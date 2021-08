Ilustrační FOTO - Pixabay

Mezi dětmi v USA se prudce šíří delta

Růst denních počtů nákaz ve Spojených státech se ani na začátku tohoto týdne nezastavil a trvá tak už skoro měsíc a půl. Vyplývá to ze statistik sestavovaných deníkem The New York Times (NYT), který za pondělí zaregistroval 252 369 nově nahlášených případů infekce koronavirem. To je u tohoto zdroje jeden z nejvyšších přírůstků za celou dobu pandemie COVID-19.

Ten vůbec nejvyšší zaznamenal NYT 8. ledna, kdy hlásil těsně přes 300 tisíc nákaz. Týdenní průměr se tehdy také dostal na maximum, a to necelých 260 000 nákaz na den. Nyní průměr z přírůstků z posledních sedmi dní stoupl na 141 365 infekcí, což je nejvyšší hodnota od ledna.

Pokračuje tak nepříznivý vývoj americké epidemie, který trvá od prvních dní minulého měsíce. Počet pacientů s covidem v amerických nemocnicích za tu dobou stoupl z necelých 20 000 na více než 80 000 a je tak na nejvyšší úrovni za více než půl roku. Statistika úmrtí, do níž se nákazy a hospitalizace promítají s odstupem, zatím neroste tak prudce, i v tomto případě ale denní součty za poslední měsíc a půl výrazně narostly. Podle NYT po pondělku USA poprvé od 4. května evidovaly více než 700 mrtvých na každý z posledních sedmi dní, čímž USA pomalu dorovnávají aktuálních skoro 800 mrtvých denně v Rusku.

Nejvíc nákaz v Trumpových státech

Z amerických států aktuálně eviduje nejvíce nákaz i hospitalizací na obyvatele Florida, kde se počet nemocničních lůžek obsazených pacienty s koronavirem minulý týden poprvé dostal nad 15 000. Podle NYT jsou v různých částech amerického jihu nemocnice přetížené, bilance hospitalizací se dostala k rekordním hodnotám také v Mississippi, Louisianě, Oregonu a Arkansasu.

Nová vlna epidemie v USA přinesla i jisté zrychlení vakcinační kampaně, která mezi polovinou dubna a začátkem července dramaticky zpomalila, čehož důsledkem je právě výše popsaný nárůst!

S tím souvisí i fakt, že roste počet dětí hospitalizovaných s onemocněním COVID-19 v USA. O víkendu dosáhl nového maxima, v nemocnicích se jich podle ČTK nacházelo přes 1900.

Další a další pacienti do nemocnic proudí zejména po nákaze nakažlivější variantou delta. Ta se šíří převážně mezi neočkovanou částí populace, a tedy i mezi dětmi. Vakcína totiž není určená dětem do 12 let, tato věková skupina je tak náchylnější k nákaze vysoce nakažlivou deltou.

Rychlý nárůst počtu nových případů rozdmýchal napětí mezi konzervativním vedením států a místní samosprávou ohledně toho, zda by školní děti měly mít povinnost nosit roušky při svém návratu do lavic. Úřady zodpovědné za chod škol na Floridě, v Texasu a v Arizoně nařídily nošení roušek ve školách, čímž se vzepřely rozhodnutí republikánských guvernérů těchto států, kteří tuto podmínku pro vstup do vzdělávacích zařízení odmítli.

Odborová podpora povinnému očkování

Největší americké učitelské odbory NEA minulý týden vyjádřily podporou povinnému očkování učitelů. »Naši žáci se nemohou nechat očkovat. Je naší zodpovědností, abychom je udrželi v bezpečí. Udržet je v bezpečí znamená, že každý, kdo se může nechat očkovat, by se měl nechat očkovat,« uvedla stanici CNN předsedkyně NEA Becky Pringleová.

(rom)