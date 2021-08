Zdraví na miskách vah

Rozumní lidé mi jistě potvrdí, že cena lidského života a lidského zdraví je mnohem – zdůrazňuji mnohem – vyšší než jakýkoli úspěch ve světě sportu. V tom mi dá za pravdu každý. Opravdu každý? Kdepak, jeden fotbalový trenér nikoli. Ten to má na miskách vah úplně obráceně…

Skandál byl o víkendu k vidění ve druhé fotbalové lize. Hrálo se derby mezi Líšní a Zbrojovkou Brno. Za stavu 1:1 vtrhli v 78. minutě na trávník dva fanoušci Zbrojovky. Jeden z nich zběsile kopal do pořadatele klečícího na zemi. Domácí útočník Jan Silný se bezbrannému muži vydal na pomoc a agresora chytil kolem krku. Ten se po hráči následně ohnal pěstí. Rozhodčí Radek Dubravský Silného za hrubé nesportovní chování vyloučil. Brno díky Jakubu Řezníčkovi přesilovku využilo a zvítězilo 2:1. Silného nejen že čeká disciplinární řízení, ale navíc si vysloužil kritiku od svého kouče Milana Valachoviče. Ten doslova uvedl: »Totální zkrat našeho útočníka. Ani se mi nechce říct jeho jméno. Hodně mě naštval… Dostane takového flastra, jakého můžu dát, a uvažuju, že jej odsud vyhodím.«

Kde to jsme? Kde to žijeme? Ano, litera pravidel takové jednání hráče zapovídá. Ale nestojí pomoc druhému člověku, který je v ohrožení zdraví, nad veškeré sportovní regule? To má urostlý, trénovaný chlap jen tak nečinně přihlížet, jak vedle něj chuligán kope do nevinného člověka? Za mě by měl Jan Silný dostat kromě oné necitlivé, ale bohužel správně udělené, červené karty ještě řád fair play. A pochvalu od klubu, trenéra i ostatních aktérů, že se zachoval jako chlap. Jenže Milan Valachovič následně předvedl pravý opak. Ano, pravý opak chlapského jednání. O vzoru pro mládež netřeba hovořit…

Útočník Líšně si vůbec nemusí nic vyčítat. Sice si to od trenéra v kabině asi slíznul. A nadto dostane trest. Sám sobě se však může podívat do zrcadla. Na rozdíl od nejmenovaného (a nejen jej), který tam bohužel uvidí hodně pokřivený obraz. Budou-li ho ovšem dotyční chtít vidět…

Petr KOJZAR