Ing. Vlastimil Rasocha, bramborářský odborník par excellence.

V Olešné s bramboráři o základní potravině aneb Vyrostli jsme z brambor. Máme je rádi?

Vyrostli jsme z brambor. Ctili jsme je jako sůl nad zlato. Znamenaly vedle obilí, a tím i chleba, hlavní krajovou surovinu i potravinu obyvatelstva. Časy se mění, co bylo, není.

Agropolitika Evropské unie jim pro nás určila jiné místo v řadě. Bramborám je při studiu na vysokých i na středních agrotechnických, leckdy i vysokých školách v obsahu i praxi věnována pouze základní pozornost.

K bramborám se chováme již zcela jinak, než tomu bylo včera. Neznamená to v hodnocení jenom znaménko plus nebo minus. Jinak je sklízíme. Motyčky, pluhy, vyorávače, »čerty« nahradily kombajny. Brambory už jinak ošetřujeme, uskladňujeme, jinak je nabízíme velkospotřebitelům i malospotřebitelům. Rozšířili jsme jejich druhy.

Leckde jimi dneska však už i pohrdáme. Pozměnili jsme bramborářské regiony. Určujeme bramborám menší osevní plochy, než tomu bylo včera, velkoobchod a potravinové řetězce dávají přednost před našimi bramborami zahraničním producentům, bramborám z Polska, Francie. Cenové relace určují jiní - než jaké nám vycházejí doma – ale i jinde než u nás. Nové podmínky musíme a nemusíme vždy do puntíku respektovat. Z klimatizovaných velkoskladů vycházejí jinačí, velmi často kvalitnější brambory, nežli z krechtů přikrčených u velkých a menších stavení. Členění brambor na technické a na spotřebitelské pro vaření a na užitné zpracování se i nadále většinou respektuje a uchovává.

Bramborový lán je unikát

Spatřit na Českomoravské vysočině bramborový lán je unikátní jev, pohasly ohníčky pasáků dobytka, ovcí a koz kolem remízků a vytratily se v jejich blízkosti dětské radovánky s létajícími draky. Barevné květy brambor s půvabnou vůní se zelenou bramborovou natí vystřídala žluť řepky olejky a lány s vysokou kukuřicí. Nebo s výnosnějším mákem. Mnohdy dokonce i plodiny importované z čistých i nečistých úmyslů odjinud k nám. Výzkumníci i pěstitelé i odborníci z vodního hospodářství o tom vědí své. Ekonomické výhody často dominují a ani ony nejsou nijak méně důležité. Rdím se, když v zemědělském podniku zaslechnu při hořekování nad nízkými výkupními cenami brambor, že by pěstitelům brambor raději zpřeráželi ruce, než jim dávat k pěstování zelenou.

Voňavý bramborový květ.

Z NOTEBOOKU BRAMBORÁŘE ING. VLASTIMILA RASOCHY

Vývoz a dovoz brambor v poslední sezoně

Převyšuje dovoz brambor z jiných zemí nad vývozem. Bramborářství je u nás plně integrováno s Evropskou unií. I přes mimořádný výnos v minulé sezoně nevyrábíme dostatečné množství brambor pro tuzemskou spotřebu. Ceny určuje dovoz – cena v SRN, popřípadě ve Francii, plus náklady na dopravu. Lokální (časově omezené) přebytky v ČR stlačují ceny pod dovozové ceny v létě na podzim. Pravidelně se opakuje nedostatek brambor na konci sezony. Je zde velká příležitost pro investice do skladování brambor.

Hodnocení situace v Evropě na trhu s bramborami pro sezonu 2020/2021

Odbyt pod cenovým tlakem dovozů raných i pozdních brambor, ale celkem plynulý z hlediska množství. Rychlý pokles farmářských cen asi na 3,5 až 5 Kč/kg byl umocněn důsledky covidu. Vysoké výnosy napříč spektrem odrůd všech užitkových směrů v celé Evropě. Situace se navíc dramaticky zhoršila s nástupem druhé vlny restrikcí spojených s covidem. Zastavení výroby hranolků v Evropě i na vývoz způsobil naprostý přebytek na zpracování (asi 2 mil. tun). Navzdory dobrému odbytu čerstvých brambor do supermarketů v celé Evropě způsobily přebytky brambor na zpracování tlak na ceny konzumních brambor. Výsledkem byla jedna z nejhorších bramborářských sezon.

Vývoj na trhu s bramborami a výhled na sezonu 2021/2022

V celkovém množství by produkce brambor v Evropě měla být zhruba stejná jako v tomto roce. Především v hlavních produkčních zemích, jakými jsou Belgie, Německo, Francie a Holandsko (494 052 ha). Zatím se projevila pozdní výsadba vlivem studeného a mokrého jara ve většině států; vegetace se zpozdila o jeden až čtyři týdny. Mimořádný je rozvoj natě, neobvyklé kvetení porostů (možná nedosáhne slunečního svitu). U ranějších výsadeb vysoké nasazení, u pozdějších různorodé. Tvorba hlíz je velmi zpožděná, malé brambory ve všech odrůdách. Rozhodne srpen, zatím zpoždění, ale porosty to mohou dohnat. Farmářské ceny by mohly být zhruba stejné jako v letošním roce 2021, tedy 3-5 Kč/kg. Pozor třeba dát na Polsko, jejich cena byla i pod 3 Kč/kg. Vzhledem k počasí se může Polsko stát velkým dovozcem brambor pro ČR.

Mezi řádky brambor se studentkou Zuzanou Havlíčkovou

Na první pohled půvabná dívčí tvář se objevila na pozadí rozlehlého brambořiště v Olešné. Zuzana Havlíčková. Mladá dívka uprostřed letního rozkvetlého bramborového pole. Bystrá, odhodlaná býti po studiích bramborářkou. Vysokoškolačka z fakulty všeobecného zemědělství brněnské Mendelovy univerzity.

Rozhodnutá dát své vědomosti a získané poznatky plodině, patřící odedávna k Českomoravské vysočině. Zuzana přijela do Olešné z Jitkova u Havlíčkova Brodu, příjmením Havlíčková, absolvovala střední školu v Havlíčkově Borové, v rodišti Karla Havlíčka Borovského. Lásku k bramborám převzala od rodičů a od prarodičů.

Nyní při studiu spolupracuje s Medipo Agrasem, s nejzkušenějšími bramborovými podnikateli a výzkumníky tohoto oboru u nás. »Obdivuji se všem, s nimiž již nyní přicházím do pracovního styku, souvisejícího s mým studiem. Zejména se učím u paní Ing. Marie Rasochové. Začala jsem a s jejími kolegy připravovat svou budoucí diplomovou práci, ve které se budu zabývat vlivem přírodních podmínek na pěstování brambor. Mám brambory ráda, je to dědičné a v naší rodině zcela přirozené. Profesně i v domácnosti. Zájem o tento zemědělský produkt je dneska na okraji studijního zaměření. V čase letošního léta odjíždím díky bramborářské firmě na praxi do Holandska. Těším se na ještě důkladnější poznání.«

Na Bramborářském dnu 2021 v Olešné na Havlíčkobrodsku bývám každoročně. A pokaždé si odnáším nové a nové znalosti a informace o plodině a o lidech, kteří s ní spojují své životy. Kterým není lhostejné, když se setkávají leckde se skutky, že je lepší zaplnit krajinu krásné země namísto bramborami, obilím, zeleninou, ovocem jenom průmyslovými plodinami. Objednanými doma nebo v cizině. Poztrácet českou, moravskou a slezskou úrodnou zemědělskou půdu pro cizí zájem chamtivých developerů a kšeftsmanů z domova i ze zahraničí není užitkem, ale zločinem.

Zdeněk HRABICA

FOTO - autor a Cai ZHIYI