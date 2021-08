Účet je tristní

Přispěji také trochou svých postřehů k afghánské blamáži americké armády. Ve včerejším rozhlasovém pořadu Jak to vidí pravil geolog Václav Cílek to, co jsme v Haló novinách napsali mnohokrát za celou dobu dvacetileté okupace Afghánistánu. Cílek nejprve odtušil, že »dneska to víme«, že Američané do Afghánistánu neměli lézt. Pak připomněl, že »ona se tam, pravda, uchýlila al-Kajdá, ale ta se tam dílem uchýlila proto, že CIA a tajné služby USA dovezly islámské radikály z celého světa, zejména ze severní Afriky, a vypustily je do Afghánistánu, aby válčili proti Rusům« (proti sovětským vojákům). Kdo tedy za radikály v Tálibánu může?

Co se týče afghánského nerostného bohatství, které údajně může dosahovat hodnoty tří bilionů dolarů, geolog opáčil, že tyto suroviny v nitru afghánské země mohou být, a také nemusí, a hlavně – i kdyby byly, tak jejich hodnota je mnohem menší než částka, kterou USA vynaložily na vedení této války. Co je zásadní, že Cílek připomněl mrtvé civilisty za 20 let okupace, hovořil o 70 000 lidí, minimálně dvě třetiny z toho jsou ženy a děti...

Takže suma sumárum, účet po dvacetiletí okupace, kdy čeští politici (s výjimkou skutečně levicových) bazírovali na české účasti po boku amerických spojenců, je tristní. Až se zase bude mluvit o srpnu 1968, tak se musí zohlednit i zkušenost z amerických invazí a okupací. Jsme ve vleku USA, takže náklady jdou také za námi!

Zajímavé jsou další doušky, které sem a tam vyplynuly z různých diskusí. Tak například na americké ambasádě v Kábulu pracovalo 4000 zaměstnanců, z nich zhruba 1400 Američanů. Zajímavé, že? Až se zase někdo začne čílit, kolik že to měla ruská ambasáda v Praze zaměstnanců, tak bychom si měli i toto uvědomit. Velvyslanec Kmoníček před časem řekl v ČT, že na americké ambasádě v Káhiře pracuje 5000 pracovníků. To jsou udivující počty.

Pak si připomeňme, že Američané vedli v Afghánistánu nejdelší válku své historie. Matyáš Zrno, jenž působil v rekonstrukčním týmu v Lógaru, uznal, že po zkušenostech z Afghánistánu, Iráku, Libye vidíme, »že nám to nejde«. Však tálibáncům spadla do klína i drahá americká vojenská technika. Novinářka Lenka Klicperová, jež má osobní zkušenosti z regionu, poznamenala, že Tálibán nebere úplatky, afghánští vojáci ano. Tak tomuto nešvaru je američtí vojáci neodnaučili.

A pak je tu pozice Ruska, jehož diplomaté v Kábulu zůstali. Tahle skutečnost se může různě kroutit, třeba že »mírumilovní Američané ukončili válku« a »zlí (divní) Rusové jednají s teroristy«. Pravda je však taková, jak upozornil bezpečnostní analytik Andor Šándor, že Rusko musí mít klid v oblasti svého »měkkého podbřišku« a ostatně Tálibán jsou také Paštuni, kteří bojují »proti cizákům«.

Je to hodně zamotané, protože vnímáme současně, že v Afghánistánu se pozvedla práva žen, které jsou zastoupeny v tamní politice, jsou novinářkami, herečkami, moderátorkami apod., a co se s tímto výdobytkem bude dít, je nejisté. Jakékoli omezování práv žen je samozřejmě krokem vzad.

Monika HOŘENÍ