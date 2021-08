Ilustrační FOTO - Pixabay

Cibule je lahůdka!

Cibuláři ji kdysi prodávali po troníčku, tedy zhruba za dnešní tři haléře, a ani dnes není drahá, i když jdou ceny nahoru. V české, moravské i slezské kuchyni těžko bez ní budete vařit. Na rozdíl od česneku, který je vytlačován levným a chuťově nezajímavým česnekem z ciziny, domácí cibule si svoje postavení na trhu udržela.

Babičky na venkově sice měly nejméně jeden záhon s vlastní cibulí, ale ten stačil tak na běžnou spotřebu do podzimu, zimní zásoby kupovaly u pěstitelů. Vesměs šlo o cibuli dobře osušenou a svázanou do úhledných svazků nebo i nápaditě upletených »copů«. Ukládaly (tedy spíše zavěšovaly) ji na suchém místě. A ještě připomínám ostrý nůž! Bez něj se při práci s cibulí neobejdete. Dodnes mi v uších zní babiččino: »Dědo, nabrus mi nůž, budu krájet cibuli na guláš!« Sotva děda zaslechl slovo guláš, všeho nechal a nůž »obtáhnul«. Babiččin guláš byl nepřekonatelný možná právě tím, že k jeho přípravě používala skoro stejné množství cibule jako masa. Aby se cibule lépe loupala, namočila ji před tím na pár minut do vlažné vody, oloupanou pak vhodila na chvilku do horké vody (»aby dědek neviděl, že pro něj zase brečím«, říkávala) a poté ji hrubě pokrájela na kostičky. Nůž při krájení průběžně namáčela do studené vody.

Babičky jsem měl dvě, jako každý, byť jsou i tací, kteří jich měli či mají více. Anna krájela cibuli zásadně ve stoje a slzela při tom, neboť se to podle ní patřilo. Babička Aloisie, řečená Lojzka, krájela cibuli zásadně vsedě. Pokud zalistujete starými kalendáři z první poloviny minulého století a možná i v těch starších, i v nich jsou oba způsoby krájení cibule zmíněny. Najdete v nich však i rady, které lze označit za perly. Dovolte jich pár zmínit.

Při krájení cibule se má brečet, je to zdravé; dobře se pročistí nos… Dejte cibuli zahřát do teplé trouby, nebudete při jejím krájení slzet… Při krájení cibule nedýchejte ústy a odvraťte hlavu… Stiskněte v ústech slabší konec malé lžičky… Zapalte na stole svíčku, která si s výpary spolehlivě poradí. Občas zabořte na chvilku nos do krajíce čerstvého chleba atd. Moudré babičky věděly, jak na krájení cibule, a nepotřebovaly k tomu žádné tzv. dobré rady. Nakonec – i těch pár slz, které přitom uronily, braly jako samozřejmost, která k vaření patří.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Cibule patří do kuchyně, je bez přehánění kultovní zeleninou. Má spoustu dobrých vlastností. Vhání slzy do očí, pravda, ale je i močopudná, proto jako babský lék sloužila k léčení ledvin a močového měchýře. A tak bychom mohli dlouze pokračovat. Protože naše babičky si cibule vážily.

Tak třeba cibulové víno. Má léčivé účinky. Hrnek jemně usekané cibule smíchejte s třemi lžícemi medu a třemi hrnky bílého vína. Promíchejte a každý den si dejte dvě až čtyři lžíce. Dobré při nachlazení.

Cibulačka, skvělá polévka! Připravíte ji ze dvou hrnků jemně pokrájené cibule, kterou necháte zezlátnout na dvou lžících másla nebo dobrého domácího sádla či kvalitního oleje (slunečnicového například). Zalijte čtyřmi hrnky masového vývaru, opepřete a vařte 20 minut. Přidejte šálek černého piva, jeden žloutek rozšlehaný ve dvou lžících smetany, nevařte, jen zahřejte. Podávejte s opečenými toasty nebo plátky na sucho opečeného chleba.

Cibulová omáčka patří k tradičním »babským« lahůdkám. Několik středně velkých cibulí (asi 400 g) pokrájejte na čtvrtky a poduste na dvou třech lžících oleje, lépe snad na domácím vepřovém sádle. Nesmí zezlátnout! Přidejte tři kuličky nového koření, pár kuliček pepře, zalijte zeleninovým (případně i masovým) vývarem, když je cibule měkká, prolisujte ji. Poté dolijte vývar, zahustěte jíškou, povařte, osolte, opepřete a přidejte dvě tři lžíce sladké smetany. Nevařte! Skvělé k vařeným masům či jen tak s těstovinami nebo s rýží.

A ještě smažená cibule. Báječná lahůdka, kterou si můžete koupit u trhovců tzv. na váhu. Cena je různá, my ji pro sebe kupujeme dvakrát do roka u pana Vávry, ano cibuláře, 1000 g za 120 Kč. Skvěle se hodí k dochucení bramborových knedlíků, jen tak omaštěných sádlem, podobně i na brambory či k doplnění chutě některých omáček. I když máme babiččin recept na přípravu smažené cibule, je to pracné.

A já vás nechci ošidit o cibulový salát! Očistěte asi 1000 g dobré cibule a pokrájejte ji na plátky silné asi tři až čtyři milimetry. Poté je krátce povařte v osolené a octem okyselené vodě a na sítu nechte okapat. V míse promíchejte se zakysanou smetanou, nechte vychladnout a podávejte. Skvělé!

Jak to ty babičky věděly? Jasně, byly a jsou moudré… A asi i mlsné.

(jan)