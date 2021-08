Tálibán pozval ženy do vlády

Radikální hnutí Tálibán, které v posledních dnech převzalo kontrolu nad Afghánistánem, vyhlásilo všeobecnou amnestii pro všechny státní úředníky a vyzvalo je, aby se vrátili do práce. S odvoláním na včerejší prohlášení Tálibánu o tom informovala agentura AFP. Podle agentury AP zároveň vysoce postavený představitel Tálibánu vyzval ženy, aby se podílely na chodu státu. OSN povstalce vyzvala, aby dostáli svým slibům.

»Pro všechny byla vyhlášena všeobecná amnestie…, takže byste se s důvěrou měli vrátit ke svým zvykům,« uvedlo hnutí v prohlášení. Jde o první, ač neurčité výroky ohledně vlády, kterou radikální hnutí zavede, píše AP. Tálibán stále vyjednává s politickými vůdci padlé vlády a dosud nebylo vyhlášeno oficiální předání moci.

Šéf vojenské komise Tálibánu Muhammad Jakúb nařídil svým bojovníkům, aby udržovali disciplínu a v Kábulu nevstupovali do domů a nezabírali vozidla. Pokud by tak učinili, jednalo by se o »čin vzpoury« a dotyční jedinci za to budou nést zodpovědnost, uvedla stanice Tolo News.

»Islámský emirát nechce, aby ženy byly oběťmi,« řekl ve vysílání televize, kterou nyní Tálibán kontroluje, člen kulturní komise hnutí Inamulláh Samanganí. »Podle práva šaría by (ženy) měly být ve vládní struktuře,« dodal.

»Struktura vlády není plně jasná, ale na základě zkušeností by tu mělo být plně islámské vedení a zapojit by se měly všechny strany,« prohlásil Samanganí.

Mluvčí Tálibánu Zabíhulláh Mudžáhid pak včera slíbil, že hnutí se nebude nikomu mstít a že Američanům ani nikomu jinému z mezinárodního společenství se nic nestane. Na své první tiskové konferenci po převzetí moci v Afghánistánu Tálibánem rovněž on potvrdil, že ženy budou mít svá práva a budou se moci zapojit do vzdělávání, zdravotnictví a dalších oblastí života. »Nikdo z hnutí vám neublíží, nikdo nebude klepat na vaše dveře, nikdo vás nebude vyslýchat,« ujišťoval podle agentury Reuters afghánskou veřejnost Zabíhulláh. Tálibán podle něj mj. rovněž zaručil Organizaci spojených národů, že může pokračovat v humanitární práci v Afghánistánu.

Na Twitteru ještě dříve uvedl, že by nikdo neměl vstupovat do obydlí bývalých vládních činitelů a vyhrožovat jim. Nejmenovaný vysoce postavený činitel hnutí agentuře Reuters sdělil, že bojovníci mají zakázáno vstupovat do budov velvyslanectví či bránit v průjezdu vozům diplomatů. »Členové Tálibánu dostali na všech úrovních nařízení, abychom se ujistili, že vůči přítomnosti jiných zemí v Afghánistánu nebudeme jednat neuctivě,« uvedl činitel.

Nový prezident?

Do Afghánistánu se včera vrátil z Kataru mulla Abdul Ghaní Baradar, druhý nejvyšší představitel hnutí Tálibán. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters s odvoláním na mluvčího povstalců. Podle některých médií Tálibán zřejmě Baradara jmenuje novým prezidentem země. »Delegace na vysoké úrovni vedená mullou Baradarem opustila Katar a včera odpoledne dorazila do naší milované země a přistála na letišti v Kandaháru,« citovala AFP informaci, kterou na Twitteru zveřejnil další mluvčí Tálibánu Muhammad Naím.

Baradar řídí politický výbor Tálibánu a v Kataru vedl za Tálibán mírová jednání se Spojenými státy.

Zmiňovaná OSN se k novinkám staví tak, že nyní Tálibán vyzvala, aby dostál svým slibům, včetně závazků vyhlásit amnestii pro vládní zaměstnance v Afghánistánu, zahrnovat ženy ve veřejném dění a dovolit dívkám studium.

Z Kábulu nejsou hlášeny větší boje či střety, většina obyvatel metropole ale zůstává doma v obavách z dalšího vývoje. Mj. proto, že v uplynulých dnech došlo na širokou amnestii.

K solidaritě s obyvateli Afghánistánu a uprchlíky z této země včera vyzval generální tajemník OSN António Guterres. Požádal všechny země, aby byly ochotny přijímat afghánské uprchlíky a zdržely se deportací. Humanitární pomoc afghánským běžencům 500 milionů dolarů (10,8 miliardy korun) zároveň schválil americký prezident Joe Biden.

Zdravá kritika Wanga a Lavrova

Stažení amerických vojsk ze země, které vedlo k převzetí moci Tálibánem, zkritizoval čínský ministr zahraničí Wang I v telefonátu s americkým protějškem Antony Blinkenem. Slíbil ale, že bude s Washingtonem spolupracovat na podpoře stability v Afghánistánu.

Wang podle čínských státních médií Blinkenovi řekl, že Afghánistán je důkazem, že zahraniční model vládnutí nelze nahodile použít v zemi s odlišnými kulturními a historickými podmínkami. »Použití síly a vojenských prostředků k řešení problémů je jen zhorší. Toto ponaučení si zaslouží vážné zamyšlení,« cituje Wanga státní televize.

Státní agentura Nová Čína Spojené státy označila jako »největšího vývozce nepokojů na světě«.

Wang Bidenovu administrativu varoval, že není možné, aby »Spojené státy se na jednu stranu snažily aktivně ovládnout a utlačit Čínu a poškodit její legitimní práva a zájmy, a na druhé straně doufat ve spolupráci ze strany Číny«.

Čínská státní média vykreslují americký odchod z Afghánistánu jako »ponižující« nebo jako »totální prohru«, píše CNN. Peking přesto nejspíš nehodlá nahradit Spojené státy v roli mírotvorce, který by se pokoušel udržet pořádek v Afghánistánu, píše ČTK.

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov také nechápe reakce světového společenství a uvedl, že vnímá slibné signály ze strany Tálibánu. Uskupení podle něj dává najevo ochotu vést dialog s různými afghánskými silami. Lavrov však zároveň podtrhl, že Rusko nebude ukvapené v tom, aby Tálibán uznalo jako legitimní autoritu, informovala včera agentura TASS. »To, že nyní tálibové v Kábulu deklarují a také demonstrují v praxi své přání vážit si názoru druhých, považuji za pozitivní signál,« řekl ruský ministr zahraničí. »Tálibové hovoří o přání mít vládu s účastí jiných politických sil a dávají najevo ochotu pokračovat v procesech včetně těch, které souvisejí se vzděláním dívek,« pokračoval. »S uznáním stejně jako ostatní země (ale) nespěcháme. Včera (v pondělí) jsem hovořil s čínským ministrem zahraničních věcí Wangem I a sdílíme v tomto ohledu (jednotné) pozice,« sdělil Lavrov. Moskva hnutí nadále označuje za teroristickou organizaci.

Ghaní si odvážel bakšiš

Afghánský prezident Ašraf Ghaní utíkal podle ruských diplomatů ze země s velkým množstvím peněz, které chtěl přepravit v autech a ve vrtulníku. Napsala to agentura RIA Novosti s odvoláním na mluvčího ruské ambasády v Afghánistánu. »Pokud jde o zhroucení afghánského režimu, nejvýstižněji ho charakterizuje to, jak Ghaní uprchl z Afghánistánu. Čtyři auta byla plná peněz. Další se pokusili dostat do helikoptéry, ale všechno se tam nevešlo. Část peněz tak zůstala ležet na rozjezdové dráze,« citovala RIA Novosti tiskového tajemníka ruského velvyslanectví v Kábulu Nikitu Iščenka.

Zatímco západní státy v čele s USA z Kábulu urychleně evakuují svůj diplomatický personál, ruský velvyslanec v Afghánistánu Dmitrij Žirnov včera v televizi Rossija 24 pochválil ochranu ruské ambasády početným oddílem bojovníků Tálibánu. »Nyní nás chrání Tálibán, velký oddíl. Udělali na nás velmi dobrý dojem, adekvátní muži, dobře vyzbrojení, postavili se po vnějším obvodu ambasády tak, aby k nám nikdo nemohl proniknout - žádný terorista, žádný šílenec,« řekl Žirnov.

Bidenovo vysvětlení

Američané by neměli bojovat a umírat ve válce, ve které ani samy afghánské síly nechtějí bojovat, uvedl v pondělí k aktuálnímu vývoji americký prezident Joe Biden. Spojené státy utratily za válku v Afghánistánu přes bilion dolarů, daly tamním vládním jednotkám všechny prostředky, aby mohly vyhrát boj o svou budoucnost. »Jediné, co jsme jim dát nemohli, je vůle bojovat,« uvedl šéf Bílého domu v mimořádném projevu věnovaném vývoji v Afghánistánu.

Uvedl také, že po 20 letech nehodlá tuto válku předat pátému prezidentovi USA. To, co se aktuálně děje v Afghánistánu, by se tam stejně dobře mohlo stát před pěti lety nebo za 15 let a nemá proto cenu prodlužovat konflikt, který není v zájmu USA, uvedl prezident.

Roman JANOUCH