Papež František. FOTO - Wikimedia commons

Akt lásky podle papeže

Papež František vyzval k očkování proti COVID-19. Podle něj jde o akt lásky, který očkovaný člověk prokazuje svým blízkým a celé společnosti - díky vakcínám existuje naděje, že epidemie skončí. Stane se tak, pokud bude očkování dostupné všem, řekl papež, který již dříve kritizoval nerovnou distribuci očkovacích látek ve světě.

Papež František podpořil očkování proti covidu opakovaně. Hlava katolické církve se nechala naočkovat ve Vatikánu v březnu letošního roku. Vatikán navíc podal několik stovek dávek i lidem bez domova. »Nechat se naočkovat preparáty schválenými úřady je akt lásky,« uvedl papež ve videu zaslaném v rámci kampaně It's up to you, která má podpořit očkování v USA a v dalších zemích na americkém kontinentu. »Nechat se naočkovat je jednoduchým způsobem, jak podpořit obecné blaho a pečovat o ostatní, a především o ty nejzranitelnější, lidi,« doplnila hlava katolické církve.

Naděje na konec epidemie

Podle papeže vakcíny dávají naději, že epidemie skončí. »Ale jen pokud budou dostupné vakcíny všem a budeme mezi sebou spolupracovat,« dodal papež František. V minulosti František opakovaně kritizoval nerovnou distribuci přípravků proti covidu mezi bohatými a chudými zeměmi. Vyzval také k pozastavení patentů, které se vakcín týkají. Papežova slova podpořili kardinálové a církevní hodnostáři z latinskoamerických zemí. Ti zdůraznili, že očkování je »morální odpovědností« vůči komunitě.

V latinskoamerických státech je proočkovanost obvykle nižší než v USA a Kanadě. I mezi těmito státy ale panují výrazné rozdíly. V Chile či Uruguayi má dokončené očkování kolem 70 procent populace, v některých středoamerických státech, například v Hondurasu a Guatemale, je naočkována méně než jedna desetina obyvatel.

