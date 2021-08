Ilustrační FOTO - Haló noviny

Velký bratr naslouchá

Šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka podle prezidenta Miloše Zemana nařídil před několika lety odposlechy lidí z jeho nejbližšího okolí.

Nejde podle něj jen o ekonomického poradce Martina Nejedlého, jak informoval server Neovlivní.cz. Nejedlý je spíš okrajovým jménem, uvedl. »Před několika lety mě jeden vysoký důstojník BIS informoval, že pan Koudelka nařídil odposlouchávání mého nejbližšího okolí, a tedy i mě,« řekl Zeman. Dodal, že kvůli záležitosti kontaktoval premiéra Andreje Babiše (ANO), který mu posléze sdělil, že odposlechy zastavil. »Ale nebyla to pravda, z útrob BIS jsem se opět dozvěděl, že odposlechy pokračují,« uvedl Zeman. Doplnil, že věc do voleb nechtěl zveřejňovat za podmínky, že po 15. srpnu by Koudelka nepokračoval v čele BIS. Kabinet ho ale vedením kontrarozvědky pověřil do jmenování nového šéfa.

Prezident doplnil, že nějakou dobu čekal, aby se dozvěděl, zda se někdo z jeho okolí dopustil nějakého trestného činu, případně zda se Koudelka omluví. »Neomluvil se. Jak jsem řekl, odposlechy pokračovaly. To byla doba, kdy jsem požádal pana premiéra, aby pana Koudelku odvolal. Není možné, aby si šéf tajné služby vymyslel bez důkazů a bez důvodů, že bude odposlouchávat prakticky každého občana této země, který ho zrovna napadne,« řekl.

Leo Luzar (KSČM).

»Pan prezident má pravdu,« řekl poslanec Leo Luzar (KSČM) v pořadu Partie Terezie Tománkové v TV Prima. »Devadesát pět procent občanů je v Evropské unii odposloucháváno. To je číslo, které pochází z otevřených zdrojů. Nesouhlasím s tím, jsem tvrdě proti tomu a bohužel parlament schválil zákon o umísťování černých skříněk tajných služeb na optické sítě.«

BIS tento týden uvedla, že vždy postupuje striktně podle zákona. Tajná služba na Twitteru doplnila, že konkrétní Zemanovo tvrzení komentovat nebude. »Pokud má kdokoliv pochybnosti o činnosti BIS, může se obrátit na stálou komisi pro kontrolu činnosti BIS,« doplnila. Zeman komisi nedůvěřuje. »Nevěřím žádné parlamentní komisi. Uveďte mi případ, kdy parlamentní komise něco vyšetřila,« konstatoval.

