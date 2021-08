Srpen a listopad

V minulých dnech byl opět v hlavní roli jednadvacátý srpen 1968. V této době jsme za posledních třicet let pravidelně slýchali notnou porci antikomunistických a antisovětských kázání, často ideologicky zcela zkreslených. V černobílém pojetí světa nám je invaze pěti armád do ČSSR podávána jako vražedný a neomluvitelný akt.

Ano, srpen 1968 byl tragickým obdobím našich novodobých dějin. Vím, že tenkrát byla narušena suverenita republiky, což se dle mě stát nemělo. Nicméně dosud zcela nevím - a nikdy se to možná nedozvíme, co všechno se v tehdejším Československu mohlo stát, kdyby ke vstupu pěti spojeneckých armád nedošlo. Nicméně je jisté, že jednadvacátý srpen 1968 spadá do období bipolárního světa. Vojenskou silou razily své zájmy oba jeho póly – Západ i Východ. Taková tehdy byla geopolitická situace, ať chceme, nebo nechceme.

Dovolím si nyní pohlédnout na listopad 1989 - na období tzv. sametové revoluce. Nevidím zde žádné »vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí«. Šlo jednoduše o předání moci. Byl to jeden velký podvod na obyčejné lidi. Dnes vidíme, kdo z toho nakonec profitoval. Samozřejmě před listopadem 1989 nebylo vše skvělé, ale ty správné věci se měly ponechat a ty špatné nahradit. Ono to ve finále dopadlo úplně obráceně. V letech 1946 i 1948 dali ve volbách lidé důvěru komunistům, kteří chtěli sociálně přívětivou společnost vybudovat. Po únoru 1948 se rozběhla budovatelská hnutí, kdy se obnovovala válkou zničená zem, stavěly se přehrady, školy, školky, nemocnice, nová sídliště. Podařilo se. Životní úroveň rostla, zmodernizoval se venkov, udělaly se velké pokroky v medicíně, vzdělávání a vědě. Systém očkování a zdravotní péče nám záviděla celá Evropa. Neexistovala nezaměstnanost a bezdomovectví, měli jsme bezúročné novomanželské půjčky, dobře dostupné družstevní byty, nebo propracovaný systém bytové výstavby. To příznivci pravice neradi slyší.

Dnes máme již přes třicet let »demokracii«, každý si může dělat, co se mu zlíbí: máme lichvářské půjčky, exekutory, nezaměstnané, nemluvě o těch, co práci sice mají, ale obávají se, že o ni přijdou. Abych nezapomněl, můžeme si zcela svobodně cestovat na Maledivy, do Emirátů či do Thajska. Stačí na to pár desítek tisíc. Buď jak buď, mnoha lidem se dnes žije hůře, než tomu bývalo za časů před rokem 1989. Podle mnoha hlasů z řad nejrůznějších profesí, sociálních skupin, dokonce i od mnohých vědců a lékařů, nebyl ten tzv. socialismus zase tak špatný. Napravit mnohé z »Velké listopadové loupeže« může jen model sociálně přívětivější společnosti. Nadcházející podzimní sněmovní volby jsou šancí na nový začátek.

Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec