Tisícovka 10-14letých maminek v JAR

V jihoafrické provincii Gauteng za rok otěhotnělo přes 23 000 nezletilých dívek. Z nich 934 porodilo, když jim bylo mezi deseti a čtrnácti lety, informovalo tamní ministerstvo zdravotnictví. Případy, kdy dívky otěhotněly při znásilnění, se vyšetřují.

Zpráva, kterou ministerstvo předalo provinčnímu parlamentu, uvádí, že se případy vztahují na období od loňského dubna do letošního března. Lisa Vettenová z univerzity v Johannesburgu, jíž citoval zpravodajský server Eyewitness News, připomněla, že podle jihoafrického zákona je těhotenství dívek mladších 16 let nelegální; tedy ještě o rok přísnější stav než v ČR.

Trestní řízení jen u znásilnění

»Je třeba pečlivě vyšetřit jednotlivé případy. Jak ty dívky otěhotněly, zda to bylo při znásilnění. Pokud ano, musí následovat trestní řízení,« řekla Vettenová.

Podle BBC jsou nezletilí i někteří z otců, ale předpokládá se, že mnohé dívky se staly kořistí mužů, kteří za sex slíbili dary a peníze. V několika případech se otcovství týká i učitelů - ti, kteří byli usvědčeni, museli ze škol podle ČTK odejít.

Dojatý ministr

Panyaza Lesufi, který má v gautengské vládě na starosti školství, řekl, že je čísly ohromen. »To množství případů těhotných školaček mne zarmoutilo. Musím říci čestně, že mne to dojalo. Jsou to vysoká a šokující čísla, to nemůžeme v naší provincii tolerovat,« řekl.

Podle Eyewitness News údaje zveřejnila jenom provincie Gauteng, ale problém má celá společnost a podobná situace je i v dalších jihoafrických komunitách.

Gauteng je jedna z devíti provincií JAR. Je z nich sice nejmenší, je ale nejlidnatější, zahrnuje velká města jako Johannesburg a metropoli země Pretorii.

