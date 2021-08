Testy budou nadále občas zdarma

Preventivní testy na COVID-19 budou od září i nadále zdarma pro všechny, rozhodla vláda. Novinářům to po jednání řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Co na to řekl Daniel Pawlas, člen zdravotního výboru sněmovny, můžete sledovat v záznamu https://fb.watch/7Ao-wfSk1M/

Původně měly být zpoplatněny pro lidi nad 18 let. Důvodem změny je podle Vojtěcha nepříznivý vývoj epidemie v některých evropských zemích. Německý Institut Roberta Kocha v pátek uvedl, že v této zemi začala čtvrtá vlna covidové epidemie.

Vojtěch řekl, že vláda rozhodla odložit rozhodnutí o zrušení úhrady preventivních testů na COVID-19, které plánovala od 1. září. Zrušení úhrady mělo být podle ministra motivací k tomu, aby se lidé nechali proti nemoci očkovat. Není možné ale ignorovat situaci v Evropě, bylo by rizikem, pokud by poklesly testovací kapacity, konstatoval. Vojtěch také uvedl, že věc konzultoval o víkendu s odborníky a ti se pro odložení zpoplatnění také vyjádřili. Dodal, že nejde o politické rozhodnutí.

Podle rozhodnutí z minulého týdne měly být testy zdarma pro děti do 18 let, dále pro lidi, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat, a pro ty, kteří začali s očkováním proti covidu, ale zatím jej nemají dokončené. V červenci vláda uvažovala i o tom, že by si za testy platili všichni nad 12 let, pro něž je dostupné očkování. Část odpůrců očkování i zástupci kultury, cestovního ruchu a služeb rozhodnutí považovali za diskriminační.

Nyní mají z veřejného zdravotního pojištění lidé hrazeny měsíčně dva testy na COVID-19 metodou PCR a čtyři antigenní testy. Preventivní testy lidé potřebují jako prokázání bezinfekčnosti například pro návštěvu kulturních či sportovních akcí i pro využití některých služeb. Testovat se nemusí ti, kteří mají dokončené očkování nebo prodělali nemoc COVID-19 a od toho neuplynulo více než 180 dní.

Vojtěch také řekl, že vláda zatím nepředpokládá, že by se obnovilo povinné pravidelné testování ve firmách, které bylo na jaře. Smysl by podle ministra mělo tehdy, pokud by takzvané incidenční číslo, které udává týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel, bylo nad hodnotou 75. Nyní se třetí den po sobě drží pod hodnotou 12. Situace je ale podle Vojtěcha dynamická a na konci září může být jiná.

Na dotaz, zda ministerstvo neuvažuje o zrušení protiepidemických opatření, podle kterých je povinné nosit ochranu dýchacích cest například v MHD a vnitřních prostorách veřejných budov, řekl: »Opatření bych držel, podzim může být dosti jiný.« Poznamenal, že jakmile by bylo opatření zrušeno, znovu ho zavádět by bylo složité.

(cik)