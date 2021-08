Je čas se zamyslet nad existencí NATO

Afghánistán – černá díra, smrt demokracie, poslední hřebíček do rakve NATO, Vietnam západního světa, atd., atd. To vše lze číst v souvislosti s posledními událostmi v různých reakcích na Facebooku. Generál Šedivý dokonce ve svém televizním vystoupení prohlásil, že Aliance se bude muset napříště zaměřit jen na svou vlastní obranu a nevnucovat nikomu náš typ demokracie. Zatím další generál, Petr Pavel, dál projíždí republikou se svým týmem a vypráví všem, kteří jsou ochotni se sejít na jeho akcích, jak důležité pro nás a svět je právě Severoatlantický pakt. Možná, že i on pochopil, co se vlastně stalo, a poněkud změnil ve směru naznačeném Šedivým svůj zatím neustále opakovaný názor, že vstup vojsk do Afghánistánu bylo správné rozhodnutí.

Skutečně. Co byl a je pro západní svět v čele s hegemonem USA Afghánistán? Proč, když si NATO tak dlouho vychovávalo prozápadní afghánské ozbrojené síly, najednou jak domeček z karet se rozsypaly a vlastně předaly své zbraně tálibům? A vůbec, proč jsme my, uprostřed Evropy, kteří s americkou akcí měli moc málo společného, tak vehementně bránili vysílání misí do této země? Pamatujeme, jak i prezident Zeman hovořil o tom, že tam bráníme rozmachu terorismu a tím i tomu, že se přesune k nám. Tehdy oproti názoru KSČM, že tato mise, a nejen tato, by měla skončit. Pak jsme, tedy Česká republika, nakoupili nebo stále plánujeme nakoupit nové zbraňové systémy, vozidla a nevím, co všechno ještě, aby co nejvíce vyhovovaly afghánským podmínkám. A nepsané heslo: Bojovat dál, plně v souladu s přáním Spojených států, jsme naplňovali lidmi i penězi našich daňových poplatníků. Celá opoziční pravice tento nákup a naši účast na zdejším bojišti, byť jednotka údajně nebojovala, ale »jen« vychovávala afghánské vojáky a chránila seskupení Spojenců, podporovala. Tak jsme se také podepsali na kruté afghánské skutečnosti.

Ano, jaké poučení vyvodit z prohrané akce Afghánistán? To, že četník Spojené státy a s ním i další satelity, které do Afghánistánu poslaly své vojáky, už nikdy nebudou důvěryhodní u jejich případných spojenců. Ale už případ Libye, Sýrie, Iráku dokázal, že je něco shnilého v doktríně NATO. Afghánistán je jen jakousi tečkou za Washingtonskou úmluvou, že je možné zasahovat kdekoli na světě. Tomu, že Spojené státy a jejich spojenci splnili úkol, který si údajně dali, nevěří snad nikdo. Nesplnili nic, jen zemi s jinou kulturou, jinými zvyklostmi, ještě více rozdělili a svou dlouhou přítomností a svou okupací země ty, kteří jinak byli proti tálibům, postavili proti sobě. Umožnili tak, aby většina obyvatel, se nakonec lehce vzdala »radikálům«. Přinášet »na puškách« svou představu demokracie, svůj způsob života, do jiných zemí, a zdůvodňovat své akce obranou »lidských práv«, »demokracie«, nevede nikam. To byl i případ Vietnamu, to jsou i případy Iráku, Libye, a dalších zemí, kam přinášel největší četník světa svoje představy. Představy o tom, jak by tam lidé měli žít. A výsledek? V případě Afghánistánu úprk ze země. V době druhé světové války něco podobného, porážku a ústup, prohrávající hitlerovci nazývali »zaujetím nové bojové linie«. A tak tomu bylo až do Berlína.

A ještě něco. Také Afghánistán byl důkazem, jak záměr amerického kapitálu o suroviny země byl řešen bodáky. Země je bohatá na železo, měď, kobalt, lithium a… opium. O to vše měly americké kapitálové skupiny nemalý zájem. A nebylo tomu jinak ani v Kosovu, Libyi, v Iráku a všude tam, kam vstoupila noha amerického (natovského) vojáka.

Slova o demokracii, lidských právech, zakrývala skutečné zájmy plánovačů podobných válečných dobrodružství, kteří jsou skryti v klidu svých kanceláří v Pentagonu. Akcí, které jsou v zájmu amerického kapitálu. Stojí však životy vojáků i civilistů, nenávist těch, kteří byli a jsou utlačováni, a obsazené země za nimi zůstávají zničené.

Co dodat? Je čas se zamyslet nad další existencí organizace, která se nazývá NATO a slouží především zájmům severoamerického kapitálu.

Jaroslav KOJZAR