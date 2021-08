Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Vojáci vyslaní zabíjet a umírat. K čemu?

Nastal soumrak dvacetileté okupace Afghánistánu. Bidenova vláda vyhlásila stažení amerických jednotek z této země. Jaký vliv měla válka na ty, kdo v ní sloužili? Michaelu Davisovi bylo jedenáct let, když válka v Afghánistánu začala, devatenáct, když narukoval do americké armády a 21 let, když dorazil do afghánské provincie Wardak jako příslušník bojové ženijní jednotky, v Afghánistánu pověřené hledáním improvizovaných výbušných zařízení (IED).

»Přišel jsem z opravdu malého městečka uprostřed státu Washington, z dělnického zázemí. Neměl jsem kam jít; poflakoval jsem se ve škole a neměl jsem vysokoškolskou budoucnost,« objasňuje. »Nechtěl jsem trčet na farmě. Vstoupil jsem do armády v roce 2009, přesně uprostřed problémů s bydlením.« Davisova zkušenost je typická pro to, co kritikové americké zahraniční politiky označují za »ekonomický koncept«. Vysvětloval: »Mám spoustu přátel, kteří jsou zlomeni v tom smyslu, že moc pijí nebo jejich těla jsou poničená z nesnesitelné práce. Někdy na farmě pracujete patnáct hodin denně a nejsou to žádné přesčasy… Ve Franklin County, kde jsem vyrůstal, byly opiáty určitě součástí toho, k čemu se lidé obraceli. Tvrdě pracuješ a jdeš domů a bolí tě všechno, takže piješ nebo děláš cokoli, abys to zmírnil.«

Tátovo varování

Davis vzpomínal: »Můj táta byl v armádě přede mnou a budiž mu ke cti, že mi řekl ‚nedělej to‘ - a přitom je to superkonzervativní jedinec. Ale můj myšlenkový proces byl takový, že můj život nikam nevede a armáda je cestou ven.« Vojenští náboráři si jsou tohoto dilematu, jemuž v USA čelí tolik mladých lidí, dobře vědomi. »V sedmnácti mě poslali do školy pro problémovou mládež,« řekl Michael Davis. »Byla ultrapravicová a náboženská. Ve škole jsem zpočátku mluvil s náborářem námořní pěchoty, který mluvil s lidmi, kteří jsou ve ‚špatné stopě‘.« IA i když pak trvalo několik let, než si Davis začal vytvářet protiválečné politické přesvědčení, svého rozhodnutí vstoupit do armády začal litovat okamžitě. »Když je ti osmnáct a procházíš základním výcvikem a vidíš kolem sebe všechny ty lidi, kteří jsou jen zbití a zlomení, začneš o tom pochybovat. Když je vám 21, jdete do Afghánistánu, pošlou vás do války a vy si říkáte ‚Co jsem si myslel?‘ a je to jen na tři roky.«

Příchod do »věčné války«

Úkolem Davise a jeho spolubojovníků z ženijní jednotky bylo »vyjet před ostatními jednotkami, dokonce i před pěchotou, a my jsme běhali po stejných trasách den za dnem, týden za týdnem. Měli jsme tam jít a chodit po horách a procházet vesnicemi. Šlo hlavně o demonstraci síly a o to najít IED.« Michael Davis do Afghánistánu přijel v klidnějších zimních měsících, ale uvedl: »Když přišlo jaro, bylo to jako kopanec do zubů. Během tří měsíců, co jsem tam byl, jsem ztratil pár opravdu dobrých přátel.«

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Nevraživost mezi řadovými vojáky - většinou z prostředí dělníků, lidí práce - a jejich důstojníky, kteří pocházeli z bohatších poměrů, byla hmatatelná. Davis si vybavil, že důstojníci »se tvářili ‚víme to lépe než vy‘. Byl tam jenom jeden člověk s vyšší hodností, který neměl vysokoškolský diplom... Kdokoli nad hodností poručíka nebo kapitána udělal spoustu špatných rozhodnutí. To je to, co mnohé z nás řadových vojáků bolelo nebo zraňovalo.«

Neviděli smysl války

Danny Sjursen, kapitán velící jednotkám americké armády po boku jednotek afghánské armády a policie přibližně ve stejné době, kdy byl Davis nasazen do války, si všiml podobného jevu. Sjursen řekl: »Měl jsem plus minus sto vojáků; 95 z celkového počtu byli odvedenci. Možná pět mělo vysokoškolské vzdělání. Z nich bylo o něco více venkovanů. Nemluvili stejným jazykem jako důstojníci, zvlášť když byli povýšeni.« Danny Sjursen, nyní ředitel Eisenhowerovy mediální sítě, vystudoval elitní vojenskou akademii Spojených států amerických ve West Pointu, ale v rozporu s radami svých instruktorů si s naverbovanými vojáky pod svým velením vytvořil úzké vztahy.

»Oni vojáci nikdy neviděli smysl války, doslova měli pocit, že jejich největším nepřítelem není Tálibán, ale ctižádostiví američtí plukovníci a generálové.« Sjursen dále poznamenal: »Nejsou to žádní levičáci - spousta z nich jsou v podstatě příznivci Donalda Trumpa. Ale vysmáli by se komukoliv, kdo by o jejich působení v Afghánistánu řekl ,odvedli jste tam skvělou práci‘.«

Boj bez smysluplné změny

»Moje základna byla napadána po celých 365 dní během celoročního nasazení,« vysvětluje Sjursen. »Jedna z nejvíce frustrujících věcí tehdy byl pocit, že na základě celého roku, který jsme tam strávili, nedojde k žádné smysluplné změně,« prohlásil Sjursen. »Tři z mých vojáků byli zabiti a 32 dalších nějakým způsobem zraněno. To je 35 procent obětí, to je hodně... a kdo ví, kolik jsme jich zabili?« U většiny vyšších důstojníků však očividná marnost konfliktu ustoupila individuálním kariérním ambicím. Sjursen vzpomínal, že mnoho vysoce postavených velitelů, s nimiž se setkal, »mluvilo v otřepaných frázích. Učili je dělat to tak. Neměl jsem pocit, že by byli pro misi nadšeni. Jsou to profesionálové.« Válka byla v jistém smyslu pro ctižádostivé důstojníky obnovovacím cvičením. »Pokud jste měli bojové velení, je to pro vaši kariéru velmi dobrá věc. A pomohlo, když bylo hodně agresivní.«

Mezitím byli vojáci jako Davis zraněni nebo zabiti. »Byl jsem tam jenom šest měsíců, když mě zasáhli,« prozradil Davis. »Cesta, kterou jsme pravidelně procházeli, byla vyhozena do povětří, takže jsme museli odklízet trosky. Vybuchla bomba, já si zlomil obě nohy a kotníky a šest měsíců jsem byl na vozíku.« Když se Davis zotavoval v národním vojenském lékařském středisku Waltera Reeda, obrátil se proti válce. »Ve Walteru Reedovi vás trochu podporují, ale připadá mi to jako divadlo. Pohybujete se kolem spousty lidí, kterým chybí ruce a nohy, a v tu chvíli se tak nějak ptáte ‚Proč?‘.«

Buď vším, čím můžeš být

Během zotavování viděl na BBC zprávu, která ukazovala, jak byla oblast země, do níž byl vyslán, postoupena Tálibánu. »Proč tu sakra vůbec jsme?« Davis vzpomíná, jak v nemocnici přemýšlel a zpochybňoval »systém, který vás staví na piedestal, a jakmile se něco změní, prostě na vás zapomenou«. Dnes je Michael Davis zapřisáhlým protiválečným a socialistickým organizátorem ve svém domovském americkém státě Washingtonu. Když byl dotázán, co by řekl mladému člověku ze svého města, který uvažuje o tom, že by vstoupil do armády jako on, odpověděl: »Samozřejmě bych mu řekl, aby to nedělal. Ale jak to chceš říct někomu, kdo už nemá šanci na nic jiného? Takže říct to je opravdu těžké.« »Vůbec to není ‚buď vším, čím můžeš být‘,« namítl Davis s odkazem na oblíbený náborový slogan americké armády. »Je to ‚dívat se, jak lidé bezdůvodně umírají‘.«

Walter SMOLAREK, 7. srpna 2021 pro Globetrotter

Překlad Vladimír SEDLÁČEK