželi telefonát, který hlásil požár v přístavu, nevěděli, že v hangáru je 2750 tun dusičnanu amonného. To úřady zveřejnily až po výbuchu. »Kdybychom o této zásadní věci věděli, zachovali bychom se jinak, nevyslali bychom jednotku na místo, dali příkaz k evakuaci města a zastavili bychom příjezdové cesty do přístavu,« řekl Nažem. Po výbuchu v přístavu působí čtyři hasiči, kteří kontrolují tísňová hlášení na místě a podávají hlášení o situaci nadřízeným. Na dvoře kasáren jsou všude patrné vzpomínky na 4. srpen. Plakáty se snímky a jmény zemřelých jsou vyvěšeny pod názvem stateční mučedníci u vchodu i na cisternách. V sídle hasičů, které stále prochází rekonstrukcí, jsou patrné známky výbuchu. Kromě kolegů ztratili i zázemí, neměli operační prostory, záchranné vozy, nic nezbylo, výbuch vše zničil.

V kasárnách čekají na povolení pro provoz hasičské vozy z Francie a Itálie. Obličeje hasičů, kteří se pohybují po objektu, jsou ale stále vážné a zasmušilé. Před katastrofou mezi nimi vládla dobrá nálada, i když se jedná o namáhavou a stresující práci. »Zažili jsme tu nezapomenutelné zážitky, nikdo nemůže slovy vystihnout, jak velká srdce měli zemřelí mučedníci,« řekl Midžerditš Zomžian, jemuž ale všichni říkají Migo. Patřil do jednotky, v níž sloužili zabití hasiči, v den výbuchu měl ale volno. »Spíše, než za kamarády jsme se považovali za bratry, a tak jsme si i říkali,« dodal. Vzpomíná, že dlouho věřil, že se podaří najít některého z pohřešovaných hasičů živého. »Když jsme přijeli do přístavu, který exploze zničila a změnila k nepoznání, přesvědčovali jsme se, že kolegům se nic nestalo. Odmítali jsme myšlenku, že zemřeli, ale po týdnu jsme se museli vzdát skutečnosti,« uvedl. »Jako další rodiny obětí, jejichž život byl zničen ztrátou otce, manželky, syna či snoubenky, ani my nenajdeme klid do doby, než se dozvíme, proč kolegové zemřeli,« uvedl mluvčí. Příbuzní obětí a celá libanonská společnost netrpělivě čekají na výsledky vyšetřování, které vede soudce Tárik Bítár, a to navzdory snahám politiků do něj zasahovat. Politici odmítli návrh, podporovaný příbuznými obětí, aby šetření vedla mezinárodní komise.

Ve své zprávě organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch uvádí, že řada libanonských lídrů »předem věděla a tiše souhlasila s riziky«, která uskladnění dusičnanu amonného v přístavu představovalo. Wiliam Nún, bratr zemřelého hasiče Joe Núna, tvrdí, že libanonské justici důvěřuje. »Po roce od výbuchu a smrti mého bratra sice spravedlnost nebyla ještě vykonána, ale soudce Bítár na tom pracuje, a začíná se objasňovat, kdo byl do výbuchu zapojen,« sdělil. »V Libanonu se nikdy nepodaří dosáhnout spravedlnosti dříve než 10 či 20 let od událostí, ale teď by se to mohlo stát do roku a půl,« dodal. Zdroje blízké vyšetřování řekly, že šetření je ze tří čtvrtin dokončeno. Soudce věří, že jeho výsledky oznámí nejpozději do konce roku. »Život je bez mého bratra, jenž se rozhodl stát se hasičem, aby sloužil veřejnosti a pomáhal druhým, velice obtížný. Podobně jako stovky dalších zasažených rodin se budeme hlasitě domáhat výsledků vyšetřování a spravedlnosti,« uvedl Nún.

(ava, čtk)