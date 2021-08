Sebevraždy v ukrajinské armádě

Nedávno jsem četl velmi zajímavý článek Vasilije Murackého o značném nárůstu sebevražd v ukrajinské armádě a rovněž veteránů. Při své misi jsem navštívil v tehdejším Dněpropetrovsku (dnešní Dněpr) Mečnikovu nemocnici, kam sváželi raněné vojáky, většinou muže od 18 do 45 let. Většině ale bylo okolo 25 let. Dodnes si pamatuji pach spáleného těla jednoho mladého vojáka, kterého právě přivezli, a jeho vlhkem a blátem zapařený oděv. Válka je skutečně nejstrašnější věc.

Mnoho bylo těch, kteří si šli do této války vydělat, protože neměli jiné uplatnění. A ti, co nebyli pojištěni a byli v bojích zraněni, neměli nárok na sociální podporu. Jako při každém válečném zážitku dnes ti, co prožili tyto hrůzy, trpí posttraumatickými syndromy.

Vraťme se však ke zmíněnému článku, kde se uvádí:

»Vojenský prokurátor Anatolij Matios šokoval ukrajinskou veřejnost údaji o sebevraždách v řadách armády během zóny ATO (území údajných protiteroristických operací během války proti DLR a LLR). Více než 800 vojáků ukrajinské armády spáchalo v letech 2014-2019 sebevraždu. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva uvedl, že ve válce na Donbasu v letech 2014 až 2021 zemřelo víc než 13 tisíc lidí, z toho přes čtyři tisíce ukrajinských vojáků a téměř šest tisíc vojáků ze samozvaných republik. Celkem v důsledku bojů přišly o život téměř čtyři tisíce civilistů. Statistiky OSN o vojenských úmrtích zahrnují i případy, které přímo nesouvisejí s vojenskými akcemi, zejména v důsledku neopatrného zacházení se zbraněmi, dopravních nehod, nemocí během služby v zóně konfliktu, vražd a sebevražd. Ostatně Ukrajina je dlouhodobě mezi dvacítkou zemí, které vedou v počtu sebevražd. A značná část sebevrahů byla součástí ukrajinské armády ještě dlouho před začátkem ATO a války na Donbasu. V roce 2007 americký výzkumník D. L. Nordström napsal v British Medical Journal, že sebevražda je hlavní příčinou smrti v ukrajinské armádě, která v té době nebojovala. V roce 2007 bylo podle Nordströma riziko sebevraždy na Ukrajině téměř dvakrát vyšší než riziko úmrtí při nehodě. Přitom američtí vědci tehdy dospěli k závěru, že jedním z důvodů této úrovně sebevražd je neschopnost udržet tak velkou nereformovanou armádu a důkladně se vyrovnat s problémy v ní.«

Co dělá současná moc na Ukrajině, aby ukončila občanskou válku, o které lže, že je namířena proti Rusku? NIC! Hájí jen zájmy západních mocností za plané sliby o vstupu do EU. Ale co ti ranění, zabití a oni sebevrazi? Jak k tomu přijdou jejich blízcí a rodiny? Jsou to promarněné lidské životy! To, co se na Ukrajině odehrává, se nás bezprostředně dotýká, tak dělejme vše, abychom pomohli válku zastavit.

Roman BLAŠKO