Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Brno podpoří vznik nových zahrádek

Na nalezení a vytvoření nových lokalit pro zahrádkáře na městských pozemcích, tvorbě komunitních zahrad i zajištění lepší přístupnosti zahrádkářských osad se chtějí dohodnout představitelé města Brna se zahrádkáři.

Zastupitelé moravské metropole mají ve čtvrtek schválit Memorandum o spolupráci v podpoře zahrádkářské činnosti pro veřejnost, které město uzavírá s Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu Brno.

»Zahrádky jsou důležitý prvek ekosystému města, který přispívá k ochraně životního prostředí, podpoře ekologických funkcí a zmírňování klimatických změn. Zahrádkaření má příznivý vliv na budování kladného vztahu k přírodě nejen u dětí a pomáhá vzdělávání k udržitelnému rozvoji formou samozásobitelství místními potravinami. V memorandu se město zavazuje, že bude mít zájem na tvorbě nových komunitních zahrad a bude podporovat vhodné nakládání s biologickým odpadem. Náš cíl je chránit půdní fond, zvyšovat biodiverzitu ve městě, podporovat ptačí druhy a mnoho dalšího,« uvedl náměstek primátorky Petr Hladík.

Spolupráce mezi oběma subjekty má spočívat ve vytvoření nových lokalit pro zahrádkáře. »Nové plochy zahrádek vymezujeme v novém územním plánu především na úrodných půdách v Tuřanech v blízkosti zastávek MHD. Město bude také spolupracovat na pořádání vzdělávacích a osvětových akcí, které zpřístupní zahrádky veřejnosti především v centru města. Po kritice redukce zahrádek necháváme v novém územním plánu prověřit současné kolonie ve středu města územní studií, která kolonie může stabilizovat. Pracujeme na studii proveditelnosti a investičním záměru nových zahrádek s výsadbou větrolamů a zázemí,« řekl radní pro územní plánování a rozvoj města Brna Filip Chvátal (oba KDU-ČSL).

Bývalý předseda brněnské městské organizace Českého zahrádkářského svazu Martin Říha, předseda MěV KSČM v Brně, k projednávanému memorandu o spolupráci uvedl: »Těší mě obrat v myšlení některých pánů na brněnské radnici. Ze zahrádkářské činnosti si dělali v minulosti jen srandu. Pokud to není jen předvolební divadlo, a opravdu se bude spolupracovat na udržení této činnosti prospěšné pro město, bude to velmi dobře. Zatím se řeší jen rozšíření plochy zahrádek v městské části Tuřany, ale nenahradí to plně rušené zahrádkářské kolonie v jiných lokalitách. Stačí se podívat na připravovaný nový územní plán čtyřistatisícového města. Takže jsem trochu skeptický! Uvidíme, jak k řešení problému pomůže nový zahrádkářský zákon.«

(vž)