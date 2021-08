Morgellon?

Dříve se říkalo, že nezačnou-li se dva chlapi do pěti minut bavit o ženských, fotbalu, politice nebo vojně, je někdo z nich nemocný. Dnes už je to určitě jinak – značná část chlapců (ano, záměrně jsem přidal »c«, bo vojna prý dělá z chlapců chlapy) totiž vojnu nezná.

Byl jsem tam poprvé, přisedl jsem si k dlouhému stolu, u kterého seděl sám. Proč, to jsem pochopil bohužel po chvíli. Začal nevinně – zeptal se, jestli mám děti. Popravdě jsem odpověděl, že už ne, že už jen dceru. Nepochopil to, ale ptal se, kolik jí je a jestli už je očkovaná. Popravdě jsem odpověděl, že od narození. Nepochopil to, ale ptal se, jestli je očkovaná proti »tý rýmičce«. To už jsem začal chápat…

Dostal jsem školení, že pokud jsem dobrý táta a mám ji rád, nenechám ji zavraždit. Oponoval jsem, že očkovaná už od narození byla několikrát a nejen ona a že asi i právě to pomohlo téměř zlikvidovat některé nemoci. A že mi ta jeho »rýmička« zásadně probrala počet nejbližších příbuzných, což by se možná nemuselo stát, kdyby někdo z nich už byl očkovaný. Místo odpovědi vzal do ruky mobil a ukázal mi, že v okolí jsou tři »očipovaní«.

Pak použil tři věty, které si vlastně odporovaly. Vnucoval mi informace, že tyto nové vakcíny nejsou řádně otestované, ale vzápětí dodal, že je zvláštní, že vznikly už tři měsíce před vypuknutím pandemie. A završil to rozhořčením, proč se nepoužívá Sputnik, který je úplně na jiné bázi… Když jsem se zeptal, jestli tedy je nebo není proti očkování, začal chrlit něco o tom, že musí jít o dobrovolný, ne povinný proces a že boj konec ještě zdaleka nemá. Bystří si všimli, že jsem do poslední věty zašifroval jména dvou poslanců, které on vyzdvihl za jejich postoje a bude prý je volit. To už jsem si ale odsedl.

Tam mi nový »soused« povídá: »A to nezačal o nanorobotech ve vatových tyčinkách a morgellonech v respirátorech. Když jsem to slyšel poprvé, až jsem se lekl. Nejdřív jsem myslel, že to je ironie na tyhle mimoně, ale bohužel to myslel vážně. To už se nezmění. Přijde mi v poslední době, že už žije mimo realitu. Patří mezi ty, co by nejraději nosili alobal na hlavě kvůli 5G a deštník proti chemtrails. Možná stáří. Jo a COVID-19 jsem měl, skončil jsem v nemocnici na ventilátoru. Naštěstí jsem po týdnu už dýchal sám, ale plíce a oči nemám v pořádku doteď, takže jejich názory taky nesdílím.«

Co tím vším chci říci? Asi vlastně jen to, že si každý musí udělat svůj názor sám.

Zbyšek KUPSKÝ