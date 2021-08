Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Ochranu toků je třeba zpřísnit

V prostorách Poslanecké sněmovny proběhla neveřejná schůze sněmovní vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii na řece Bečvě. Plánována byla slyšení poslance za hnutí ANO a zástupce společnosti a člena představenstva akciové společnosti DEZA Ing. Pavla Pustějovského, zlínského krajského policejního ředitele Jaromíra Tkadlečka a dále pak ředitele České inspekce životního prostředí Erika Geusse.

Všichni tři byli zbaveni pro potřeby vyšetřování mlčenlivosti, nicméně členové komise nemohou jejich výpovědi zveřejnit. Slouží pouze pro potřeby komise. Předsedkyně komise Marie Pěnčíková (KSČM) v polovině jednání na krátký dotaz Haló novin oznámila, že Pustějovský a Tkadlečka se vyjádřili ke všem otázkám členů parlamentní komise.

Marie Pěnčíková.

Pavel Pustějovský uvedl pro novináře po své výpovědi u komise, že vylučuje, že by společnost DEZA mohla být původcem loňské otravy řeky Bečvy. Pustějovský po slyšení řekl, že se ve firmě uskutečnila po ekologické havárii řada kontrol. Sdělil: »Na základě informací, které mám k dispozici, mohu říci, že DEZA za ekologickou havárií nestála.« Ve dvou následujících měsících po události, tedy v říjnu a v listopadu, se podle něho ve společnosti uskutečnilo celkem osm prověrek. »A v podstatě se nepotvrdilo ani v jednom z těch případů, že by mohla být DEZA zdrojem znečištění,« uvedl.

Úprava legislativy je nutná

Předsedkyně Pěnčíková po skončení zasedání vyšetřovací komise na tiskové konferenci opět zdůraznila, že KSČM nebyla v prvopočátku příznivcem založení vyšetřovací komise k živému spisu, což v dějinách Parlamentu České republiky ještě nebylo, na druhé straně se ukázalo, že její ustavení má význam a že je opodstatněné, že vznikla. Dále pokračovala: »Komise by ale ráda shrnula návrhy na úpravu legislativy. Úprava legislativy v této oblasti je nutná, protože havárie na řece Bečvě ukázala, že ač postupovaly orgány a instituce činné v trestním řízení této kauzy podle zákona, tak v konečném výsledku po deseti měsících od této havárie neznáme pachatele. Takže legislativa rozhodně potřebuje úpravu a jsem přesvědčená, že k tomu tato komise přispěje.« Na dotaz novinářů, zda komisi zaujal experiment profesora Hrušky, Pěnčíková odpověděla, že ano, komise byla seznámena s experimentem a vedla se kolem toho diskuse. Ovšem komise se k ní zatím nebude vyjadřovat. Dále uvedla, že výsledky experimentu jsou zajímavé a komise bude vznášet na tomto základě další dotazy. Dodala, že výpověď ředitele České inspekce životního prostředí Erika Geusse samozřejmě komise zveřejnit nemůže, nicméně jeho vyjádření přinesla řadu otázek, ale také řadu odpovědí.

Otrava kyanidy

K výpovědi policejního ředitele Zlínského kraje Tkadlečka Pěnčíková řekla: »Co se týká výpovědi policejního ředitele pana Tkadlečka, tak tam nám vzhledem k tomu, že on tento spis konkrétně nevyšetřoval, ale jen dozoroval, nedokázal na některé naše dotazy odpovědět tak, jak bychom si představovali, což je na jednu stranu v jeho pozici pochopitelné. Na druhou stranu z pohledu pana ředitele Tkadlečka je postup policie správný. Co se týká pana Pustějovského, tak ten odpověděl na všechny dotazy ve smyslu, že společnost DEZA není viníkem a že v tomto podniku proběhla řada kontrol, které vinu vyloučily.« Pěnčíková na závěr dodala, že z celkového hlediska byla přínosem každá výpověď, a to i v minulých zasedáních. Podklady dodané Inspekcí ministerstva životního prostředí členové komise neměli dostatek času prostudovat, ale v podstatě se potvrdilo, že k otravě došlo kyanidy, a to bude obsahem dalších jednání.

(brom)