Září ukáže, zda hygienici přitvrdí

Hygienici kvůli nakažlivější variantě delta koronaviru zpřísnili parametry rizikového kontaktu. Při trasování nakažených za rizikový považují i takový kontakt, který byl kratší než 15 minut a na větší vzdálenost než dva metry. Už také úplně neberou v potaz, zda měli lidé respirátor. Nařizované karantény se ovšem netýkají očkovaných.

Varianta delta podle dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v Česku v posledních týdnech dominuje. Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové se při trasování zvažuje, že delta se snáze šíří vzduchem. »Kontakty jsou vyhodnocovány trošku přísněji. Pokud je kontakt v uzavřené místnosti, tak už opravdu se neptáme, jestli to byl metr a půl, dva metry, a samozřejmě dáváme čtrnáctidenní karanténu,« uvedla. Karanténa pak musí být ukončena negativním testem PCR.

Nakažlivější nové varianty koronaviru postupně vytlačují ty méně nakažlivé. Původní variantu, která se v ČR začala objevovat vloni v březnu, nahradila postupně kolem přelomu roku varianta alfa, dříve označovaná jako britská. Od června se v Česku začala šířit delta, která byla původně označovaná jako indická. Podle SZÚ je delta v posledních týdnech ve zhruba 95 procentech z kontrolovaných pozitivních testů a zvyšuje se zastoupení subvariant označovaných delta plus.

»Pokud je varianta delta nakažlivější než jiné, je na to třeba reagovat,« řekla včera Haló novinám stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. »Až se po dovolených vrátí lidé do práce a děti do školek a do škol, může dojít k nárůstu nákaz. Podle mého názoru je však současná situace jiná než na jaře. Narostl počet očkovaných a očkování je lidem více zpřístupněné, například mobilními očkovacími týmy. Mohou se očkovat i děti. Takže pokud budeme všechna opatření dodržovat, bude pokračovat trasování a očkování, můžeme se vyvarovat dalšího tzv. lockdownu,« myslí si Marková.

Očkované děti nemusejí na testy

Mezi dětmi ve věku 12 až 15 let, pro které je dostupné očkování od začátku července, je týden před začátkem školního roku proti COVID-19 očkovaná alespoň jednou dávkou zhruba čtvrtina. Dalších asi devět procent nemoc prodělalo. V populaci 16 až 29 let, která se může v ČR očkovat od 4. června, má aspoň jednu dávku asi 48 procent, opět devět procent je chráněno imunitou z prodělané nemoci. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytl Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Dětí s ukončeným očkováním se nebude týkat povinné testování ve školách na začátku září.

V populaci od 12 do 15 let je podle statistiků asi 456 500 dětí. Ukončené očkování proti COVID-19 má 13 procent, jednu dávku dostalo dalších 12,5 procenta dětí v tomto věku. Ve věku 16 až 29 let je v ČR 1,485 milionu mladých lidí. Ukončené očkování má necelých 41 procent, jednu dávku pak asi sedm procent.

Epidemie, která má nyní mírný průběh, se šíří především mezi mladými lidmi od 12 do 29 let. Na 100 000 lidí v tomto věku připadá asi 25 až 28 nových případů týdně. Tento údaj, nazývaný též incidenčním číslem, nyní dosahuje pro celou republiku hodnoty 12. I přesto počet nových případů u mladých dosahuje jen zlomku toho, co bylo zaznamenáno při jarní vlně epidemie, a epidemická situace v populaci mladých lidí i malých dětí vypadá podle ředitele ÚZIS Ladislava Duška stabilizovaně.

Školní děti se budou povinně testovat 1., 6. a 9. září. Test nemusejí absolvovat očkovaní. Testování školáků přinese podle statistiků obraz o nákaze v celé populaci. »Bude velmi reprezentativní, a hlavně kontakty budou dotrasovány a my uvidíme potenciál šíření nákazy,« poznamenal Dušek. Na základě dat, která vzejdou ze školního testování a celkového vývoje v prvních dvou až třech týdnech září, může ministerstvo zvážit revizi některých protiepidemických opatření.

Vakcinace rodičů

V některých evropských státech rostou počty nových případů už nyní, podle Duška ale neroste mortalita a tlak na nemocnice. Dušek doufá, že podobným směrem se epidemie bude vyvíjet i v Česku. Podle zdravotnických statistiků je jasné, že s návratem lidí do zaměstnání a dětí do škol začne epidemie covidu růst. Vývoj by ale neměl být tak dramatický jako vloni.

Pro omezení šíření nákazy by bylo podle Duška dobré, aby se nechali očkovat i rodiče malých dětí, protože pro malé děti ještě není očkování dostupné. V generaci třicátníků dostala alespoň jednu dávku očkování zhruba polovina lidí. Statistici očekávají, že se mezi dětmi, které samy nemusí mít příznaky nemoci, bude epidemie šířit. »Když se rodiče malých dětí nechají očkovat, je obrovská šance, že zavřeme šíření nákazy,« dodal Dušek.

Potvrzených případů koronaviru v Česku v pondělí přibylo 206, zhruba stejně jako před týdnem. V minulém týdnu byl nejvyšší přírůstek 299 případů v úterý. Reprodukční číslo se třetí den po sobě drží těsně pod hodnotou jedna, což ukazuje zpomalování epidemie. Dokončené očkování proti COVID-19 má v Česku víc než 5,5 milionu lidí.

(ng)