Energetika v ohrožení

Uhlí dnes zajišťuje více než 36 % výkonu českých elektráren a elektřina z uhlí loni pokryla přes 43 % domácí spotřeby (tj. přes 26 TWh). Vládní uhelná komise sice doporučila ukončit energetické využívání uhlí až do roku 2038, ale její závěry vláda na jaře 2021 jen vzala na vědomí. Aktualizace Státní energetické koncepce byla odložena až na rok 2023. Za uzavírání uhelných elektráren není v ČR připravena včas náhrada (jde o ekvivalent 8 GW instalovaného výkonu). Nejde jen o snahu zkracovat termíny, problém je také ve spekulativním nárůstu ceny emisních povolenek, jehož vinou začínají uhelné elektrárny prodělávat.

Polostátní skupina ČEZ, jejíž hospodaření drží v plusu jaderná energetika, ohlásila kvůli zhoršení tržních podmínek pro uhlí pokles zisku a musela účtovat opravné položky. Ve své strategii se teď snaží uhlí rychleji zbavit. Po Mělníku 3 přijdou na řadu modernizované elektrárny Prunéřov, Tušimice a Ledvice, zatím bez přesnějšího časového plánu. Uhlí má nahradit plyn. Přitom emise z těžby, dopravy a spalování plynu jsou horší než u uhlí. Spalování biomasy v teplárenství je také zdrojem emisí CO 2 .

Pomalejší útlum uhlí, který nám dá více času na transformaci, by byl proto v ČR mnohem racionálnější. Pokud ale cena emisních povolenek za pět let vzrostla skoro desetkrát, dramaticky to omezuje prostor na ekonomicky a sociálně citlivé řešení problému. Společnosti, které stojí především na uhlí, jsou na tom mnohem hůř a soukromé investory ke ztrátovým dodávkám uhelné energie nemůže nikdo nutit. Když by zavřeli brány hned, zlepší si ekonomiku, a navíc vyhoví ekologické propagandě. Jejich byznysový přístup prostě znamená, že z prodělečné výroby energie nakonec přesunou své peníze jinam.

Skupina EPH (Daniel Křetínský) oznámila, že v celé Evropě (s výjimkou Německa) vypne své uhelné elektrárny a teplárny do roku 2030. Chce dodávky z Opatovic sice nahradit bezemisními zdroji, ale jakými? Spolumajitel Sokolovské uhelné Jaroslav Rokos sdělil, že skončí se spalováním uhlí v elektrárnách Vřesová a Tisová mezi lety 2025 až 2030. Jedině firma Sev.en (Pavel Tykač) zatím svůj urychlený útlumový plán nezveřejnila. Hrozí chaos, nedostatek vlastní energie a náklady v řádu mnoha miliard, které by se přenesly na spotřebitele.

Obnovitelné zdroje, především dotované soláry, dostatečnou náhradou za uhlí prostě nejsou. Jádro se už nestačí v šibeničním termínu postavit. Dodavatelé plynu i energetické firmy nejvíc šilhají po paroplynových elektrárnách, jejich výstavba je rychlejší a levnější než atom. U dováženého plynu to ale bude hlavně byznys pro jeho vývozce. A fosilní plyn EU také neuznává jako »čistý« zdroj a stejně jako spalování biomasy bude omezován pro svou uhlíkovou stopu. Ekonomickou absurditou by bylo dotovat ztráty způsobené emisními povolenkami a přijít se státními pobídkami pro různá nouzová řešení včetně OZE.

Zelení nám dávají za příklad Německo. Tam je ale prostor pro OZE mnohem větší, a přesto si prozíravě nechali uhlí jako rezervu výkonu až do roku 2038. A Polsko má v Bruselu vyjednáno použít svou uhelnou energetiku jako zálohu rovněž. Vypínáním kapacit v Evropě lze také očekávat, že od roku 2025 výrazně vzroste cena elektřiny na trhu a my budeme pro rostoucí nedostatek výkonu muset nakupovat drahou energii v zahraničí. A s tím přijde oslabení potenciálu našeho průmyslu. Tady ČR fatální liknavostí vlády ujel vlak a je škoda, že se tak strategickému tématu nevěnuje pozornost ve volební kampani.

Aby toho nebylo málo, tak zahraniční matky klíčových bank v ČR (belgická KCB, rakouská Erste, francouzská Société Generale) ohlašují, že nejpozději do roku 2030 ukončí financování uhelného sektoru. S ohledem na evropský Green Deal a na přístup k zeleným dluhopisům chtějí při svém rozhodování o úvěrech vyřazovat tzv. špinavé projekty. To, že tak mohou zhoršit konkurenceschopnost zemí s tradiční průmyslovou strukturou, je zřejmě nezajímá. Zatím je to spíš snaha mít zelenou image, klient ale může jít na finančním trhu ke konkurenci. S rostoucím ekonomickým a politickým tlakem je však česká energetika v přímém ohrožení, a s tím souvisí i pravděpodobné sociální dopady prudkého zdražení energie.

Jiří DOLEJŠ, poslanec (KSČM) a kandidát do Poslanecké sněmovny v Praze