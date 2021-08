Taneček kolem BIS

Nevím, pochopitelně, proč prezident prozradil, že i jeho lidé v Úřadu předsednictva vlády byli odposloucháváni Koudelkou řízeným BIS. Ani zda je to pravda, když premiér, na nějž se vlastně Miloš Zeman odvolává, jeho slova odmítl. Nevím, jak to opravdu bylo, nebo zda je všechno »jen« polopravdou. Chápu premiéra, že v době předvolební, byť by tomu bylo, jak prezident říká, se snaží od problému dát ruce pryč. Mohlo by to jeho ambicím ublížit. Pravicová opozice se totiž všeho chytá a jak známo i kvůli blbosti lze prohrát u nás volby. Mám na mysli obvinění z tzv. Kubiceho zprávy, jež mělo několik dnů před volbami jejich výsledek ovlivnit a ovlivnilo. I tady svou roli sehrálo BIS.

Zbývá si odpovědět na otázku. Proč vlastně Zeman toto obvinění vyslovil? Měl pravdu v tom, pokud byl někdo z jeho okolí odposloucháván, že vlastně byl odposloucháván i on, protože se svými podřízenými v »kanceláři« mluvíval i přes telefon. Není proto pravdou to, co tvrdila jistá pravicová poslankyně v neděli v televizi, že BIS měla právo sledovat hovory s konkrétními postavami z Úřadu vlády, protože neměli bezpečnostní prověrku. Je to blbost, vím. Protože tím skutečně odposlouchávali i prezidenta.

Zeptejme se však na to, co svým sdělením prezident sledoval? Pomůže mu to nějak? Nepomůže. Už nikam kandidovat nebude. Jen ukáže na praktiky Koudelkových lidí. Ale ty jsme znali již od Kubiceho. Dělají svou politiku. A když se zpravodajci začínají plést do politiky, je to vždy pro stát nebezpečné. Tedy pro každý stát. A jestli jsou propojeni se zvláštními službami jiných států, je to ještě nebezpečnější. A to nemám na mysli jen kauzu Vrbětice vyslovenou bez patřičných důkazů a zaštítěnou jen slovem »důvodně«.

Mohl se ovšem jen pokusit vypořádat s Koudelkou, který mu »leze na nervy«. Jistě. I to je možné. Mohl tak ovlivnit některé voliče, aby nevolili strany, které Koudelku brání. Ale to je již konstrukce. Anebo to, co vyslovil, skutečně byla pravda?

Pak je tu distancující se premiér. Všimněte si, zaštítil se tím, že vláda nemá pravomoc zasahovat do činnosti BIS. Z toho vyplývá, že ani v tomto případě se nemohl angažovat. Mohl ovšem i tak požádat Koudelku, aby jeho lidé nechali Hrad na pokoji. Pak by jistě BIS své lidi stáhla, protože to, že je někdo odposloucháván, už není tajemstvím a ztratilo svůj smysl. To zatím probíráno nebylo a těžko bude. Babiš na kauze mohl vydělat i prodělat. Lepší je se od ní distancovat. Ono zaštítění »nepravomocemi« je jistě jedna z neprůstřelných cest.

To, že se kauzou bude zabývat příslušná parlamentní komise, je další etapa sporu. Nevyřeší nic, jen na chvilku zaplní stránky novin a televizních zpravodajství. Výsledek bude nula. Každý z přítomných si bude myslet své a po vypití minerálky bude podle své stranické příslušnosti něco médiím tvrdit, či něco odmítat. A Koudelka dál bude zastupujícím ředitelem, ale zřejmě s menšími ambicemi tuto funkci si i na další období ponechat. Ale možná, že se mýlím. Pokud jde o BIS, je možné u nás všechno. A pak, že všechno mohla jen StB…

Jiří VÁBR