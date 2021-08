Mají i učitelé lidská práva?

Poslouchal jsem úterní tiskovou konferenci ministrů zdravotnictví a školství. Informovali o tom, co schválilo pondělní zasedání vlády. Počátkem září se mají žáci, studenti a zaměstnanci testovat, tedy s výjimkou těch, kteří byli očkováni, prodělali onemocnění covidem či jinak doložili svou bezinfekčnost. Nějaké zdravotní výjimky tam jsou, ale ostatních se opatření týká. Jenže je tu ještě jedna výjimka. Ta nepříliš akcentovaná, ale hodná diskuse. Ti z rodičů, a zaznamenal jsem, že to jsou většinou mladé matky, kteří odmítli nejen očkování, ale i nošení roušky odvolávajíce se na svá »lidská práva« a »svobodu s demokracií«, nemusí dítě do školy posílat, ale jeho výuka bude probíhat tak, jako velkou část minulého školního roku, tedy »on-line«. Dítě bude sedět doma u počítače a komunikovat s učitelem jeho prostřednictvím. Prostě právo je právo, tedy alespoň pro některé.

Mám ženu, bývalou učitelku, a pochopitelně tím i známé kantorky, které ještě stále učí. Ony mají menší práva než mladá nezkušená maminka, která podlehla podivné propagandě? Ty učitelky totiž budou muset učit nejen ve škole většinu dětí, jejichž rodiče mají rozum, ale poté i menšinu, možná jednotlivce, tutéž látku přes počítač. Budou tedy absolvovat dvě směny a odvolání žádné. Práva mají podle toho, co jsem slyšel, jen ti, co se odmítají podřídit stanovenému rozhodnutí. Běda, naruší-li někdo »moudrost« revoltujících maminek. Soud jistě, jako obyčejně, kdy jde o zdravotní opatření pro všechny, se vyjádří pro ně. A kdo by se ostatně chtěl nechat vláčet soudy? Soudci u nás totiž upřednostňují ta práva »lidská«, jedince, oproti většině, jimiž lze všelicos pokrýt. Rozum zůstává nad tím stát, ale je to tak. Havlovské myšlení se tak stává brzdou pro cokoli rozumného. Stačí, aby jedinec se jimi zaštítil, a zmíněný rozum dostane pětku.

Přesto se zeptám: Mají také učitelé lidská práva, nebo je hlavní sobeckost či velkopanství některých rodičů, kteří si myslí, že ona práva mají jen oni?

Jan PEHE