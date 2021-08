Grantová agentura opravovala chyby během kontroly

V účetnictví Grantové agentury ČR (GA ČR) za loňský rok zjistil Nejvyšší kontrolní úřad nesprávnosti. Chyby za 5,9 miliardy korun opravila agentura ještě během kontroly, další významné nesprávnosti za téměř 114 milionů korun však zůstaly neopraveny, uvedl NKÚ.

V závěrečném účtu ani ve výkazu pro hodnocení plnění státního rozpočtu neměla GA ČR významné nedostatky. Výsledky prověrky sdělil mluvčí NKÚ Václav Kešner. Podle agentury jsou zjištění formalistická a vycházejí z nezohlednění specifik financování vědy a jeho účetního vykazování.

Grantová agentura ČR poskytuje dotace na projekty v základním výzkumu. NKÚ prověřil správnost sestavení závěrečného účtu, vedení účetnictví a spolehlivost účetní závěrky za rok 2020. Kontroloři se zaměřili také na správnost údajů, které agentura předkládala pro hodnocení plnění státního rozpočtu.

Většina z nesprávností za více než 5,9 miliardy korun vznikla podle kontrolorů tím, že agentura neúčtovala v dlouhodobých podmíněných závazcích z nově uzavřených smluv k projektům, které měly začít v roce 2020. Po upozornění kontrolního úřadu Grantová agentura ČR tyto nesprávnosti napravila již během kontroly, a to ještě před uzavřením účetních knih za rok 2020. Agentura považuje přístup NKÚ, který se podle ní zaměřil i na kontrolu procesů, respektive dokumentů, které ještě nebyly dokončeny, za nestandardní.

Chyby za téměř 114 milionů korun agentura neopravila. »GA ČR zúčtovala zálohy poskytnuté příjemcům dotací, aniž by k tomu měla průkazný doklad o jejich skutečné spotřebě. Tyto prostředky měla GAČR vykazovat jako zálohu až do doby, než jí příjemci předloží vyúčtování,« uvedl NKÚ. S touto skutečností podle úřadu souvisela i další významná nesprávnost v účetní závěrce, která se týkala odhadované výše nákladů na transfery, tedy předpokládané spotřeby dotací. GA ČR pro rok 2020 odhadla náklady na transfery ve výši 100 procent poskytnuté dotace. »Kontroloři však zjistili, že takový odhad nákladů je neadekvátní, neboť ke stoprocentní spotřebě dotací v daném roce nedochází,« uvedl NKÚ. Kontroloři tak vyhodnotili informace na některých účtech v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty jako nespolehlivé.

Nedostatky také ve vnitřním systému

Agentura v reakci uvedla, že se ve specifických otázkách financování vědy řídí stanoviskem Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které je pro ni závazné. Veškeré operace spojené s částkou 114 milionů korun účtovala v souladu se stanoviskem RVVI, sdělil Vojtěch Janů z oddělení vnějších vztahů GA ČR. NKÚ podle něj při své kontrole uplatnil jiný právní pohled na účtování, než který je pro GA ČR závazný. »Přijetí názoru NKÚ by vedlo k nehospodárnému užití veřejných prostředků v podobě dodatečných nákladů zhruba ve výši jednoho milionu korun ročně, které by musely být využity na další zpracování dat, a to bez jakékoli přidané hodnoty,« doplnil.

Nedostatky zjistili kontroloři také ve vnitřním kontrolním systému agentury, a to v zajištění schvalovacích postupů. U všech 75 kontrolovaných operací chyběl podle NKÚ podpis hlavní účetní na schvalovacím formuláři k vyplacení dotace. U 27 z těchto operací GAČR vyplatila dotaci ještě před záznamem o provedení kontroly po vzniku závazku příkazcem operace.

Kontroloři také upozornili na to, že grantová agentura neoprávněně vyplatila dotaci 10,6 milionu korun, aniž by smlouvu o poskytnutí dotace v zákonném termínu zveřejnila v registru smluv, ze zákona tak byla příslušná smlouva zrušena od počátku. Podle agentury byla za opožděným publikováním smlouvy technická chyba. Smlouva byla v registru zveřejněna neprodleně po tomto zjištění. »GA ČR okamžitě zajistila s příjemcem dotace zhojení právních vad vzniklých neuveřejněním původní smlouvy o poskytnutí dotace v řádném termínu. Projekt, kterého se opožděné zveřejnění smlouvy týkalo, prošel standardním výběrovým procesem a na poskytnutí grantu měl příjemce dotace nárok,« uvedla agentura.

GA ČR vznikla v roce 1993 a funguje jako organizační složka státu. Její předsednictvo má ze zákona pět členů, každý člen zastupuje jeden základní vědní obor. Předsednictvo schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a rozhoduje o udělení grantů vědeckým projektům.

(cik)