Vlajka Tálibánu s heslem hnutí: لا الله الا الله محمد رسول الله‎ „Není boha kromě Boha a Mohammad je Posel Boží“. FOTO - Wikimedia commons

Tálibán jedná o nové afghánské vládě

Vůdci islamistického hnutí Tálibán mají v plánu setkat se v příštích dnech s vlivnými členy bývalých afghánských vlád. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na jednoho z představitelů Tálibánu. Podle něj hnutí ale zatím nemůže říci, zda do nového kabinetu členy někdejších afghánských vlád přizve.

Tálibán, který v posledních dnech obsadil většinu afghánského území, slíbil vytvořit mnohostrannou islámskou vládu. Představitelé hnutí už vedou předběžná jednání s exprezidentem Hamídem Karzaim a s mírovým vyjednavačem svržené vlády Abdulláhem Abdulláhem. Podle snímků zveřejněných na internetu se Karzai a Abdulláh sešli mimo jiné s Anasem Hakkáním, který je vysokým představitelem jedné z mocných frakcí Tálibánu. Militantní síť Hakkání založil Anasův otec Džalaluddín Hakkání, který zemřel v roce 2018. Nyní je vůdcem sítě Anasův bratr Siradžuddín Hakkání, jenž je i zástupcem šéfa Tálibánu. Podle Reuters byla síť jednou z nejmocnějších a nejvíce obávaných povstaleckých skupin v Afghánistánu a má na svědomí řadu pumových a dalších útoků na afghánské a zahraniční vojáky. Podle Washingtonu se jedná o teroristické hnutí, jehož zahrnutí do budoucí afghánské vlády by mohlo vést k mezinárodním sankcím, uvedla AP.

Mírový vyjednavač svržené vlády Abdulláh Abdulláh. FOTO - Wikimedia commons

Nebude stín tajnosti…

Tálibán také sdělil, že jeho vůdci, žijící v uplynulých 20 letech v anonymitě, se postupně představí světu. Členové Tálibánu dostali rozkaz neslavit převzetí kontroly nad Afghánistánem. »Svět pomalu a postupně spatří naše vůdce, nebude stín tajnosti,« uvedl činitel Tálibánu, který po obsazení hlavního města Kábulu převzal moc v zemi. A vysvětlil, že tálibové nemají oslavovat své úspěšné tažení, protože by to znamenalo nadřazenost. Vítězství patří Afghánistánu. Civilisté podle něj musí odevzdat zbraně a munici určeným členům Tálibánu. Pro Reuters dodal, že jakákoli stížnost obyvatel vůči chování tálibů bude hned vyšetřena. Členové hnutí podle něj rovněž navážou dialog s vládními exúředníky, aby se tito lidé cítili v bezpečí. Už v úterý vyhlásilo hnutí amnestii pro všechny státní úředníky a vyzvalo je, aby se vrátili do práce. Oznámilo, že se nechce mstít a že v bezpečí jsou vojáci, úředníci, cizinci i ženy.

