Lidé údajně mění svůj názor…

V těchto dnech jsem si přečetl zajímavý článek. Psalo se v něm o nerovnosti a rovnosti. Autor nám sdělil, že sice lidé touží zpočátku po rovnosti, ale postupně mění svůj názor. Příkladem byla jakási nespecifikovaná firma složená z kamarádů, jejíž majitel, člen tohoto kolektivu, se snažil onu rovnost zajistit. Zpočátku všichni byli spokojeni. Brzy však, když firma začínala být úspěšná, se názor začal měnit. Najednou zjistil, že někteří z nich pracují víc, někteří méně. To vyvolalo rozpory. Majitel oné firmy pak z rovnostářského odměňování nakonec ustoupil. Co to udělalo se vztahy mezi kamarády, tam napsáno nebylo. Ani to, že onen majitel vždy měl víc než ti druzí a nechlubil se oněm kamarádům, kolik při onom rovnostářském experimentu zbylo pro něj. Závěr v onom článku byl jediný: Rovnost nelze uplatnit, žádný socialismus, protože brzdí rozvoj firem.

V reportáži z Izraele, kterou jsem ve stejný čas mohl vidět v České televizi, jsme od reportéra mohli slyšet zamyšlení nad zdejšími kibucy. Prý byly původně založeny na spolupráci všech členů takové komunity. Lidé v nich se dělili o výsledky své práce. Prostě byli závislí jeden na druhém. Nyní prý, řekl nám téměř s radostí reportér, už od této praxe postupně odcházejí. Prostě kapitalismus se svými zákony zvítězil nad socialismem, což poplatní novináři z ČT pochopitelně oceňují.

Dva příklady. Dvě poučení. Rovnost není v tom, že všichni budou placeni stejně. Praxe už dávno vyvrátila porevoluční sovětský družstevní model, artěl. Stejně jako československý pokus o jisté rovnostářství z počátku padesátých let. Opravdu jsou lidé, kteří takovou skutečnost využívají. Navíc vede ke svázání aktivity jedněch a minimálně k ležérnosti druhých. Lidé musí skutečně být placeni podle své práce. Zkušenost ze sovětských subbotniků mohla v určité době velmi mnoho znamenat, ale nemohla být jediným návodem pro socialismus. V prvním výše uvedeném případě navíc majitel sebe vydělil z onoho kamarádského kolektivu a dal příklad, že rovnost je v takovém případě iluzorní, protože on sám se nepokládal »za rovného«.

Socialismus je, podle dávného poučení klasiků marxismu, společnost, kde lidé dostávají podle své odevzdávané práce. Neměli na mysli absolutní rovnost. Společenské vlastnictví umožnilo odměňovat skutečně podle práce. Že se to nepodařilo, lze vysvětlit poválečným odporem proti v Mnichovu zradivšímu kapitalismu a převzetím jednoho modelu socialismu, jenž, jak se ukázalo, ne zcela vyhovoval našim podmínkám. Budoucnost je však v socialismu, ve společnosti sociální rovnosti, kde lidé jsou odměňováni podle práce a výrobní prostředky budou společné.

Adolf GRUBER