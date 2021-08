Jiří Šíma při zahájení činnosti Malého asijského muzea v Ledcích.

Rozhovor Haló novin s mongolistou, sinologem a vietnamistou Jiřím Šímou, předsedou spolku Klub přátel Asie Pražská jurta

Mými láskami jsou Mongolsko, Čína a Vietnam

Zaznamenala jsem titulky v některých zejména regionálních sdělovacích prostředcích, že Malému asijskému muzeu v Ledcích (okr. Kladno) hrozí zánik. Toto muzeum provozuje právě Klub přátel Asie Pražská jurta. Co se tedy vlastně stalo?

Muzeum jsme začali budovat na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy před 16 lety (od března 2005) v objektu bývalé školy v Ledcích, která byla již pět let prázdná. Měli jsme maximální morální podporu se strany zastupitelstva i od ledeckých občanů a postupně jsme expozici otevírali. Všichni tři dosavadní starostové se podle časových možností účastnili i našich přednášek, výstav a dalších akcí. V prosinci 2012 mi zastupitelé udělili dokonce čestné občanství obce »za mimořádný přínos pro naši obec«.

Za čtvrtého starosty se v listopadu 2016 na nástěnce obce objevila nabídka na pronájem budovy bývalé školy - bez jakéhokoliv jednání s námi - a 30. listopadu, opět bez jakéhokoliv jednání, jsme dostali na pražskou adresu spolku návrh nové nájemní smlouvy se čtyřnásobným zvýšením nájemného a desetinásobným snížením výpovědní lhůty! V Ledeckém občasníku č. 25 v prosinci se objevil anonymní článek s řadou nepravd a polopravd o muzeu, například že do muzea téměř nikdo nechodí, není velký zájem návštěvníků, zpochybnil jeho umístění v malé obci, nevýraznou reklamu a nevhodnou otevírací návštěvní dobu! Z významných návštěvníků uvedl jen jediné jméno mongolského velvyslance.

Ještě v prosinci jsme všem občanům obce zdarma rozdali kalendář na rok 2017 s unikátními historickými fotografiemi obce a bývalých lázní Šternberk, který jsme připravili s naším mladým ledeckým spolupracovníkem Honzou Maňasem. Od prosince na veřejných schůzích zastupitelstva, v rozsáhlé korespondenci se starostou, v Muzejním občasníku, v periodiku Ledečák a při následných jednáních jsme všechny tyto »argumenty« vyvrátili a zdůvodnili, proč na novou nájemní smlouvu nemůžeme přistoupit.

Abychom zjistili zájem veřejnosti, rozdali jsme občanům dotazníky s cílem zjištění zájmu o pokračování budování expozice.

Jaký byl ohlas na tento dotazník?

Pouze jeden jediný anonym napsal, že muzeum pro obec »není žádný přínos«. Petici na podporu dosavadní nájemní smlouvy a zachování muzea podepsalo přes 200 občanů.

V průběhu roku 2017 došlo k několika bezúspěšným jednáním vedení našeho spolku se zastupitelstvem za účasti naší čestné členky Mgr. Heleny Peterkové. Pět zastupitelů trvalo na výpovědi. Zpochybnili platnost původní nájemní smlouvy a dalších dodatků, tvrdili dokonce, že se chceme na obci »přiživit«, že jde pouze o koníček zakladatele, za který se musí platit apod. Jediné slovo poděkování za dosavadní mnohaletou práci pro muzeum a za naše úsilí o zviditelnění obce nepadlo. V dopise z 10. května 2017 nám pan starosta napsal, že »obec není zainteresovaná v provozování muzea«, »není v její kompetenci hodnotit provozování jiné soukromé osoby«, a sdělil, že »obec nemá s budovou č. 87 žádný záměr«.

V červnu 2017 jsme na pražskou adresu obdrželi další urážlivý anonym. V říjnu 2017 zastupitelstvo pověřilo jednáním advokátku ze Slaného a schválilo podle jejího návrhu vůči nám »razantní postup«. Protože se zastupitelstvu nepodařilo zpochybnit původní smlouvu, dostali jsme pak bez dalšího jednání v únoru 2018 poštou výpověď k 28. únoru 2023 bez uvedení důvodu.

Na přání pana starosty jsme museli vyklidit zadní zahradu, kde stály jedna mongolská a jedna kazašská jurta. Ty jsou dnes dočasně v garáži a návštěvníkům je nemůžeme ani ukázat.

Jaká je historie vašeho muzea? Jaké akce jste v Ledcích v muzeu konali, a jistě stále ještě konáte?

Kromě budování expozice konáme v muzeu i v dalších místech republiky jednou měsíčně přednášky o vybraných asijských zemích i o historii regionu ve spolupráci s významnými orientalisty, cestovateli a regionálními badateli. Jsme řádnými členy Asociace muzeí a galerii ČR. Bez ohledu na výpověď dál pokračujeme v přednáškové a publikační činnosti. Do muzea jezdíme z Prahy, kde máme trvalé bydliště, vždy na víkend, kdy je otevřeno pro návštěvníky. Na webových stránkách a na nástěnce je však upozornění, že po předchozí domluvě je návštěva možná kdykoliv.

Naší největší akcí v Ledcích bylo unikátní setkání (kurultaj) kočovníků v roce 2008, které jsme organizovali ve spolupráci s kazachstánským kulturním centrem Elim-aj. V delegaci organizace Kontinenty, sdružení pro spolupráci s národy Asie, Afriky a Latinské Ameriky, byli významní orientalisté – japanoložka dr. V. Winkelhöferová, indoložka dr. D. Marková, indonésistka Ing. Z. Dubovská, etnografka V. Halászová a naše jediná sponzorka paní K. Lažanská. V muzeu jsme dále uvítali předsedkyni Česko-čínské společnosti dr. Zlatu Černou s doprovodem, dnešního čestného předsedu Česko-vietnamské společnosti Marcela Wintera a předsedu Společnosti přátel Mongolska dr. Jana Mináře. Z dalších orientalistů jmenujme bývalého ředitele Orientálního ústavu, významného tibetologa a sinologa prof. J. Kolmaše, sinology dr. I. Bakešovou, dr. L. Olivovou, L. Obuchovou, znovu dr. Winkelhöferovou a vědeckou pracovnici Náprstkova muzea dr. A. Kraemerovou, mongolisty dr. L. Chaloupkovou, Mgr. V. Kapišovskou, vietnamistu Mgr. Jiřího Kocourka s manželkou a další.

Naše muzeum navštívilo pět velvyslanců Mongolska (pánové O. Enchtör, Š. Odonbátar, D. Dzümberellcham, S. Coggerel, N. Naranbat), velvyslanec Kazachstánu S. Abdikarymov a další diplomaté, velvyslankyně ČLR paní Chuo Jü-čen, diplomaté z Vietnamu, řada hostů z Mongolska, z Číny a Koreje, buddhistický lama ze Švýcarska, profesorka z kalmycké univerzity v Elistě (Rusko) a další. Dvakrát nás navštívil Mgr. Jiří Klapka, předseda Česko-ruské společnosti, který při poslední návštěvě pronesl jednu z nejzajímavějších přednášek.

Z dalších přednášejících uveďme alespoň doc. Jaroslava Jančíka z Mostu, Ing. Jaroslava Hnízdila z Kralup, Mgr. Lucii Hromkovou z Prahy. Svou návštěvou nás poctili Mgr. Jaroslav Polák s manželkou z vedení Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda z Prosiměřic a dnešní předseda Slovenské speleologické společnosti a neúnavný cestovatel Ing. P. Holúbek z Liptovského Mikuláše.

Jsem také členem regionální společnosti Patria ve Slaném a máme dobré pracovní i osobní vztahy s ředitelem Sládečkova muzea v Kladně dr. Z. Kuchyňkou, s dlouholetou ředitelkou Vlastivědného muzea ve Slaném paní Boženou Frankovou, s archivářkou dr. I. Veverkovou.

Poctili nás návštěvou literární badatel a archivář dr. Zd. Sládek, pracovník Muzea hl. m. Prahy dr. J. Jungmann a další. Dlouholetou spolupráci máme s vedením spolku přátel Smečna a širého okolí vedeného paní E. Ničovou.

Muzeum navštívili také starostové blízkých obcí z Kralovic a Třebichovic, členové vedení, pracovníci i děti z Dětského domova v Ledcích. Jsme členy spolku Proledce! a redakční rady Ledečáka, který založil a vede náš nejbližší dlouholetý spolupracovník Ing. Jan Maňas.

V pamětní knize muzea je možné číst i zápisy mnoha dalších návštěvníků. Na přednášky nám chodí v průměru 10-20 občanů, někdy i více. Jen upřímně litujeme a nechápeme, proč mezi návštěvníky muzea a našich akcí nejsou ti členové zastupitelstva, kteří nám dali nepochopitelnou výpověď.

Vaše muzeum se tedy nevěnuje jen Asii, jak by z názvu mohlo plynout, ale má širší záběr – jaký?

Už na počátku jsme si uvědomovali, že by bylo zajímavé pro místní občany vybudovat také Pamětní síň obce Ledce a bývalých lázní Šternberk. Proto jsem absolvoval dva kurzy Univerzity 3. věku v Kladně, začal navštěvovat kladenský archiv a shromažďoval informace od místních občanů. Pamětní síň obce jsme vybudovali s jejich pomocí a otevřeli ji v roce 2012. Pořídili jsme kopie nejrůznějších obecních, školních i spolkových kronik, sbíráme pohlednice bývalých slavných lázní a obce vydávané od konce 19. století. Detailněji jsme zpracovali historii obce a rozšířili počet významných rodáků a návštěvníků.

Jmenujte někoho z těch významných...

Kromě nejslavnějšího návštěvníka Karla Havlíčka Borovského to byli Josef Dobrovský, Josef Jungmann, Karel Sladkovský, Miroslav Tyrš, Eliška Krásnohorská, prezident Masaryk i jeho dcera Alice aj. Z rodáků, občanů a majitelů objektů uveďme alespoň slavného cestovatele Bedřicha Donína (1574-1634), hajného Jana Libovického (1820-?), který se i s rodinou vystěhoval na Volyň, pozounistu, profesora pražské konzervatoře a ředitele orchestru České filharmonie Antonína Koulu (1889–1938), horníka Františka Šmolíka (1887-1942) a zedníka Karla Krčka (1902-1942), kteří zahynuli v koncentračních táborech Mauthausen a Osvětim, Václava Šáru (1910–1945), který bojoval ve Svobodově armádě a po těžkém zranění zemřel roku 1945 nedaleko čs. hranic, železničáře Aloise Mayera (1903-1942), jehož život ukončili fašisté v Mauthausenu. V neposlední řadě jmenujme ledeckého rodáka Ing. Stanislava Fischera (*1936), významného čs. astrofyzika a politika. V Národním filmovém archivu v Praze jsme objevili občanům Ledec zcela neznámý unikátní dokumentární film Ledce-Šternberk z roku 1933 a pořídili jeho kopii.

Všeobecně známo je Náprstkovo muzeum v Praze. Jak se vaše muzeum od něho liší?

S Náprstkovým muzeem je spjat i můj osobní život. Ještě za studií jsem tam vykonával praxi, bádal v knihovně, později tam pronesl několik přednášek a dodnes udržuji kontakty s řadou badatelů. Bohužel vynikající asijská expozice, která byla na zámku v Liběchově, byla postižena velkou povodní a nakonec kvůli restituci objektu vystěhována. O jejím dalším osudu zatím není rozhodnuto.

Naše muzeum se však od Náprstků zásadně liší. Jádro expozice totiž netvoří předměty, ale fotografie a dokumenty týkající se našich krajanů ve vybraných asijských zemích. To je hlavní cíl celého muzea – ukázat návštěvníkům bohaté tradice poznávání vybraných asijských zemí našimi předky.

Návštěvník se může dozvědět např. o životě a práci českého jezuitského misionáře Jana Milana (1662-1737) mezi mongolskými Kalmyky, o významném gubernátorovi Sibiře, zakladateli irkutského muzea, rodáku z Klatovska Františku Kličkovi (?-1786), o životě a práci námořního lékaře Antonína Kůrky (1871-1946), rodáka z Libovice u Slaného, který působil v Číně v letech 1903-1906, o osudech českého legionáře a sochaře Bohuslava Kočího (1889-1942), který zhotovil sarkofág prvního čínského prezidenta Sunjatsena pro mauzoleum v Nankingu, o rodáku z Dobříše, českém autorovi první mongolské hymny Ondřeji Kadlecovi (1859-1928), o významném orientalistovi, lékaři a cestovateli do Střední Asie dr. Josefu Aulovi (1894-1956), rodáku z nedalekých Jedomělic aj. Máme ale v expozici také unikátní originální čínskou rikšu, mongolskou jurtu, sedlo kočovníka, svatební oděv Kazachů a další.

Prý Ledce chtějí ve školní budově obnovit školku. Nezvažujete tedy zakoupit jiný objekt a mít jistotu, kterou vám pronájem a měnící se stanoviska zastupitelů obce nemohou zajistit?

Tady bych si dovolil vás mírně poopravit. Při podání výpovědi i později tvrdil pan starosta i zastupitelé, že s budovou nemají žádný záměr, což potvrdili písemně i později. Teprve při natáčení šotu o muzeu pro ČT1 v listopadu 2019 redaktorce ČT zjevně zaskočený pan starosta řekl, že tam budou zřizovat školku. Jednu školku už v Ledcích máme. Když se na veřejné schůzi jeden z občanů zeptal, zda to je pravda, odpověděl pan starosta, že to byl jen jeho osobní názor. Samozřejmě školka je důležitější než muzeum, ale o tom s námi dosud nikdo nejednal. Chodím jako čestný občan obce podle časových možností na všechny veřejné schůze, a pokud vím, zastupitelstvo nic takového zatím neprojednávalo.

Do vybudování muzea jsme včetně nájmu investovali s manželkou více jak dva miliony korun ze soukromých prostředků, takže na zakoupení vlastního objektu nemáme dostatek finančních prostředků. Počítali jsme, že muzeum věnujeme obci a spolek je bude dál provozovat. Trochu naivně jsme se domnívali, že najdeme pochopení ve vedení obce či v jiných orgánech a budeme s ohledem na expozici platit postupně jen symbolický nájem s poukázáním na to, že kdysi třeba pan prezident Havel pronajal budovu bývalého parlamentu, která vlastně ani nebyla jeho majetkem, Hlasu Ameriky za symbolický nájem 1 Kč ročně. Samozřejmě bychom uvítali získání prázdného nevyužívaného objektu třeba bezúplatným převodem na náš spolek.

V jednom z článků o muzeu jsem četla myšlenku, že ohroženému muzeu by mohly pomoci například okolní obce. Rýsuje se něco takového? A jste vůbec místně vázáni k nějakému regionu, nebo je to jedno, kde muzeum bude působit?

Zatím jsme žádnou takovou nabídku nedovedli k úspěšnému konci. Jednali jsme a jednáme s Krajským úřadem Středočeského kraje, s vedením muzeí na Kladně a ve Slaném, s dalšími institucemi a s vedením obcí v Buštěhradě, Kolči, ve Zlonicích aj. Všude jsme našli pochopení pro současnou složitou situaci, konkrétní nabídky však narazily na nedostatek financí nebo na to, že nabízený objekt by vyžadoval velkou rekonstrukci. Chceme věřit, že se třeba ještě nějaká podobná nabídka nebo mecenáš se smyslem pro kulturu a historii najde. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby muzeum přesídlilo pokud možno nejblíže dosavadnímu sídlu. Kromě Slánska a Kladenska bychom uvítali i Rakovnicko, odkud pochází můj rod. V krajním případě budeme vděčni i za vzdálenější lokalitu a regionální expozici nabídneme třeba archivu v Kladně.

Kde tedy vezmete finanční prostředky? A jaké investice byly do budovy v Ledcích vloženy?

To je dnes největší problém. Spolek žádné peníze neměl a nemá, veškeré výdaje na jeho činnost hradíme z víc jak 90 procent ze svých soukromých financí získaných přednáškovou, výstavní a pedagogickou činností a zejména z naší překladatelské a tlumočnické činnosti. Celková částka výdajů se dnes blíží už ke třem milionům korun. Z našeho nájmu se hradila oprava střechy, zavedení plynového topení, rekonstrukce WC muzea a vedlejších objektů, náš spolek získal za laskavé pomoci Přemyslovských Čech ve Slaném dotaci na rekonstrukci elektřiny a výměnu vchodových dveří, čímž se vysoce zhodnotil obecní majetek. Zkultivovali jsme zahradu, vybudovali jezírko s asijskými rybičkami a lekníny a vysázeli řadu rostlin asijského původu.

Soukromé muzeum je skutečně drahá záležitost a dalším z řešení by bylo třeba jeho převedení na příspěvkovou organizaci. Protože se však termín výpovědi neodvratně blíží, podařilo se nám získat v červnu t. r. souhlas k vyhlášení veřejné sbírky od Magistrátu hl. m. Prahy. Číslo zvláštního účtu u Poštovní spořitelny-ČSOB »na záchranu Malého asijského muzea včetně archivu a knihovny«, tj. na zajištění náhradních prostor a náklady spojené s přemístěním muzea: 299425096/0300. Budeme vděční i za sebemenší částku od zainteresovaných organizací, subjektů a jednotlivců. Samozřejmě i od laskavých čtenářů.

Působil jste jako velvyslanec ČSFR v Mongolské lidové republice a tato země vám bezpochyby učarovala. Jak udržujete kontakty s Mongolskem?

V Mongolsku jsem kdysi studoval jako první čs. student, řadu let jsem tam pracoval a jmenování posledním federálním velvyslancem roku 1990 považuji za vyvrcholení mé životní kariéry. Na druhé straně i za určité zklamání, protože jsem tam odjížděl s představou dalšího rozvíjení vztahů v nových politických a ekonomických podmínkách. Ústředí však rozhodovalo zcela naopak. Svou misi jsem ukončil v roce 1992 a krátce nato bylo velvyslanectví zrušeno. Podali jsme oficiální protest i jménem sdružení Společnost přátel Mongolska a uvítali pak obnovení velvyslanectví v roce 1997.

Rád bych ještě uvedl, že mou první láskou je a zůstává Čína. Vystudoval jsem v Praze sinologii, pak jsem si přibral vietnamštinu, a tak se mou druhou láskou stal Vietnam. Podílel jsem se na založení Česko-čínské i Česko-vietnamské společnosti a jsem stále jejich členem, v Česko-vietnamské společnosti i členem předsednictva. Mongolsko bylo v mém životě až v pořadí třetí, ale můj život a práci ovlivnilo nejvíc. Jezdil jsem tam často pracovně po linii Akademie věd i jako člen, tlumočník a poradce řady delegací a projektů. Roku 1990 jsem se svými kolegy zakládal Společnost přátel Mongolska, do roku 2010 jsem ji vedl a dnes jsem jejím čestným předsedou. Od prezidenta Mongolska mám nejvyšší státní vyznamenání - Řád Polární hvězdy. Další návštěvy Mongolska jsem po odchodu do důchodu už realizoval soukromě, naposled roku 2017.

Co je nového v této zemi, kterou jsme tak nějak ztratili ze zřetele naší sebestřednou orientací jen na EU? Jak tam nyní lidé žijí?

Samozřejmě sledují Mongolsko alespoň z internetu s rodinou a zejména se svým nejvěrnějším celoživotním starším přítelem Ing. Mojmírem Krauterem (94 let), který řadu let pracoval v Mongolsku a byl vedoucím úspěšné geologické expedice, která objevila Erdenet. Jsem v kontaktu i s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem naší republiky panem Jiřím Brodským a velice si vážím jeho práce a aktivity v současných podmínkách. Mongolsko mám dokonce denně přímo doma, protože moje manželka, se kterou budujeme muzeum, je Mongolka.

Je mi velice líto, že se o Mongolsku dnes v našem tisku (včetně Haló novin) píše tak málo. Dokonce ani k významnému kulatému výročí navázání diplomatických vztahů s naší republikou (2020) ani letos ke 100. výročí vyhlášení nezávislosti Mongolska (červenec 1921) jsem nezaregistroval žádný článek. Je to vlastně trochu i kritika do mých řad a na omluvu je mi jen to, že většinu času ve dne a probdělých hodin v noci trávím starostí o osud muzea.

Nedávno proběhly v Mongolsku prezidentské volby a inaugurace nového mongolského prezidenta. Chci věřit, že také ekonomická situace v Mongolsku s bohatými přírodními zdroji a lidským potenciálem se zlepší, a poklesne tak počet Mongolů, kteří hledají práci v zahraničí. Těm deseti tisícům občanů Mongolska, kteří v současnosti pracují u nás, přeju úspěšný pobyt a co nejméně pracovních a zdravotních problémů.

Našemu velvyslanci v Mongolsku a jeho pracovníkům přeji hodně vytrvalosti a trpělivosti při dalším rozvíjení bilaterálních vztahů. Věřím také, že k jejich dalšímu oživení nepochybně dojde s příjezdem nového mongolského velvyslance do Prahy, protože velvyslanecký post je již řadu let neobsazen.

Monika HOŘENÍ

FOTO – archiv J. ŠÍMY