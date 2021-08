Fotografie

V souvislosti s kapitulací v Afghánistánu toho bylo napsáno hodně a ještě mnoho jistě napsáno bude. Za mě osobně ale o současném stavu nejlépe vypovídají fotografie, a to ze dvou konkrétních situací.

První z nich jistě všichni znáte, byla propíraná v médiích velmi výrazně - jedná se o fotky evakuace. Na základě nich ať se nám někdo nepokouší namluvit, že se jedná o úplně jinou situaci než ve Vietnamu. Porážka Američanů a jejich nohsledů je naprosto zřejmá, ať si to kdokoliv obaluje do jakýchkoliv frází a pokouší se tvrdit cokoliv jiného.

Ještě víc mne ale zaujala fotografie z roku 1978, tedy rok před vstupem sovětských vojsk, ale již z doby, kdy byl Afghánistán prosovětský. Fotografie zobrazuje tři mladé ženy na ulici v Kábulu, jak si zvesela vykračují bez jakékoliv burky, doprovodu a dokonce v minisukních. A právě tohle tam mimo jiné přijeli tehdy Sověti, a to na pozvání vlády, bránit.

Američané naproti tomu podporovali radikální islamisty, z nichž se později vyvinul právě Tálibán, za jehož vlády by podobný obrázek bylo pochopitelně naprosto nemožné pořídit. Mimochodem ani při současné dvacetileté okupaci se naši spojenci i při dočasné porážce Tálibů pořádně podobnou svobodu nepokusili znovu zavést.

Takže mi jednoznačně vychází, že kdyby Američané už zpočátku nepodporovali mudžáhedíny, mohl být dnes Afghánistán oázou klidu v regionu. Místo toho se právě propadá do nejhlubšího středověku, kde žena nebude smět sama ani na ulici a jediným prvkem modernosti je to, že tamější bojovníci mají supermoderní zbraně, které jim okupanti milostivě zanechali.

Krom mnohem větší radikalizace Afghánců a pravděpodobné decimace umírněnějšího obyvatelstva může být výsledkem možná tak naplnění rozpočtu CIA z makových polí, obrovské zisky zbrojního průmyslu a další obohacení evropské kultury tou islámskou. Nejen, že se k nám jistě pokusí mnoho Afghánců, o nichž opět nic nevíme, prchnout, ale my si je už preventivně přivážíme sami. Však třeba podle leteckých záznamů přilétá nyní z Afghánistánu jen do Británie přes 8000 tlumočníků denně, jistě, jsou v tom i rodiny, ale i tak mi to vychází, že každý voják, co prošel Afghánistánem, měl nejspíš svého tlumočníka, možná dva… Je ale fakt, že oni se nejspíš brzy budou hodit pro nás, pro minority, až bude za chvíli většina Evropy mluvit jen arabsky.

Tomáš CINKA