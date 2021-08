Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Na 40 milionů Američanů bez vody

Americké federální ministerstvo vnitra v pondělí poprvé vyhlásilo pro řeku Colorado stav nedostatku vody a spustilo tím plán omezování spotřeby. Krok reaguje na dlouhodobé sucho na americkém západě a na setrvalý pokles hladin dvou velkých vodních nádrží: jezer Mead a Powell. Americká média podotýkají, že vodu z řeky Colorado využívá na 40 milionů obyvatel Spojených států.

Spotřební restrikce začnou platit příští rok a prozatím dopadají hlavně na farmáře v Arizoně, píše deník The New York Times (NYT). Výrazně mírnější omezení zavádí federální vláda pro sousední Nevadu a také pro Mexiko, kde Colorado ústí do Kalifornského zálivu. »Avšak větší omezení… jsou v příštích letech pravděpodobná, vzhledem k tomu, jak oteplující se klima dál snižuje přísun vody z dešťů a tání sněhu do Colorada,« míní NYT.

Hooverova přehrada ta tam

Příslušné oddělení ministerstva vnitra vyhlásilo stav nedostatku po vypracování nové předpovědi o vývoji hladiny jezera Mead, které je druhou největší nádrží na řece. Hladina v rezervoáru vytvořeného ve 30. letech stavbou Hooverovy přehrady podle nové analýzy zůstane nejméně do prvních měsíců příštího roku pod nadmořskou výškou 1075 stop (328 metrů), což je dříve stanovená hranice pro spuštění úsporných opatření.

Aktuálně je podle listu The Wall Street Journal (WSJ) hladina na úrovni 1068 stop nad mořem, což je nejnižší údaj od stavby přehrady. Federální agentura USBR, která má správu vodních zdrojů na starosti, odhaduje, že do konce roku hladina klesne na nadmořskou výšku 1066 stop.

Jak na sucho a klimatickou změnu

»Dnešní (pondělní) oznámení podtrhuje, jakým výzvám v povodí řeky Colorado a jinde na západě čelíme,« uvedla náměstkyně pro vodohospodářství a vědu ministerstva vnitra Tanya Trujillová. »Jediným způsobem, jak se vypořádat s těmito výzvami a s klimatickou změnou, je využívat nejlepších dostupných vědeckých poznatků a společnými silami pracovat napříč oblastmi a komunitami, které na řeku Colorado spoléhají,« cituje ji podle ČTK WSJ.

Colorado je významným zdrojem pro celý jihozápad USA a poskytuje pitnou vodu 40 milionům lidí. Obzvláště je na řece závislá Arizona, která z ní čerpá 40 % veškerých dodávek. Tomuto státu se od konce roku roční příděl vody sníží o 18 %, na Nevadu se vztahuje sedmiprocentní omezení, na Mexiko pak pětiprocentní. Celkem se o vodu z Colorada společně s Mexikem dělí sedm amerických států, přičemž systém dohod určuje i to, v jakém pořadí státy přicházejí o dodávky v případě omezení.

Pokles ale asi nezadržitelný

»Pokles v přísunu (vody) se zdá být nezadržitelný a s tím, jak pokračuje, budou opatření, jejichž zavádění začínáme pozorovat, jen přibývat,« hodnotila situaci expertka na dění v povodí Colorada při ekologické neziskové organizaci National Audubon Society Jennifer Pittová. »Jakmile do toho vlaku nastoupíme, není jasné, kde se zastavíme,« varuje expertka…

(rj)