Před 30 lety vznikl jednopolární svět

Počátek 90. let minulého století provází jeden zdánlivě paradoxní moment. Na straně jedné se rozpadaly více méně mohutné a vlivné státní útvary a zakladatelé OSN (SSSR, Jugoslávie, Československo), na straně druhé se tzv. sjednocovala Evropa pod nadvládu Bruselu. Proč »zdánlivě« paradoxní moment? Protože to »druhé« by se neobešlo bez toho »prvního« - čili Brusel by v intencích dané globální strategie (de facto nadstátního dirigismu a omezování suverenity národních států) nikdy nemohl spoutat velkou část Evropy, kdyby v tom samém čase existoval dále zejména Sovětský svaz, ale také nepochybně poválečné vícenárodní státy - federace, Jugoslávie a Československo.

Před třiceti lety, 19. srpna 1991, se uskutečnil poslední pokus, jak proamerickým (probritským) Gorbačovem započatému a politicky naivně stejně orientovanému - a poté alkoholem zdecimovanému Jelcinovi de facto dokončenému rozpadu SSSR zabránit. Není smyslem této vzpomínky tu popisovat to, co většina buď pamatuje, nebo alespoň zná z médií, resp. co se v ony tři osudné dny (19. až 21. 8. 1991) v Moskvě odehrávalo.

Podstatnější je to, co se na území tehdejšího území Sovětského svazu a co v následujících třech desetiletích už na území tzv. Svazu nezávislých států dělo, a proč. Toto lze shrnout velmi stručně - analytici popisují jasná fakta o tom, že postsovětské republiky bylo zapotřebí jednak destabilizovat zevnitř a dále latentně hrotit jejich vztahy se samotným Ruskem. Je jasné, že jeden válečný občanský konflikt následoval za druhým a třetím... - s cílem vyčerpat v nich všechny zúčastněné a zejména pod tzv. pláštíkem demokracie všude, kde to šlo, instalovat Spojeným státům a jejím spojencům oddané, až posluhovačské vlády.

Samotný výčet vojenských střetů je poměrně dlouhý, nikoli však překvapující a ani neuvádím úplný...

Válka o Náhorní Karabach, Válka v Jižní Osetii (1991–1992), válka v Abcházii (1992–1993), občanská válka v Gruzii, ovetsko-ingušská válka, válka v Podněstří, občanská válka v Tádžikistánu, první čečenská válka, válka v Abcházii (1998), válka v Dagestánu, druhá čečenská válka, krize v Pankiské soutěsce, válka o Severní Kavkaz (válka v Ingušsku), válka v Jižní Osetii a Abcházii 2008 a konec jednopolárního světa, válka o východní Tádžikistán, krymská krize, která ale už nekončila podle starého scénáře a referendum rozhodlo ve prospěch občanů a Ruska, a probíhající válka na východní Ukrajině.

Jaká zvěrstva doprovázela parcelování Jugoslávie, jistě má většina z nás dodnes v paměti. Zpoza rohu všech těchto naprosto zbytečných a uměle vyvolaných krveprolití řídily Brusel a Washington nové dělení světa. Žel, v této době již nebylo relevantní síly, která by se jim postavila na odpor. Sovětský svaz padl a v Evropě, zejména v její východní části, započala tvrdá diktatura Bruselu (mezivládní RVHP nahradila nadvládní EU), jejíž následky jsou v řadě oblastí fatální již nyní a teprve budou v blízké budoucnosti. Diktatura EU a NATO je nesrovnatelná s tou sovětskou, poněvadž ta bruselsko-washingtonská sebrala evropským státům suverenitu a snaží se jim odebrat nebo zničit i národní identitu.

Myslím, že na takové zotročení nejen Brežněv, ale nikdo jiný z tehdejších politických představitelů snad ani nepomyslel. Je jisté, že při každé koordinaci v jistých ohledech jsme jako součást RVHP a Varšavské smlouvy museli respektovat společné cíle nebo, chcete-li, poslouchat, ale jinak nás Sověti nechali normálně žít. Nikdo nás opravdu ani nežádal, abychom šli válčit třeba do Afghánistánu. Odkud dnes utíkáme po debaklu politiky USA a NATO, jak to trefně pojmenoval německý ministr. Hlavně však nikdo nelikvidoval z konkurenčních důvodů naše podniky a nekradlo se ve velkém. Čech byl Čechem, Moravan Moravanem a Slezan Slezanem, mladoboleslavská Škodovka byla československá, ne sovětská, a naše zemědělství své občany uživilo bez cizí pomoci. Dnes jsou takřka všichni světoobčané, pomalu nevědí, kde se narodili, ovšem bez vepřového z Německa, zelí z Polska a brambor ze Španělska by se už ani nenajedli.

Vývoj ukázal nejen to, že došlo k výměně hegemona, jelikož nejsilnější ekonomika světa je ta čínská, ale zejména ukázal, že uměle vyvolaný konflikt může načas zastavit rozvoj, ale lidé se nenechají balamutit do nekonečna.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM