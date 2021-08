Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Odškodnění za Vrbětice Senát schválil

Obce v okolí Vrbětic na Zlínsku, jejich obyvatelé i Zlínský kraj by si mohli za následky výbuchů munice z roku 2014 rozdělit celkové odškodnění ve výši téměř 700 milionů korun. Zákon, který s tím počítá, schválil Senát. Nyní ho dostane k podpisu prezident Miloš Zeman, který ho již dříve podpořil. Podpořila ho i vláda. Pro zákon v Senátu hlasovalo 58 ze 61 přítomných senátorů, proti nehlasoval žádný z nich.

Zákon počítá kvůli omezením po výbuchu dvou muničních skladů s odškodněním, které by bylo rozděleno mezi Zlínský kraj, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipovou, Vlachovice a Slavičín a jeho obyvatele. Návrh podepsali poslanci napříč stranami v čele s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO).

»Navrhované kompenzace jsou podle mého názoru nejúčinnějším nástrojem, jak stát může v krátké době lidem i dalším subjektům, obcím efektivně pomoci ke zlepšení života zasažených obcí a jejich obyvatel,« řekl za předkladatele poslanec a někdejší místopředseda Sněmovny Petr Gazdík (STAN).

Šest let různých omezení

Při výbuchu prvního ze skladů v říjnu 2014 zemřeli dva lidé, druhý explodoval v prosinci téhož roku. Obě budovy si pronajímala ostravská firma Imex Group. V době explozí areál spravoval státní podnik Vojenský technický ústav. České bezpečnostní složky tvrdí, že mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, což na jaře vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem.

Zásah složek integrovaného záchranného systému trval skoro šest let a odškodnění by mělo podle autorů zmírnit snížení kvality života, které vznikalo různými omezeními. »Úprava jednorázového odškodnění dotčených obcí a jejich obyvatel cestou přijetí zákona je jedinou možností, jak v současné době zajistit možnost rychlé nápravy, neboť standardní cesty náhrady škody jsou velmi obtížné,« stojí v důvodové zprávě.

Zlínský kraj by podle návrhu dostal 59 milionů korun a pětice obcí celkem asi 309,5 milionu korun. Částky vycházejí podle zdůvodnění z podílů kraje a těchto obcí na celostátních daňových výnosech.

Mezi obyvatele by stát mohl rozdělit podle odhadů kolem 291 milionů korun. Podmínkou by bylo trvalé bydliště v některé z obcí, lidé by o peníze žádali ministerstvo vnitra. Zákon vymezuje tři období mezi 16. říjnem 2014, tedy dnem exploze prvního skladu, a 13. říjnem 2020 jako dnem ukončení zásahu s rozdílnými denními částkami na obyvatele 300 korun, 100 korun a 20 korun. V případě města Slavičín zákon částky krátí s výjimkou lidí z místní části Divnice.

Odškodnění nemá podléhat zdanění. Lidé ale zároveň ztratí nárok na případné další náhrady škody podle jiných právních předpisů.

Oč Vystrčilovi vlastně jde?

Další projednávání lepší ochrany spotřebitelů na trhu s energiemi Senát odložil. O novele energetického zákona by měla horní komora hlasovat na návrh svého hospodářského výboru příští týden ve středu. Výbor se k předloze mimořádně sešel kvůli pozměňovacímu návrhu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), jehož cílem prý je ochranu klientů ještě zvýšit.

Vystrčil úpravu představil přímo na plénu, nad čímž se pozastavil ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Podle místopředsedy hospodářského výboru Lumíra Aschenbrennera (ODS) postup dalšího projednávání novely byl ve výboru dohodnut i s Havlíčkem. »Cílem je projednat v hospodářském výboru avizované pozměňovací návrhy a detailně je do té doby projednat s ministerstvem,« uvedl předseda výboru Vladislav Vilímec (ODS).

Sněmovní znění novely Vystrčil označil už dopoledne na plénu za »kvaziboj proti energošmejdům«. Navrhl, aby nově zaváděnou zprostředkovatelskou licenci musely mít i společnosti, které za účelem zprostředkování dodávek energií zakládají dodavatelé. Chce také, aby zákazník dostával adresnou informaci o změně ceny energie a nestačilo zveřejnění takové zprávy na internetu a aby bylo zřejmé, kdy končí platnost smlouvy. Pozměňovací návrh se týká rovněž rozšíření práva měnit a ukončit smlouvu o dodávce energie a možnosti okamžitého ukončení smlouvy v případě přestěhování.

Politické vyřizování účtů

Havlíček se pozastavil nad tím, že Vystrčil předložil úpravu na poslední chvíli, mohla se podle ministra projednat minulý týden ve výborech. Záležitost má za »politické vyřizování účtů«. Vystrčil se proti takové interpretaci ohradil, na přípravu pozměňovacího návrhu podle něho bylo málo času.

Senátoři nakonec projednávání předlohy zhruba v poledne přerušili, aby se k Vystrčilově úpravě mohl v polední přestávce sejít hospodářský výbor. Výsledkem byl návrh na odklad dalšího projednávání novely, který Senát přijal. Hospodářský i ústavně právní výbor už minulý týden doporučily plénu schválení předlohy beze změn.

