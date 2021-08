Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

NATO potřebuje zásadní reformu

Severoatlantická aliance potřebuje podle českého prezidenta Miloše Zemana zásadní reformu. V souvislosti s děním v Afghánistánu v rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že by NATO mělo přestat být servisní organizací Spojených států amerických a uplatňovat větší rovnost mezi svými členy. Definovat by NATO mělo podle něj také svého nepřítele, tím je mezinárodní terorismus, nikoliv například Rusko.

»Vstup do války v Afghánistánu jsme zásadně kritizovali, protože nebylo na stole, čeho chceme dosáhnout,« řekl na stejné téma poslanec Leo Luzar (KSČM) v pořadu Partie Terezie Tománkové v TV Prima. »Nebylo řečeno, jak dlouho tam budeme, jaké jsou základní cíle. Poslali jsme tam armádu, stálo nás to obrovské množství sil a životy. Zkuste se dnes podívat rodinám těch vojáků do očí, že bojovali za něco, co bylo předem ztracené, protože dnes s těmi lidmi, kteří po našich vojácích stříleli, si Američané podávají ruku. Aliance ukázala absolutní neschopnost a podřízenost USA, které si šly za svým,« uvedl Luzar.

Leo Luzar (KSČM).

Moloch, do něhož se lijí peníze

Odchod z Afghánistánu doprovázený tím, že hnutí Tálibán prakticky převzalo v Afghánistánu moc, je podle Zemana chybou amerického prezidenta Donalda Trumpa i jeho nástupce Joe Bidena. »V každém případě platí, že pokud to byla nekoordinovaná americká akce, tak je zapotřebí se ptát, zda NATO nepotřebuje reformu,« řekl.

NATO by podle Zemana mělo přestat být »servisní organizací USA«. Na posledních summitech podle něj lídři ostatních zemí k plánům USA opustit Afghánistán většinou mlčeli. »Potřebujeme kolektivní vedení NATO, jistou rovnoprávnost členských zemí. Ne to, že když nějaký prezident zavelí, tak všichni ostatní poslechnou,« uvedl.

NATO je podle Zemana nyní moloch, do kterého »se lijí peníze«, které se platí různým zahraničním zbrojovkám. »Ale ten účel vojenské organizace není plněn. Opravdu si myslíte, že když pošleme pár vojáků do Pobaltí, že tím někoho odstrašujeme?« podotkl. Vadí mu verbální agrese vůči Rusku i Číně, i sankce, které podle něj poškozují vždy obě strany. Doplnil, že souhlasí s názorem francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že Rusko není nepřítel NATO.

Nepřítelem je terorismus

Každá vojenská organizace by podle Zemana měla přitom svého nepřítele definovat. »Nepřítel je mezinárodní terorismus,« zopakoval.

»Měli bychom se začít vážně zabývat sankcemi proti Saúdské Arábii,« připomněl Luzar. »Wahábismus je největší problém, vyváží do světa radikální islám. Ale jsou to kamarádi, protože od nás kupují zbraně, tak jim všichni tleskáme. NATO tady založilo problém 21. století, kdy jsme intervenovali do různých států světa, aniž bychom znali cíle, aniž bychom věděli, jak co vyřešíme. Přesně o tom je tato debata,« řekl Luzar.

Zeman odmítl Bidenovo pondělní vyjádření, že Američané by neměli bojovat a umírat ve válce, ve které ani samy afghánské síly nechtějí bojovat. »Tálibán je teroristická organizace a má ve svém programu ovládnutí světa,« vysvětlil. Američané tak odchodem z Afghánistánu zrazují nejen sami sebe, ale veškeré civilizované země.

»KSČM vojenská dobrodružství dlouhodobě kritizovala,« řekl Luzar. »Bohužel, těch 40 000 mrtvých civilistů, miliardy dolarů, které se investovaly, to je obrovský problém. Nabourali infrastrukturu Afghánistánu, lidi obrátili proti civilizaci Západu, dnes už tam snad není nikdo, kdo by fandil tomu, co my jim tam nabízíme. Co jsme tam vybudovali, bude velice rychle zapomenuto a zničeno a vrátí se zpátky do kmenového uspořádání. Více než dvacetiletý exodus Afghánců se nezastaví. Základním cílem po 11. září bylo zničit Tálibán. Dnes se s Tálibánem vyjednává, uzavírají se dohody, EU vyjednává, jak co nejlépe odejít,« posteskl si Luzar.

(ng)