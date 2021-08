Okamura lže o programu KSČM

Předvolební kampaně bývají často vyhrocené. Někteří přehánějí, někteří překrucují fakta, někteří zesměšňují oponenty, a pak jsou tu i tací, kteří zcela nepokrytě lžou, a to ještě v černém na bílém.

Jako nejpokrytečtější se zatím v této kampani ukázalo hnutí Svoboda přímá demokracie Tomia Okamury. Ve svých volebních novinách nejen, že hrají na čistý populismus, ale zcela cíleně lžou i o programech ostatních stran. »Zaškrtala jsem zjevné nepravdy, které SPD v honbě za hlasy používá ve volbách ve svých novinách,« uvedla europoslankyně KSČM Kateřina Konečná na Facebooku s fotkou zmíněných novin, kterou přetiskujeme v článku. Doplnila, že sama bohužel okusila účelové lži SPD se snahou poškodit KSČM už v eurovolbách 2019. »Tehdy o mně napsali, že jsem měla hlasovat pro kvóty na migranty, což je samozřejmě úplný nesmysl, protože se tak nikdy nestalo a nestane!« připomněla.

Konečná konstatuje, že nyní SPD přichází se stejnou taktikou, a rozebírá, v čem všem se strana Tomia Okamury snaží očernit soupeře, konkrétně KSČM. Předně SPD ve svém letáku tvrdí, že KSČM nechce českou korunu. »To je úplně největší blbost, vždyť samo SPD opsalo od KSČM svou nynější petici,« uvedla Konečná.

V samotné petici KSČM, kterou SPD podle Konečné opsalo, se říká, že »dnešní euro je nástroj, jak nutit jednotlivé země, které platí touto měnou, k jedné jediné hospodářské politice. Vznešeně se jí říká politika ‚rozpočtové odpovědnosti‘. Ve skutečnosti je to politika omezování veřejných výdajů, tedy škrtů. Peníze pak chybí ve školství, zdravotnictví či v kultuře (…) Za těchto podmínek odmítáme přijetí eura, a vzdát se tak zásadního nástroje hospodářské politiky. Žádáme proto Vládu ČR, aby za takovýchto podmínek nečinila žádné kroky k přijetí eura«. Tolik k první, a zdaleka ne poslední lži…

Nejen lži, ale i naprosté pokrytectví

KSČM prý pak podle Okamurova hnutí nechce kvalitní potraviny za přiměřené ceny... »Za zrušení dvojí kvality potravin bojuji v Evropském parlamentu od roku 2014. Ale je mi záhadou, když Marie Le Pen a další z frakce T. Okamury tak milují Českou republiku, proč tedy hlasovali proto tomu?« připomněla Konečná. Okamura pak podle ní ani očividně neví, jestli KSČM chce zdanit korporace nebo vůbec bojovat s korupcí… »Nevím, jestli poslanci SPD ve Sněmovně byli čtyři roky duchem nepřítomni, nebo si hleděli svých kšeftů, a tak jim to uniklo, ale KSČM například zákon o prokázání původu příjmu a majetku na půdě Sněmovny prosazuje od roku 1996,« uvedla. A s korporacemi je to podle Kateřiny Konečné stejné, přičemž pro bližší informace odkazuje na program, který je k nalezení na adrese: www.kscm.cz/cs/volby-2021/pet-priorit.

Ne nelegální migraci, ne Senátu!

Ale aby toho nebylo málo, KSČM dokonce podle SPD podporuje nelegální migraci! »To je tak nebetyčný nesmysl, že tomu snad nemůže věřit ani sám Okamura,« uvedla Konečná, a to samé podle ní platí i o zrušení Senátu. »KSČM už od vzniku Senátu jako jediný politický subjekt tvrdí, že by se bez něj Česká republika i její občané hravě obešli, naopak by to znamenalo zrychlení a zjednodušení legislativního procesu,« upřesnila Konečná.

Samostatnou kapitolou pak je tvrzení SPD, že KSČM podporuje povinnou vakcinaci na COVID-19. I to je podle Konečné nehorázná lež, která má ve výsledku pouze poškodit konkurenty Okamurova hnutí.

»Neskočte na lep usvědčeným lhářům, byť by se zaklínali sebehezčími slogany!« apeluje na závěr Konečná.

(cik)

FOTO – Facebook Kateřiny KONEČNÉ