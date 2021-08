Prohraná válka

Tak jsme se z úst předsedy vlády na tiskové konferenci dozvěděli, že záchranná mise České republiky v Afghánistánu skončila úspěšně. A jak uvedl ministr zahraničí, stažení našich občanů a zahraničních spolupracovníků s rodinami není malý, ale velký zázrak.

Kladu si tedy otázku, jaká byla dohoda USA s Tálibánem (z nového pohledu ne s teroristy, ale s osvobozeneckou armádou) o kapitulaci a o organizovaném vyklizení okupovaného území spojeneckými vojsky? Nejde přece o špatné odhady zpravodajských služeb o rychlém postupu místních bojovníků, převážně Paštunů, ale o to, zda byla předmětem dohody i ochrana koalice ochotných spojenců USA. Nyní komentátoři hodnotí, jak který zúčastněný stát dobře zvládl organizačně a logisticky úprk živé síly do vlastní země. Ale o materiálních hodnotách, které tam spojenci zanechali, se raději vůbec nehovoří! Byli tedy všichni spojenci opomenuti jako nedávno Kurdové v Sýrii?

Nejvyšší kontrolní úřad asi nebude po nastalé situaci kontrolovat, jak byly účelně, efektivně a hospodárně vynaloženy veřejné finance daňových poplatníků za více než 20 let. Měl by s tím obrovské množství práce a není k tomu politická vůle. Dopátrat se totiž všech nákladů – celkové sumy – by znamenalo sčítání výdajů z mnoha zdrojů. Například z ministerstev financí, zahraničí, vnitra, obrany (tedy i včetně nákupu potřebné speciální techniky). Ale také výdajů zpravodajských služeb, grantů pro neziskové humanitární organizace (s vedlejším posláním), ale i doživotních VIP nákladů na legionáře–veterány ve zdravotnických a sociálních zařízeních (speciální programy) apod. Určitě toho nebylo a asi ještě nebude málo, a k tomu navíc ztracené životy a trvalé invalidity.

Nechci zpochybňovat povinnost státu zajistit záchranu životů svých občanů, i když ne všechny státy takto postupují. Chci jen za sebe znovu říci, že Armáda ČR neměla být do Afghánistánu vůbec vyslána a naše politické elity neměly být k požadavkům Velkého bratra tak vstřícné. I naše úsilí školit a vycvičit místní občany se zcela minulo účinkem a my jsme teď na straně prchajících poražených. Vítězi jsou snad jen zbrojařské firmy.

Miroslav OPÁLKA