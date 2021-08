Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Islámský emirát Afghánistán slavil

Mluvčí radikálního islámského hnutí Tálibán Zabíhulláh Mudžáhid na Twitteru vydal prohlášení u příležitosti 102. výročí nezávislosti Afghánistánu na britské nadvládě.

V deklaraci použil název Islámský emirát Afghánistán, o němž se již několik dní spekuluje, že bude novým oficiálním názvem země poté, co ji Tálibán ovládl.

Dárkem přemožení USA

Hnutí uvádí, že je mu ctí oslavit Den nezávislosti v okamžiku, kdy přemohlo Spojené státy a donutilo Američany stáhnout se z Afghánistánu. Oceňuje také afghánský lid za jeho pomoc na cestě zpět k nezávislosti. Tálibán rovněž slíbil rekonstrukci státu v rámci islámského systému, napsala o obsahu prohlášení čínská státní televize CGTN.

Označení Islámský emirát Afghánistán používal Tálibán již v letech 1996-2001, kdy v zemi vládl. Uznalo ho ale jen několik málo států, mezi nimi Pákistán, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Turkmenistán, uvádí server Insider.

O vyhlášení emirátu se spekuluje již několik dní, představitel Tálibánu dříve sdělil médiím, že tento krok hnutí učiní v kábulském prezidentském paláci, který tálibové dobyli před několika dny.

Na přelomu 19. a 20. století Afghánistán s koloniální Británii vedl celkem tři války o vlastní nezávislost, nakonec byla britská vojska poražena v červnu 1919. Afghánistán pak 19. srpna 1919 vyhlásil nezávislost.

Tzv. demokracii nechtějí

Afghánistán by po převzetí moci Tálibánem mohla vést vládní rada a nejvyšší vůdce radikálního islamistického hnutí Hajbatulláh Achúndzáda pravděpodobně nadále zůstane ve vedení země, sdělil agentuře Reuters vysoce postavený člen Tálibánu Vahídulláh Hášimí. Hnutí se podle něj sice zatím plně neshodlo na budoucím uspořádání země, ale rozhodně v ní nebude panovat (tzv.) demokracie. »Nebude tu vůbec žádný demokratický systém, protože ten v zemi nemá žádné kořeny. Nebudeme diskutovat, jaký typ politického systému bychom měli v Afghánistánu zřídit, protože je to jasné. Bude tu právo šaría a hotovo,« uvedl Hášimí, který má přístup na jednání vedení Tálibánu a poskytl rozhovor agentuře Reuters.

Tálibán chce podle Hášimího založit novou národní armádu a pozval do ní také vojáky a piloty, kteří sloužili pod vedením afghánské vlády, která již není u moci. V nové armádě budou sloužit také bojovníci Tálibánu. Ten má ovšem problém sehnat obsluhu a posádky letadel a vrtulníků, ke kterým přišel při obsazení země. Tálibán totiž nikdy leteckou silou nedisponoval a jeho členové nemají potřebný výcvik. Hnutí podle Hášimího také očekává, že sousední země Afghánistánu vrátí stroje, které přistály na jejich území. »Většina byla vycvičena v Turecku, v Německu a v Británii. Promluvíme si s nimi, aby se vrátili na své pozice,« uvedl Hášimí na adresu vládních pilotů. »Samozřejmě budeme mít v armádě jisté změny a reformy, přesto je potřebujeme a oslovíme je, aby se k nám přidali… Jsme v kontaktu s mnoha piloty. Vyzvali jsme je, aby se přidali k nám, ke svým bratrům, ke své vládě,« dodal. Mezitím bylo ze země evakuováno na 8000 lidí.

Vstřícná tvář vůči ženám

Tálibán se snaží ukázat vstřícnou tvář vůči ženám po praktickém převzetí moci v Afghánistánu. V Herátu a některých dalších městech se ve středu do škol vrátily dívky. Představitel hnutí dal v úterý rozhovor moderátorce soukromé stanice. Podle něj bude dívkám umožněno získat základní až vysokoškolské vzdělání.

Představitelé Tálibánu ženám slíbili, že jim zaručí rovnoprávnost v souladu s islámským právem. Mluvčí Tálibánu uvedl, že ženy se budou moci zapojit do vzdělávání, zdravotnictví a dalších oblastí života.

V roce 1999 nestudovala na střední škole ani jedna dívka a pouze 9000 dívek navštěvovalo základní školu. Nyní do škol chodí 3,5 milionu dívek. Třetinu studentů státních a soukromých vysokých škol tvoří ženy, uvedla BBC. A rozhodně to není zásluha jen bývalé afghánské vlády pod protektorátem USA. Většinu země Tálibán v regionech ovládal i během přítomnosti Američanů a dívkám možnost studovat neupíral.

Podle Tálibánu jsou školy otevřené ve většině provincií, které hnutí ovládá…

Další váleční veteráni prozřeli

Někteří váleční veteráni z Afghánistánu, kteří v bojích proti hnutí Tálibán přišli o končetiny či dodnes trpí posttraumatickoou stresovou poruchou, se nyní ptají: Mělo to smysl? Vyjádření některých britských válečných veteránů či pozůstalých přinesl deník The Guardian. »Mělo to cenu? Pravděpodobně ne. Přišel jsem o nohy zbytečně? Vypadá to tak. Zemřeli mí kamarádi zbytečně? Jo. Hlavou se mi honí řada pocitů - vztek, zrada, smutek,« komentoval na Twitteru pád Kábulu a celé země do rukou Tálibánu expert na výbušniny britské námořní pěchoty Jack Cummings.

Při sledování záběrů, jak tálibové vstupují do Kábulu poté, co se nesetkali s téměř žádným odporem, cítil vztek britský veterán Ben McBean. »To všechno pro nic!« napsal o víkendu na Twitteru McBean, který v Afghánistánu v roce 2008 přišel o nohu a o ruku při výbuchu miny. »Je to hořká pilulka, ale nakonec jsem ji spolknul,« uvedl opět na Twitteru v úterý. Deníku The Guardian řekl, že se cítí pořád stejně. Nicméně dodal, že pokud budou moci afghánské dívky chodit dál do školy, bude si moci říci: pomohli jsme jim.

Od roku 2001 zahynulo v Afghánistánu podle statistik serveru icasualties.org 3596 příslušníků zahraničních jednotek, včetně 14 českých vojáků. Nejvíce tam padlo Američanů - 2452; Britů zahynulo podle ČTK 457.

(rj)