Vláda má bojovat proti nemoci, a ne proti občanům

Vládní kroky v souvislosti s onemocněním COVID-19 jsou už jen parodií na zdravý rozum. Proto také skončila tolerance současné vlády ze strany KSČM. Žádným testováním a ani očkováním pomocí experimentálních vakcín se nemoc porazit zjevně nedaří. Opatření vlády jsou mnohdy jen chaotická a účelová. Každý normální člověk musí vnímat, že vláda chce dále utrácet za třetí, možná i čtvrtou a pátou dávku vakcín.

Prakticky 100 milionů letělo oknem za tzv. nemocnici v Letňanech, kde za celou dobu její existence neležel ani jeden pacient. Mediálně se odehrálo divadlo o personální pomoci zdravotnického personálu ze států NATO. Skutek utek i v tomto případě.

Aby společnost ve volebním roce nebyla jako přetopený kotel, tak se na léto rozvolnilo kde co. Přestalo se testovat ve firmách. Netestoval se ani zdravotnický personál. Opatření, která byla platná, raději nikdo moc nekontroloval, aby nenarazil na občanský odpor. Nedivím se.

Školství se nejvíce pochlapilo na konci června, když se muselo poslední tři dny měsíce chodit do školy, a to bez ohledu na fakt, že výuka prakticky nebyla realizována. Taková zásadovost je spíše ukázkou populismu nebo snahou promořovat populaci. Rozhodně mohl být ukončen školní rok v pátek 25. června a nic špatného by se po měsících on-line výuky nestalo.

S blížícím se začátkem školního roku se množí slaboduché nápady z ministerstev – jak zase potrápit naše děti a pedagogický sbor. Během letních prázdnin sice mohl každý skoro všechno. To se má změnit od září. Z ministerstev školství a zdravotnictví roste tlak na očkování dětí. Kdo nebude očkován, tak bude zjevně šikanován. Taková je současná filozofie, a proto nemají zdravotní pojišťovny proplácet testy. Tady se ukazuje, že testování není systémové opatření, ale je to jenom kšeft, který se teď má udržet pomocí peněženek pojištěnců. Pokud by testování bylo ze zdravotního hlediska důležité, tak by jej vláda nezrušila ve firmách před několika měsíci. Je zajímavé, že testování za účelem dovolené nebo sportovních aktivit bylo hrazeno z peněz pojišťoven. Testování za účelem vzdělávání – respektive pobytu na kolejích, to si mají studenti platit ze svého.

V současnosti je cena PCR testů na maximální výši 814 korun, cena antigenního testu je 201 korun. Během prázdnin mají lidé nárok na dva PCR a čtyři antigenní testy měsíčně hrazené zdravotními pojišťovnami.

Pokud chce vláda zvýšit zájem o očkování, jistě se jí to nepodaří prostřednictvím nátlaku nebo pomocí darovaných tenisek.

Zásadní problém očkování spočívá v několika věcech. Používají se experimentální vakcíny, které nemají za sebou ani standardní vývoj ani schvalovací proces po dobu několika měsíců. Vakcíny nedokážou zabránit ani šíření nemoci a ani jejímu přenosu. Další záludnost ministerských opatření spočívá v odmítání úrovně protilátek v těle. To, co u jiných nemocí je běžné, tak se tady popírá. Diskriminace občanů ze strany ministerstva bez ohledu na hladinu protilátek v těle jen rozehrává další pochybnosti. Pokud by zavládl rozum, musely by od září 2021 být otevřeny školy a zahájena normální výuka bez podmínek a stresu. Jen klid a rozum jsou cestou, která může někam vést.

Stanislav MACKOVÍK, kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny v Libereckém kraji