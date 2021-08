Hosté a účastníci u pomníku čs. zahraničních letců padlých v letech 1939-1945. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Čest a úcta všem, kdo bojovali za vlast

U příležitosti 77. výročí zahájení Slovenského národního povstání se 23. srpna konal u pomníku padlých čs. zahraničních letců na náměstí Svobody v pražské Bubenči pietní akt. Akci pořádaly ČSBS a Sdružení čs. zahraničních letců-východ ve spolupráci s ministerstvem obrany a Generálním štábem Armády ČR.

Pomník je koncipován ve tvaru zlomených křídel, odhalen byl v květnu 1995. Na mramorových deskách po stranách jsou uvedena jména 546 československých letců, kteří zahynuli v bojích druhé světové války 1939-1945 - tedy těch, jež bojovali na západní a východní frontě či se zapojili do bojů SNP, jak ve své řeči poznamenal místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Okamura připomněl také oběti rodin čs. letců, které byly za protektorátu Němci odvlečeny do internačního tábora ve Svatobořicích u Kyjova či jinak perzekvovány. »Čest a úcta všem, kdo bojovali za svou zemi a svůj národ, čest a úcta všem, kdo za ni trpěli,« zakončil.

SNP bylo předzvěstí Karpatsko-dukelské operace Rudé armády, jíž bylo zahájeno osvobozování Československa od německé nacistické okupace, uvedl místopředseda ÚV ČSBS Emil Kulfánek. »Ať už byla organizace povstání jakkoli složitá, tak v tomto povstání se slovenský národ jednoznačně vyslovil pro pokračování soužití s českým národem a vymezil se proti své fašistické vládě.«

Nezapomeňte na minulost

Jménem Sdružení čs. zahraničních letců-východ, z. s., promluvil generálmajor Ladislav Minařík, jenž poukázal na to, že tato pietní vzpomínka se netýká jen těch letců, jejichž jména jsou vyryta do památníku, týká se i ostatních čs. letců, kteří mají své hroby a památníky rozeseté po západní Evropě a kteří bojovali a položili život na Slovensku, severní Moravě, ve Slezsku a Polsku. »Právě boje našich letců za SNP se staly významnou součástí našeho národně-osvobozeneckého boje proti fašismu a řadí se do historie československého a českého letectva. Byly to boje, které vedla slovenská kombinovaná letka, vzniklá při vypuknutí povstání, a od 17. září (1944) i 1. stíhací letecký pluk se svými dvěma perutěmi... Jejich činnost doprovázela řada bojových úspěchů v podobě sestřelení fašistických letadel a při podpoře pozemních operací povstaleckých vojsk,« přiblížil tuto historii.

Minařík dále poukázal na to, že jsme svědky zhoršování vztahů mezi současnými světovými hegemony, národy, národnostmi a náboženstvími, dochází k růstu nebezpečí konfliktu. Současný svět se podle něho vyznačuje i tím, že ke změnám dochází rychleji, častěji a původní cíl se může změnit. »Tato nedávná historie nám dává za pravdu. Nezapomeňte na minulost a na možnost jejího případného opakování v současnosti. Nezapomeňte našich bojovníků, nezapomeňte na to, za co položili život a za co bojovali,« apeloval.

Věnce a květiny položili také zástupci Kanceláře prezidenta republiky, velvyslanectví Slovenské republiky a Ruské federace, ministerstva obrany, krajského vojenského velitelství, generálního štábu, ČsOL, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková v doprovodu radních a další hosté. Ačkoli se pietní akce konala na půdě hlavního města a městské části Praha 6, primátor či kdokoli z jeho pověření, jakož ani starosta Prahy 6 či jeho zástupci mezi hosty nebyli.

Pietní setkání na náměstí Svobody zakončily hymny Slovenské republiky a ČR.

Poté se účastníci i s čestnou jednotkou AČR přemístili na Vítězné náměstí, kde se nachází pomník čs. zahraničních vojáků padlých na bojištích druhé světové války. I zde byly položeny květiny a věnce.

