Ke sporu o svobodu médií v Polsku

Téměř dva měsíce trvající tropická vedra nad 30 °C v Polsku skončila v den mého příjezdu do Varšavy 25. července, ale politické dusno pokračuje. Nešlo jen o poněkud ujeté oslavy výročí vypuknutí varšavského povstání 1. srpna. Jde také o boj za »svobodu médií« – hromadných sdělovacích prostředků.

Mnohá polská média dostala pod svou kontrolu vládní strana Právo a spravedlnost (PiS), polskou státní televizí počínaje. Ráda by zpacifikovala i hlavní opoziční médium – občany USA vlastněnou televizní stanici TVN. Lze-li této televizní stanici věřit, pak zákon má říkat asi tolik: »Média působící v Polsku mohou většinově vlastnit jen občané členských států Evropské unie.«

Lze tak donutit americké majitele TVN ji prodat? Toť otázka. Při široce rozšířené, byť hrubě nedemokratické praxi dvou i více státních občanství pro mnohé, zejména vlivné občany by pro ně určitě neměl být problém opatřit si státní občanství některého spolehlivého státu EU. Jsou tu ale otazníky. Bude to stačit?

Jeden problém zmínil staronový předseda opoziční pravicově liberální Občanské platformy, někdejší předseda Evropské rady Donald Tusk: »Polsko bude z Evropské unie vyhozeno!« (neboť nesdílí její často perverzní hodnoty). Druhý říká, že se EU může v brzké době rozpadnout. Podle třetího se paragrafy hodně kroutí. Podle čtvrtého bývá ďábel skryt v detailech.

Proti tomuto zákonu intervenují významní politici USA – exministr zahraničí exprezidenta USA D. Trumpa, vyděrač Mike Pompeo, exšéf americké tajné služby ad. Jde prý o největší investici USA v Polsku (s tržní hodnotou asi 0,5-1 mld. dolarů). Myslel jsem, že USA do polské ekonomiky investovaly mnohem víc. Nepomáhá to. Polsko je hrdá sebevědomá země nejen podle sebechvály ministra zahraničních věcí, ale i v reálu. USA zradily Polsko nejen svou vynucenou kapitulací v Kábulu a v Bagdádu, ale také vzdaly boj proti finišující výstavbě plynovodu Nord Stream, který umožní polskou »elitou« nenáviděnému Rusku dodávat ve velkém zemní plyn do Německa a dalších evropských států mimo silně rizikovou Ukrajinu, pobaltské trpaslíky a Polsko. Prý »čert vem« afgánské supy, ale to poslední se nepromíjí.

TVN diskutabilní

Se svobodou médií je to v televizní stanici TVN všelijaké. Samozřejmě, dnes tvrdě bojuje za svou záchranu. Že by ale protestovala proti likvidaci svobody na internetu Spojených států, nevím. Ani odpojení internetových stránek exprezidenta Trumpa od internetu nestálo jí za protest, podobně jako jinému mainstreamu. Ani takový skandál, jako je svévolné zavření tří ukrajinských televizních kanálů, jí nestál za nesouhlas, podobně věznění Juliana Assangeho, který si dovolil zveřejnit četné zločiny páchané v režii vlád Spojených států.

TVN mlčí i k zavádění cenzury internetu Evropskou komisí v režii české eurokomisařky Věry Jourové (za ANO 2011). Nejde o deklarovaný boj s dezinformacemi, ale o starou nechvalně známou cenzuru nepohodlných názorů. Zavádí se v ještě horší podobě, než jak cenzura fungovala v minulosti. Tehdy bylo plus minus dáno, co se smí a co se nesmí zveřejňovat. Nyní se vymezují kritéria tzv. dezinformací tak vágně a pokuty za nemazání údajně dezinformačních příspěvků jsou tak vysoké, že provozovatel internetové sítě bude muset mazat všechny příspěvky, na které si bude kdokoliv stěžovat, nezávisle na jejich obsahu. K tomu ještě zavádí verbální zločiny. Údajné rasistické zašeptání českého fotbalisty do ouška protihráči černé barvy pleti, který ho potom málem přizabil, je mnohem horší než ono přizabití.

Jak Haló noviny informovaly, 11. srpna polský Sejm kontroverzní zákon o vlastnictví médií neobčany EU těsnou většinou hlasů schválil. Za rebelujícího Gowina nakonec zaskočil Kukis a spol. Většinové vlastnictví hromadných sdělovacích prostředků se zakazuje občanům mimo tzv. Evropský hospodářský prostor (EU + Evropské sdružení volného obchodu), takže další osud krachující Evropské unie nebude mít na uplatňování tohoto zákona vliv. Někteří občané vyšli do ulic protestovat. Lze se důvodně domnívat, že návrh zákona neprojde přes polský Senát. Není jasné, zda PiS nebude mít dost hlasů v Sejmu k přehlasování senátního veta. I když kdo ví. I v polském Sejmu jsou někteří poslanci »na prodej«.

Co popírá skutečnou svobodu?

Je smutné, že 32 let po převratu 1989, kdy jedním z hesel byla »svobodná média«, se musí bojovat za svobodu hromadných sdělovacích prostředků. Svoboda totiž buď je, nebo není. Přímá i nepřímá cenzura i tzv. boj s dezinformacemi ji hrubě popírá. Kontroverzní je i omezování vlastnictví médií z hlediska státní příslušnosti. Na jedné straně vlastnictví médií cizinci může vést k rozvracení té či oné společnosti, na druhé straně těmto trendům je možné čelit řádnou péčí o domácí veřejnoprávní média. Mám za to, že polským Sejmem schválený zákon je krok špatným směrem.

Jan ZEMAN