Evropa plná ostnatých drátů. Už zase

Není to tak dávno, co většina Evropanů oslavovala symbolické přestřihávání ostnatých drátů na hranicích mezi Západem a Východem. Uplynuly tři desítky let a starý kontinent je zadrátován znovu…

Na stavbu plotu na hranici s Běloruskem se kvůli »ilegální migraci řízené přes sousední zemi« připravuje vedle Litvy i Polsko. Rozhlasové stanici Polskie radio to řekl ministr obrany Mariusz Blaszczak. Polsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko obviňují běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z organizování nynější migrační krize na běloruských hranicích.

Blaszczak uvedl, že plot podél 418 kilometrů dlouhé hranice s Běloruskem by měl být vysoký 2,5 metru. Armádní inženýři podle něj už vše naplánovali a stavbu převezmou vojáci. Kdy by práce měly začít, v rozhovoru ministr neupřesnil. Podle agentury DPA v pondělí ale zmínil, že stavět by se mohlo začít ještě tento týden.

Ministr rovněž sdělil, že na hranici s Běloruskem, která je zároveň i vnější hranicí Evropské unie, se kvůli její ostraze přesune v příštích dnech dalších 1000 vojáků. Přibližně 1000 jich tam pomáhá bránit migračním přechodům už nyní.

Stát bude čtyři miliardy

Litevská premiérka Ingrida Šimonytéová v pondělí sdělila, že její země do září příštího roku postaví podél 508 kilometrů dlouhé hranice s Běloruskem svůj plot. Vysoký bude tři metry a nahoře bude opatřen ostnatým drátem. Náklady na jeho vybudování by měly dosáhnout 152 milionů eur (téměř 3,9 miliardy Kč).

Stavba různých valů, zdí, plotů či bariér patřila vždy k nejúčinnějším zábranám a lidstvu sloužila k řešení problémů s okolním světem již odpradávna. Příkladem může být Hadriánova zeď, Velká čínská zeď či tzv. berlínská zeď (1961-1989). Od té doby různě po světě vyrostla celá řada bariér či plotů, ne tak ale v Evropě…

Stojí i zeď apartheidu

Mimo starý kontinent jsou nejznámější ploty a zdi kvůli migraci mezi USA a Mexikem (dokončeno přes 1000 kilometrů plotu), staví se na 3400 kilometrů dlouhá bariéra mezi Indií a Bangladéšem, plot mezi Indií a Barmou, Pákistánem a Afghánistánem, Tureckem a kurdským Íránem či Čínou a KLDR.

Dlouhé desítky let bohužel už stojí zeď apartheidu na palestinských územích, kterou tam zbudoval okupant z Izraele…!

A jak je to tedy s migračními ploty v Evropě? Podívejme se na chronologicky řazený přehled ČTK:

Španělsko/Maroko - Ploty až šest metrů vysoké jsou budovány od roku 1998 a ve velkém od roku 2005 i ve dvou španělských enklávách na středomořském pobřeží Maroka - v přístavech Ceuta a Melilla. Přes tyto enklávy se snaží dostat do Evropy migranti převážně ze subsaharské Afriky.

Řecko/Turecko - Bariéra se začala stavět v roce 2012, důvodem byla migrace. Letos vztyčilo Řecko na své hranici s Tureckem plot o délce 40 kilometrů. Řecko na své hranici s Tureckem vztyčilo plot o délce 40 kilometrů i nyní. Informoval o tom v sobotu zpravodajský server BBC. Atény se obávají, že kvůli situaci v Afghánistánu se zopakuje situace z roku 2015. Do Řecka tehdy přišly statisíce uprchlíků, převážně z válkou sužované Sýrie.

Bulharsko/Turecko - V květnu 2015 byl dostavěn 30 kilometrů dlouhý a tři metry vysoký plot na bulharské hranici s Tureckem.

Maďarsko/Srbsko - V létě 2015 byl vybudován maďarský pohraniční plot podél 175 kilometrů dlouhé hranice se Srbskem.

Maďarsko/Chorvatsko - Na podzim 2015 byl postaven také plot na části asi čtyřicetikilometrové hranice s Chorvatskem.

Slovinsko/Chorvatsko - Slovinsko začalo stavět asi dvousetkilometrový plot na hranicích s Chorvatskem v roce 2015 ve snaze zabránit migrantům ve vstupu do země.

Norsko/Rusko - Norsko začalo v roce 2016 budovat hraniční bariéru s Ruskem zejména kvůli migraci a pašování.

Srbsko/Severní Makedonie - Srbské úřady zahájily vloni na hranici se Severní Makedonií výstavbu plotu, který má zabránit migrantům v nelegálním vstupu do země. Měl by měřit 240 kilometrů.

Estonsko/Rusko - Estonsko instalovalo vloni plot s ostnatým drátem na prvním kilometru nově budované ochrany hranic s Ruskem. Estonsko plánuje vztyčit 2,5 metru vysoký plot na zhruba 90 kilometrech suchozemské hranice s Ruskem.

(rj)