Srpen 2021 a srpen 1968 - podobnost čistě náhodná

Píše se srpen 2021 a ze všech stran jsou slyšet zprávy o tom, že NATO selhalo v Afghánistánu jako celek a je čas na jeho rozpuštění. Je proto třeba okamžitě iniciovat výzvu vládě, aby vzhledem k selhání 20leté mise NATO v Afghánistánu došlo v reflexi na selhání k rozpuštění aliance, anebo k vystoupení z ní. Je nejvyšší čas tento spolek rozpustit, anebo jej opustit, protože slouží pouze jako vysavač veřejných rozpočtů bez jakéhokoliv bezpečnostního efektu.

Američané za sebou nechávají pokaždé jen hromady zbraní, mrtvé a kolaboranty. Viděli jsme to ve Vietnamu, viděli jsme to v Libanonu v 80. letech, viděli jsme to v Iráku a nyní to vidíme v Afghánistánu. A přesto se nikdy národy a lidé nepoučí. Celých 20 let se česká armáda podílela na okupační správě Afghánistánu a zabíjela Afghánce při operacích, a je úplně jedno, jestli to byli Tálibové, Paštunové, nebo nějaký jiný afghánský kmen. Celých 20 let se prý v Afghánistánu bojovalo za Prahu a výsledkem je velkolepý návrat Tálibánu k moci, vyzbrojeného americkou vojenskou technikou, a povzbuzení teroristických organizací ve světě.

Teď se přenesme o 53 let zpátky a připomeňme si 21. srpen 1968 a invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Během obsazování republiky v následujících dnech a týdnech přišly o život desítky českých a slovenských občanů, mladých lidí plných ideálů o budování socialismu s lidskou tváří pod vedoucí úlohou KSČ. Národ uvěřil straně, strana se stala součástí lidu a lid se rozhodl za stranu položit i život. Komunistická strana Československa dokázala to, co do té doby nedokázala žádná jiná strana v historii země předtím, ani poté. Dokázala k sobě přimknout národ do takové míry, že se lidé beze zbraní postavili proti invazi a bohužel řada z nich za to zaplatila svým životem, za obranu vlasti a myšlenku reformního socialismu s lidskou tváří, inspirovanou osvícenským systémem vládnutí generála Tita v Jugoslávii. Přesně podle modelu Jugoslávie probíhaly i procesy pražského jara 1968.

Přitom rok 1968 i rok 2021 je v mnohém totožný. Jak Rusko, tak USA chránili především své mocenské a strategické zájmy.

Před volbami je mnoho těch, kteří by si rádi 21. srpen přivlastnili. Nedovolme jim to. Protože hlavním poselstvím roku 1968 musí být, že je možné odčinit dávná příkoří, křivdy a lidé se mohou svobodně a demokraticky zapojit do politiky, kde bez obav mohou říkat své názory a sdělovat postoje, které začínají být dnes zase problémem. Ani recyklovat osmašedesátníky, tedy komunistické politiky, kteří měli na svědomí 50. léta a pak najednou prohlédli a nakonec se z nich stali chartisté a přesvědčení demokraté, nikdo rozumný nechce. Tragický 21. srpen 1968 zůstal vykřičníkem ve svědomí mnohých, kteří po listopadu 1989 a vstupu do nových stran rádi poslechli Václava Havla a udělali spolu s ním tlustou čáru za svou minulostí.

Jednadvacátý srpen 1968 je výročí, které budí velké emoce, což nyní ještě posiluje celková polarizace společnosti, její rozdělení na dva nesmiřitelné tábory. V posledních třiceti dvou letech se přitom srpen roku 1968 stal téměř výlučně vzpomínkou na sovětský imperialismus a »příběhem« vyprávěným od konce, a nikoliv od začátku.

Ve společnosti zavládla chybná představa, že když se nepříjemným věcem z minulosti vyhneme, lidé na ně zapomenou. Tento přístup se ale vrací jako bumerang. Národ, který není o své minulosti pravdivě informován, se z ní nedokáže poučit a dopustí se dříve či později podobných chyb. Proto také 30 let po převratu hořekujeme nad zprivatizovanou vodou, nad neuznáváním tradičních rodin, nad propagací multikulturalismu, nad miliony imigrantů z muslimských zemí, nad církevními restitucemi, nad tím, že není možné domoci se spravedlnosti, rozčilujeme se nad ztrátou suverenity, kvůli čemuž musíme poslouchat nesmyslné zákony evropského superstátu...

Proto chci jako jeden z mála politiků této země začít prosazovat prolidovou politiku, která bude směřovat k neutralitě našeho státu, a tím také dojde především k odchodu z NATO a bruselského protektorátu.

Josef ŠVARCBEK, kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny v Plzeňském kraji