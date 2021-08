Cyklostezková lobby v Děčíně prohrála!

Haló noviny již informovaly, že na Kozí dráhu na trati Děčín – Telnice na Ústecku se vrátí vlaky. V říjnu oslaví trať 150 let od založení.

Kozí dráha patřila mezi oblíbené lokálky v kraji. Po ukončení pravidelného provozu v roce 2007 vypravovaly turistické vlaky obce a města a také soukromé společnosti. Kozí dráha ale postupně chátrala. Nejprve přišla výluka v úseku od Chlumce na Ústecku po Oldřichov. Trať je tady částečně rozkradená, poničená a zarostlá náletovými dřevinami. V roce 2015 skončil i turistický provoz v úseku z Děčína do Telnice.

»Pokládat si otázku, zda obnovit Kozí dráhu pro provoz vlaků, anebo ji využít jako cyklostezku, ve skutečnosti nemá vůbec žádný smysl,« řekl pro Haló noviny vedoucí kandidát KSČM ve sněmovních volbách Jaroslav Komínek s odkazem na zákon o drahách (č. 266/1994 Sb.), který hovoří jasně - § 20 odst. 1 tohoto zákona totiž káže toto: »Vlastník dráhy je povinen zajistit údržbu a opravu dráhy v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost a umožnit styk dráhy s jinými dráhami.«

»Jinými slovy, Správa železnic (SŽ) zde 14 let v kuse porušovala zákon tím, že neudržovala Kozí dráhu v provozuschopném stavu, aby se na ni mohly vlaky kdykoliv vrátit. Nyní, když se zvedá zájem veřejnosti a dalších politiků o návrat vlaků, je SŽ pod tlakem a konečně musí uvést Kozí dráhu do stavu v souladu se zákonem. Tedy musí být sjízdná pro provoz vlaků, a to bez ohledu na to, zda po ní nějaké vlaky aktuálně jezdí nebo ne,« pokračoval Komínek.

Jsou i další úseky

Z toho pohledu podle něj také naprosto nezáleží na názoru cyklostezkové lobby v Děčíně v čele s primátorem Andělem (ANO), která proti návratu vlaků na Kozí dráhu dlouhodobě bojuje. »Co je důvodem tohoto boje, není přesně známo. Nicméně veškeré úsilí této lobby je zcela zbytečné. Už v minulosti se ukázalo, že si tato lobby nedokáže zjistit platné znění zákonů a ráda by je porušovala,« pozastavil se Komínek.

Není to jediný úsek, kde je zákon o drahách dlouhodobě porušován. »Stále není opravena například železniční trať v úseku Radejčín – Chotiměř po sesuvu. Také stále není sjízdný třeba úsek Loket – Horní Slavkov v Karlovarském kraji. A takových případů je v naší zemi řada. Nezbývá, než držet palce místním obyvatelům a starostům, aby se domohli svých zákonných práv a získali opět přístup k vlakové dopravě. Co mě mrzí, je fakt, že když jsme se pokoušeli v minulém období vrátit na tuto trať provoz, byli jsme v tom sami, a to i přesto, že většina členů současné vládní koalice seděla v zastupitelstvu už v předchozím období,« posteskl si bývalý náměstek hejtmana pro dopravu.

(zmk)

FOTO – archiv J. KOMÍNKA