Ilustrační FOTO - Haló noviny

Izrael ukradl čokoládu pro Gazu

Izrael zabavil 23 tun čokoládových tyčinek, které směřovaly z Egypta do Pásma Gazy. Tuto skandální krádež zdůvodnil naprosto absurdně tím, že výtěžek z prodeje těchto pamlsků by posloužil k financování operací palestinského radikálního hnutí Hamás. Informoval o tom v pondělí server The Times of Israel.

Palety s krabicemi čokolády zadržel Izrael na hraničním přechodu z Egypta do Pásma Gazy. Celníci jednali na základě instrukcí protiteroristické jednotky izraelského ministerstva obrany, uvedlo ministerstvo v prohlášení.

Lži Tel Avivu

Podle něj dovozci zásilky spolupracují se dvěma firmami v Gaze, které podporují Hamás a jsou tak vedeny Izraelem rovněž jako teroristické organizace. Prodeje z importu těchto firem pomáhají financovat vojenské křídlo Hamásu, uvedlo též ministerstvo.

Poté, co Pásmo Gazy v roce 2007 po vítězných volbách ovládl Hamás, zavedl Izrael na své hranici blokádu, podobně jako Egypt na své, s cílem kontrolovat pohyb lidí i zboží. Podle ČTK blokáda spolu s konfliktem Hamásu s Izraelem způsobily na tomto území s asi dvěma miliony obyvatel humanitární krizi.

(rj)