Ach, mosty. Je s nimi svízel. Najednou se zjistilo, že rezaví, beton, z něhož bývají postaveny, se bortí a ulamuje, zatéká do jejich spojů a vůbec… nejsou v pořádku. Na vině bývají komunisté, kteří je postavili špatně, povětrnostní podmínky a prostě lidi, kteří po nich chodí, jezdí a pohybují se. Když se potom zjistí, že po nich nepřejedou, anebo mají potíže americká bojová vozidla při přesunu naší vlastí, ministr, aby dostal infarkt. Přesto, že pak se všechno svede na komunisty, ač je skoro dvaatřicet let po Listopadu, a tudíž se správcům mostů a všem vládám vládnoucím od té doby dostane generální pardon, je přece nutno něco dělat. Zvláště proto, že naši američtí bratři a ochránci od všeho zlého, včetně tálibů, alkajdistů a mudžahedínů, a vlastně i od nás samých, na našich mostech mají potíže.

Přitom máme tolik mostů! Možná nejvíc na světě. Přes řeky, silnice, údolí, potoky, dálnice, železniční tratě. Čert vem tu naši českou krajinu! Tolik starostí! Kdyby ti komunisti je postavili s ohledem na přesuny amerických obrněných vozidel, mohli jsme mít klid a dál spokojeně jezdit po mostech z éry socialismu, sem tam něco jen zalátat, protože by ve své většině plnily podmínky, pro které byly určeny. Tedy plnily by, kdyby polistopadová údržba mnohých z nich byla k něčemu a daly se na ní peníze. Jenže peněz je málo. Zvláště, když dividendy nových či polistopadových zahraničních majitelů našich bývalých ještě stávajících fabrik musí být na úrovni. Dřív, tedy za těch komančů, zisk plynul směrem do státní pokladny, což ukazovalo, jak jsme primitivní, protože přece »jen soukromník, soukromníci, majitelé kontrolních a nekontrolních balíků, prostě kapitálisti, jsou dobrými hospodáři«.

Ale nejde mi o vlastnická práva a o odpovědnost za udržování svého, tedy i státního majetku. Jde mi o průjezdnost našich mostů pro bojovou techniku našich amerických a jistě i dalších přátel. S tím nelze otálet. Jsme spojnicí Evropy, po našich silnicích a zmíněných mostech musí v případě války s kýmkoli, třeba s Marťany, Rusy, Číňany, hotentoty, táliby, nebo třeba při pokusech o převrat v samotných našich euroatlantických zemích (pokusy o převrat nemusí být jen v Bělorusku) atd. musí moderní válečná technika dokázat projet. A šířka mostů, jejich nosnost musí odpovídat vojenským potřebám. To u nás není a nebylo a mohou za to komunisté, protože neuměli stavět mosty.

Občane! To všechno jistě chápeš a budeš ve volbách volit ty strany, které dnes udělají vše, aby naši, především euroatlantičtí ochránci mohli bezpečně projet i po našich mostech, stejně jako zcela jistě projížděli po těch afghánských, kde plnili své vítězné mise.

Jaroslav KOJZAR