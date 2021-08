Zanechme studenoválečnictví

Česká republika má založit svoji zahraniční politiku na ekonomické diplomacii, podpoře exportérů, získávání zahraničních investic, a nemá být zemí, která bude poučovat ostatní, zejména velmoci.

Prezident Miloš Zeman to řekl na Pražském hradě českým velvyslancům, kteří tento týden absolvují v Praze každoroční poradu. Jako příklad uvedl snížení počtu účastníků v tendru na dobudování jaderné elektrárny Dukovany. Vyškrtnutí firem z Ruska a Číny bude znamenat zvýšení ceny o desítky miliard korun, uvedl. »Ti, kdo to způsobili,...připraví českou ekonomiku o několik desítek miliard korun. Byl bych rád, abyste si to uvědomili, abyste nedávali přednost ideologickým a studenoválečnických výkřikům,« uvedl.

Ve zhruba čtvrthodinové řeči se věnoval také situaci v Afghánistánu. Podle něho se do této země Aliance bude muset vrátit. Situaci po odchodu vojáků NATO označil za debakl a ostudu, před nimiž varoval. Opět v té souvislosti vyzval k reformě Severoatlantické aliance. »Nevěřme Tálibánu, bude lhát, podvádět a bude se připravovat k novým teroristickým útokům,« uvedl. »Nemá-li být NATO naprosto impotentní, musí se reformovat a najít odvahu k boji proti mezinárodnímu terorismu,« uzavřel.

Zeman se v pasáži věnované prosazování českých ekonomických zájmů označil za českého agenta. Zmínil aktivity zemřelého miliardáře Petra Kellera. Podle Zemana uspěl díky svým aktivitám na ruském a čínském trhu. »Odmítnout exportní možnosti na těchto a dalších trzích je pošetilé. Pošetilé jsou i studenoválečnické postoje,« řekl s odkazem na některé pražské politiky nebo některé politiky KDU-ČSL.

Tradiční týdenní porada začala v Černínském paláci v pondělí ráno. Diplomaté se sešli po dvou letech, roční přestávku způsobila epidemie COVID-19.

(cik)