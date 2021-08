Ilustrační FOTO - Pixabay

Unijní předsednictví je drahý špás

Rozpočet pro české předsednictví v Evropské unii, které začne za necelý rok, ve výši 1,24 miliardy korun v některých položkách zřejmě nebude dostatečný, vláda proto v pondělí bude jednat o jeho navýšení o 200 milionů korun.

Že není rozpočet konečný, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) na konci června po kritice ekonomů, investorů a dalších osobností, kteří měli původní částku 1,24 miliardy za nedostatečnou. Uvedl tehdy, že celkový rozpočet ještě navýší požadavky jednotlivých ministerstev při vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok. Česko bude předsedat EU ve druhé polovině příštího roku.

Zpráva o přípravách zmiňuje vysokou míru nejistot, a to jak z hlediska reálných cen plnění zakázek a výsledku partnerských řízení, tak nepředvídatelnosti co do formy budoucích jednání vzhledem k vývoji epidemie COVID-19 a politickému vývoji včetně v EU. To vše s dopadem na počet akcí, například summitů a jejich formátu, a v neposlední řadě i vzhledem k aspektům, které původně nebyly zcela reflektovány při rozpočtování před dvěma lety. Pro rok 2022 žádají proto autoři zprávy o navýšení rozpočtu na akce a komunikaci o 148,6 milionu korun. Zpráva také uvádí, že některé výdaje spojené s vrcholnými státními návštěvami hodlá Úřad vlády ČR pokrýt v rámci financí určených na vrcholné státní návštěvy. Personální navýšení bude podle zprávy představovat náklady do zhruba 41,5 milionu korun. Podle původního návrhu mělo přitom Česko zaměstnat kvůli předsednictví 200 lidí, z toho 58 v Bruselu. O téměř deset milionů korun pak má být navýšen rozpočet Úřadu vlády na zajištění akcí, při nichž bude gestorem.

Jeden summit za druhým…

Celkově stát plánuje během předsednictví organizovat 265 akcí v Česku. Na Pražském hradě se má sejít summit premiérů a prezidentů, ministerstvo zahraničí bude navrhovat během předsednictví organizaci summitu EU-západní Balkán na úrovni hlav států a předsedů vlád a ke zvážení chce dát možné summity EU a USA a EU a Indie. Neformálních rad plánuje svolat 14.

Navýšení rozpočtu se má týkat například i summitu pro případ, že by se prodloužila délka jednání nebo byl rozšířen jeho formát. Oproti plánu má být dražší například také pronájem novinářského centra, které bude po celou dobu předsednictví stejné a přístupné den před konáním akcí na vysoké úrovni, a to zahraničním i českým novinářům.

Stejně jako v roce 2009 plánuje stát zajistit vozový park předsednictvím sponzorování. Podle předběžných tržních konzultací se ale podle zprávy ukázalo, že trh nebude schopen všechny části zakázky takto poskytnout, třeba autobusy pro převoz delegátů či eventuálně pancéřová vozidla, uvádí dokument. Další náklady na dopravu vyčíslil na 13 milionů korun. Jestliže se podle materiálu navíc potvrdí, že jednotlivé úřady nemohou ve větší míře poskytnout své vozy pro nejpočetnější akce, kdy se počítá s maximem 85 delegací, bude nutné pronajmout komerčně další vozy. Kdyby stát veřejnou zakázku na sponzoring vozů nakonec nevysoutěžil vůbec, náklady pouze za osobní vozy by se vyšplhaly na více než 50 milionů bez DPH. S deseti miliony navýšení počítá návrh na pronájem letištních salónků, milion má být vynaložen na dopravní omezení související s konáním akcí.

Vše je dražší

S navýšením rozpočtu je podle organizátorů předsednictví nutné počítat i kvůli epidemii covidu, plánovaná neformální jednání by se kvůli infekci mohla konat v hybridním formátu, tedy za částečné fyzické a částečné on-line přítomnosti delegátů, či v on-line formátu. Odhadované náklady na dodatečnou videotechniku vyčíslili na zhruba čtyři miliony s DPH. Náklady na catering budou po předběžných tržních konzultacích trojnásobné oproti předpokládanému plnění (12 milionů korun), konstatuje zpráva. Stejně tak jsou řádově vyšší náklady na pódia, stany, reflektory, dekorace a výzdobu budov, vlajky, květinovou výzdobu prostor, kde se budou konat akce, souhrnně jde o více než 40 milionů korun. Na zhruba 13 milionů oproti původnímu rozpočtu vyjdou platy, stejnokroje, vybavení, školení a telefonní tarify pro lidi, kteří budou přiřazeni každé delegaci a budou zajišťovat i komunikaci s velvyslanectvími zemí EU.

