Do čela preferencí sociální demokraté

Sociálnědemokratická strana Německa (SPD) se poprvé po 15 letech dostala do čela průzkumu předvolebních preferencí, a to toho od společnosti Forsa. Strana, kterou do voleb jako kandidát na kancléře vede oblíbený ministr financí Olaf Scholz, tak odsunula na druhou příčku CDU/CSU. Parlamentní volby se uskuteční 26. září.

Podle čísel, která zveřejnila televize n-tv, si SPD oproti předchozímu průzkumu z minulého týdne polepšila o dvě procenta a je nyní na 23 % voličské přízně. CDU/CSU, jejímž volebním lídrem je předseda zemské vlády Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet, klesla o procento na 22 %. Třetí jsou teď Zelení s 18 %, což je také o bod méně než před týdnem.

Liberální FDP je nyní na 12 % a protiimigrační ultrapravicová Alternativa pro Německo na 10 %. Do Spolkového sněmu by se nyní s šestiprocentní podporou dostala ještě autentická levice (Die Linke.).

Letos v lednu přitom vedla konzervativní unie s 36 %, SPD se těšila podpoře jen 15 % voličů a Zelení 19 %. Na jaře pak pro změnu vedli preference právě Zelení… Aktuální průzkum provedla Forsa ve dnech 17. až 23. srpna mezi 1532 lidmi.

Němci už volí

Do parlamentních voleb v Německu tedy sice zbývá zhruba ještě měsíc, Němci ale již nyní mohou odevzdávat své hlasy poštou. Šéf volební komise Georg Thiel předpokládá, že poštovní účast bude i kvůli dosud nepřekonané pandemii nemoci COVID-19 rekordní. Odhaduje se, že poštou může být odevzdán každý druhý hlas. Významu poštovní volby jsou si vědomy i politické strany, které se na tuto možnost nyní v kampani soustředí.

Korespondenční hlasování umožňuje spolková republika od roku 1957. Jeho obliba až na výjimky neustále roste, nejvíce je patrný růst od 90. let. Při posledních parlamentních volbách v roce 2017 hlasovalo poštou 28,6 % zúčastněných voličů, jak uvádí ústřední volební komise.

V březnu tento trend potvrdily zemské volby v Porýní-Falci a Bádensku-Württembersku. »Poslední zemské volby doprovázel takřka dvojnásobný zájem (o poštovní hlasování). A to jsou měřítka, ze kterých můžeme vycházet i pro 26. září,« říká Thiel.

Z billboardů tak nyní kancléřský kandidát SPD Olaf Scholz s obálkou pro korespondenční volbu v ruce vyzývá Němce, aby hlasovali. Na jednom z plakátů Scholz přímo říká, že pokud lidé nemají čas 26. září, ať hlasují poštou.

Pozadu v tom není ani konzervativní unie CDU/CSU. »Hlasuj, kdy a kde chceš. S poštovním hlasováním jsi zcela nezávislý na termínu voleb,« uvádí na svém portálu. Stejně postupují Zelení vedení kancléřskou kandidátkou Annalenou Baerbockovou, kteří na webu zveřejnili postup, jak žádat o hlasovací obálku e-mailem.

Naopak nejméně vstřícná je ze současných parlamentních stran logicky AfD (dle Trumpova vzoru). Zemská organizace AfD v Severním Porýní-Vestfálsku zveřejnila šest důvodů proti poštovnímu hlasování. Považuje ho za neorganizované, zkreslující, nezabezpečené, manipulativní a netransparentní.

Kritiku bezpečnosti Thiel odmítá a tvrdí, že od zavedení korespondenční volby v roce 1957 nebyl zjištěn žádný případ podvodu, který by svým rozsahem jakkoli ovlivnil výsledky. Dodává také, že pravidla jsou jasně daná, proto bude započítán jen ten poštovní hlas, který volební komise dostane do 18.00, tedy do uzavření hlasovacích místností. Strany proto podle ČTK své příznivce vyzývají, aby poštovní obálku s hlasy poslali nejpozději ve středu 22. září.

(rj)