Redakční sloupek

Fotbalu na LOH ano!

Ještě jednou se, v době dnešního zahájení paralympijských klání, vrátím do olympijského Tokia. Podle Lukáše Tomka z Deníku Sport totiž královský kolektivní sport, fotbal, právě na OH nepatří. Podle mne ale na podporu tohoto svého názoru v rozsáhlém celostránkovém komentáři, který vyšel v den letošního olympijského finále, nevnesl jediný relevantní argument. Velmi pečlivě rozebral finanční vztahy a vazby mezi MOV, FIFA a UEFA, dokonce i historii a byznysové nahrávky někdejších slavných bossů těchto institucí, ale to všechno není argument pro to, aby se do fotbalu na OH kopalo. Naopak. Právě pro to všechno by měl on jako redaktor specializovaného periodika dělat hlasitě vše ve prospěch plnohodnotně respektovaného fotbalu na LOH.

Autor zmiňuje, jak je tomu v basketbalu, který posílá na klání pod pěti kruhy své dreamteamy. A to navzdory tomu, že MS v basketbalu se také koná obvykle jednou za čtyři roky. Stejně je tomu u volejbalu (ten má k tomu dokonce i svou každoroční repre Světovou ligu), obdobně u házené i u jiných, nejen míčových sportů, a to včetně královny sportu, atletiky. V zimě zase u lyžování a většinou i u hokeje. Proč by tedy zrovna fotbal měl být výjimkou?

Jen proto, že World Cup se postupem času proměnil v globální událost plně srovnatelnou s OH jako celkem? Je prý logické, že funkcionáři FIFA se snaží tuto prestiž svému podniku uchránit a bojí se konkurence v podobě olympijského turnaje. Není tedy čas podnikající bafuňáře za to spíš klepnout přes prsty, než jejich čachrům pomáhat? Vyvodil by autor stejný nekompromisní závěr, kdyby v ten den v olympijském finále proti Brazílii nenastoupilo Španělsko, ale Česká republika? Asi ne. Kdybychom domů přivezli fotbalovou medaili, jistě by nikdo její hodnotu oproti jiným olympijským kovům nesnižoval. Tak jako nikdo nesnižuje hokejové zlato z Nagana. To se naopak vynáší do nebes. Proč si tedy stejně nevážíme jediného zlata celosvětového rozsahu, které náš fotbal v minulosti získal právě v záři olympijského ohně v Moskvě?

Nejen kvůli ženám a jejich fotbalovému turnaji na OH (kde paralelní konání obou prestižních podniků ve čtyřletých intervalech na střídačku funguje, takže dámy díky tomu o cenné kovy nebojují jen jednou za »uherák«, ale každý druhý rok) bychom tedy měli říct fotbalu na OH jasné ANO. I za cenu, že holt nejspíš zůstane aktuální současný formát pro hráče do 23 let včetně a tři starší nominované jako bonus. Svou částečnou logiku to vlastně i má, když další věkově nejvyšší kategorie MS (vedle té seniorské) se pořádá jen pro dvacetileté a mladší. Čili to řešení MOV a FIFA bylo na jednu stranu šalamounské, vypečené, ale rozhodně ne vyloženě nedůstojné. Lepší totiž něco než nic.