Rozhovor Haló novin s Helenou Vrzalovou, kandidátkou do Sněmovny za KSČM v Kraji Vysočina

Pokud chceme ve volbách uspět, musíme hledat nové cesty

Srpen se nezadržitelně blíží ke svému konci a musím se tedy zeptat, jak probíhá vaše volební kampaň?

Na Jihlavsku, za které jsem jako předsedkyně okresního výboru zodpovědná, jsme kampaň slavnostně zahájili 3. června setkáním s hudbou na hlavním náměstí krajského města a pokračujeme aktivitami, které jsme nazvali »Čtvrtky s velkým D«. Jde vždy o první čtvrtek v měsíci, kdy pořádáme nějakou zajímavou akci pro veřejnost, s nepolitickým obsahem – je to možnost, jak oslovit i ty, kteří komunisty opravdu »nemusí«. Když se s takovými lidmi dáte do řeči na neutrální téma, aniž by věděli, kdo jste, a k ožehavějším otázkám se dostanete až po nějaké chvíli, reagují úplně jinak, než kdybyste je oslovili rovnou. Tahle zkušenost se nám rozhodně osvědčila.

A o jaké akce se vlastně jedná? V červenci to bylo dětské odpoledne plné her a soutěží, v srpnu burza hrníčků, kterými přispěli naši členové. Výtěžek z ní byl určen na pomoc kočičkám v přeplněném útulku. V září chystáme přehlídku starých aut a v říjnu chceme pro velký úspěch zopakovat prodej hrnečků.

Mimo to nás celé září čeká kontaktní kampaň, kdy projedeme opakovaně všechny obce v okrese, vylepíme plakáty a popovídáme si s místními obyvateli. Vyvrcholením kampaně – tedy té okresní – bude mítink 30. září s představením kandidátů, zajímavými hosty a kapelou KGR Morava.

Již jste zmínila řadu originálních akcí, které jste zařadili do volební kampaně. Máte ještě nějakou specialitu, kterou chcete voliče a voličky zaujmout?

Vzhledem k ekonomické situaci se řídíme heslem »za málo peněz hodně muziky« – a ukazuje se, že to jde. Stačí jen nápady a ochotní organizátoři. Třeba u zmíněných »Čtvrtků s velkým D« nejde jen o akci samotnou, ale taky o její propagaci, jíž se snažíme přitáhnout pozornost ke KSČM. Už název je zvolený schválně tak, aby zaujal a donutil k přemýšlení, aby nezapadl v nabídce jiných společenských aktivit v regionu. A asi se to povedlo, protože prvním, kdo volal a ptal se, jak to vlastně myslíme, jestli to správně odhadl, byl grafik místních nejčtenějších novin, kam jsme zadali oznámení. Přitom toho nejspíš hned tak něco nepřekvapí.

Nad rámec tradiční kampaně připravujeme i vlastní skládačku, která doplní krajskou mutaci volebních Haló novin a představí okresní kandidáty a kandidátky, ti jinak nemají mnoho možností k oslovení nestranické veřejnosti. Tiskovina s medailonky, fotografiemi a drobnými zajímavostmi může pomoci.

Vycházíte při koncipování kampaně také z výsledků předešlých voleb, a to i krajských a komunálních?

Volební výsledky byly určující především při sestavování krajské kandidátky, při stanovení pořadí kandidátů. Pro nás v Jihlavě jsou ale zásadní i v tom, že v loňských volbách jsme v rámci kraje dosáhli ze všech pěti okresů nejhoršího výsledku. Rozdíly nebyly velké, ale i tak je to pro nás obrovská motivace. Pokud chceme ve volbách jako strana i kraj opravdu uspět, musíme přidat, hledat nové cesty, jak oslovit voliče, jak prezentovat práci a program KSČM, musíme získat nové voliče.

Pracujete jako kandidátka také se statistickými údaji, se skladbou obyvatelstva v kraji, s příjmovými kategoriemi, s věkovým složením apod.?

To přichází samo. Když máme být pro lidi přitažliví, musíme o nich vědět co nejvíc. Je obrovský rozdíl mezi Jihlavou s krajskou veřejnou správou, automobilovým průmyslem jako největším zaměstnavatelem, dopravcem celorepublikového formátu, vysokou školou a řadou středních škol, se společenským a kulturním zázemím, špičkovými sportovními kluby – a převážně zemědělským zbytkem regionu, se stárnoucí populací a poměrně řídkým osídlením s nutností dojíždět za prací i zábavou.

Žijete v Brtnici, nejmenším městě okresu Jihlava. Je vaše bydliště něčím specifické z pohledu vedení kampaně a oslovování voličů a voliček?

Brtnice je naprosto výjimečná, a to díky základní organizaci, která zde pracuje. V osmi lidech, ale za pomoci mnoha sympatizantů, s podporou rodin a přátel pořádáme každoročně desítky akcí pro spoluobčany. Od rodinných aktivit, jako jsou hry pro děti, pohádkové cesty, branné soutěže, přes besedy, znalostní kvízy, taneční večery, až po auto-moto burzy a úklidové brigády. Máme za sebou zájezdy po krásách naší vlasti, ale i návštěvy v zahraničí, díky Josefu Zahradníčkovi, mimochodem lídrovi kandidátky KSČM na Vysočině, si Brtničtí mohli prohlédnout prostory Poslanecké sněmovny, bývalý europoslanec Jiří Maštálka nám umožnil návštěvu Štrasburku.

Naším největším úspěchem jsou zatím strašidelné noci na místním zámku, kdy se hlavním pořadatelům z řad naší organizace podařilo dát dohromady přes 70 kostýmovaných účinkujících, vytvořit fantastickou podívanou a ve dvou večerech přilákat tisícovku návštěvníků.

Vydáváme i vlastní časopis v nákladu 1500 kusů a distribuujeme ho zdarma do všech domácností ve městě. Informujeme o našich akcích, vyjadřujeme se k dění ve společnosti, ve městě, k práci radnice, ale zařazujeme i zábavnou část, recepty, křížovky, soutěže. Oblíbený je hlavně komiks »o čem si štěbetají vrabci na střeše«. Ano, tušíte správně, to je taková malá »místní drbna« (úsměv).

Činnost organizace, která funguje od roku 2014, se na volebních výsledcích projevila hodně výrazně.

Když jste tak akční, jak plyne z vašich odpovědí, předáváte své nápady i dalším organizacím KSČM jako inspiraci? A chodí k vám občané na okresní sekretariát, ostatně jste také komunální zastupitelka?

Zastupitelka jsem v Brtnici, v Jihlavě ani »na kraji« ne. Lidé k nám chodí na právní poradnu, kterou vedu každé pondělí odpoledne, ostatně jsem profesí právnička. Je to bezplatná služba.

Pokud jde o předávání zkušeností, funguje v tomto směru dobře Facebook, kde mezi sebou komunikujeme. A teď mi slíbil místopředseda ústředního výboru Milan Krajča vymyslet a realizovat přímo skupinu, která by k tomu byla určena, to by byla super pomoc.

Jaké jsou priority vašeho programu - a proč?

V okrese máme čtyři kandidáty, programové priority, které vycházejí z potřeb regionu a jeho obyvatel, jsme si rozdělili podle odbornosti. Původně byly tři – zemědělství, zdravotnictví a zaměstnanost, abychom se přizpůsobili myšlence (a grafice) celostátních 5P, malinko jsme je upravili na »poctivé potraviny«, »prevenci, pomoc a péči« a »pracovní podmínky«. To jsou zároveň osobní hesla tří kandidátů. No a to moje, jako okresní lídryně, zní »Proč ne?!«

Zajímají se voliči a voličky v kampani také o výsledky práce stávajícího poslaneckého klubu KSČM? Kvitují jeho dosavadní práci, nebo mají i kritické podněty?

Rozhodně ano. Vysočina má na poslance štěstí, jak Pavel Kováčik, tak v minulém období Josef Zahradníček, jsou hodně známí, veřejně aktivní, oba působí v oblastech pro kraj stěžejních, Pavel Kováčik v zemědělství, Josef Zahradníček je odborníkem na téma Jaderné elektrárny Dukovany. Mají lidem co říct a jsou obecně uznávaní.

Pokud jde o poslanecký klub jako takový, vždycky se najde téma, které rezonuje ve společnosti a k němuž směřují dotazy a zájem voličů. Momentálně je tím nejdiskutovanějším postoj KSČM k situaci v Afghánistánu, k zahraničním vojenským misím obecně a stále častěji zaznívá volání po vystoupení z paktu NATO.

Je rozhodně pozitivní, že poslanci z řad komunistů jsou dlouhodobě vnímáni jako odborníci, kteří se práci opravdu věnují, jsou pro veřejnost dostupní, navíc bez osobních skandálů.

Dovolte mi otázku k problematice bydlení, které se dostává do kritické situace celorepublikově. Mladí lidé nemají šanci bez milionových prostředků získat byt. Jaký recept na to máte vy? Jak vypadá bytová výstavba v Kraji Vysočina, a je vůbec nějaká?

Začnu od konce, stručnou statistikou. Dostupných bytů je málo, na Vysočině stejně jako všude jinde. Výstavba narůstá, v letošním roce jsme v rámci ČR dokonce třetí nejlepší v počtu zahájené stavby bytů, ale to nestačí, ceny letí raketově nahoru a pořídit si vlastní bydlení většinou znamená zadlužení do konce života. Nejpříznivěji se vyvíjí situace na Třebíčsku a Jihlavsku, kde počet dokončených bytů oproti loňsku narostl v okrese Jihlava o 221 %, v okrese Třebíč o 118 %, výstavba bytových jednotek a především řadových domků se realizuje hlavně na okrajích měst nebo ve vesnicích. Převážně na vlastní náklady obyvatel, obce samotné k rozvoji bydlení přispívají spíš okrajově, ponejvíc údržbou a revitalizací stávajícího bytového fondu.

Osobně bych pomoc viděla v podpoře bytových stavebních družstev, pro obce byly v minulosti zajímavé pobídky v podobě dotačních titulů na přeměnu nebytových prostor na bytové. Cestu je ale potřeba najít rychle…

Monika HOŘENÍ