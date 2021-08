Ilustrační FOTO - Pixabay

OSN: Hlad útočí po celém světě

Více než jedenačtyřiceti milionům lidí na světě hrozí hladomor nebo drsné podmínky, které k němu mají velice blízko, pokud se jim nedostane urychlené humanitární pomoci. Ve své nové zprávě to uvedly dvě agentury Organizace spojených národů (OSN).

Na třiadvaceti místech světa podle jejich zjištění hrozí v příštích měsících velmi pravděpodobné zhoršení situace s akutním nedostatkem potravin, pokud se obyvatelům těchto končin nedostane opravdu brzké pomoci. Mezi nejohroženější podle údajů ze zprávy patří etiopský region Tigraj, jih ostrova Madagaskaru, Jemen, Jižní Súdán a sever Nigérie. Zhoršuje se rozsah i závažnost situace týkající se akutního hladu, varuje ve své zprávě Světový potravinový program (WFP) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).

Viníci možného hladomoru

»Za tyto zhoršující se trendy může většinou dynamika nejrůznějších konfliktů a vážné dopady pandemie COVID-19. Mezi ně patří prudký nárůst cen potravin, omezení pohybu, které limitují obchod i pastevectví, rostoucí inflace, snížení kupní síly a časná a delší neúrodná sezona,« uvádějí autoři zprávy. Svou nikoli malou roli hrají v této situaci rovněž extrémní projevy počasí a změny klimatu.

Ohrožené životy

Například v Etiopii by se počet lidí ohrožených hladem mohl zvýšit na více než 400 000, pokud se do postižené oblasti nedostane humanitární pomoc urychleně. To by bylo nejvíce od hladomoru v roce 2011 v Somálsku, poznamenala podle ČTK agentura AP. Na jihu Madagaskaru, který nyní zasáhlo nejhorší sucho za posledních čtyřicet let, řádění škůdců a rostoucí ceny potravin, by katastrofický akutní nedostatek potravy mohl už v září ohrožovat životy až 14 000 lidí.

Závažným nedostatkem potravin trpí rovněž i obyvatelé zemí na různých kontinentech, jako je asijský Afghánistán, Burkina Faso, Středoafrická republika, Kolumbie, africké Kongo, Haiti, středoamerický Honduras, Súdán nebo Sýrie.

(ava)